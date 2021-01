Altenburger Kreissportbund knickt 30. Sportlerwahl – aber nur für dieses Jahr

Altenburg

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben nun auch die Sportlerwahl im Altenburger Land und die zugehörige Party zur Strecke gebracht. Wie Geschäftsführer Ulf Schnerrer auf LVZ-Nachfrage erklärte, habe sich der Kreissportbund ( KSB) dazu entschieden, beides dieses Jahr ausfallen zu lassen. Damit fällt ausgerechnet die 30. Ausgabe der beliebten Umfrage und der feierlichen Kür flach, die der KSB aber 2022 nachholen will.

Fehlende Fairness als Absagegrund

„Wir haben das seit dem dritten Quartal 2020 diskutiert“, schildert Schnerrer den Weg zur KSB-Entscheidung, an der die Vereine beteiligt wurden. Tenor der Mitgliederversammlung war: „Wenn es keine vergleichbaren Leistungen gibt, macht auch eine Sportlerwahl keinen Sinn, weil sie nicht fair wäre.“ So sei es unfair, Aktive des Jahres zu ehren, wenn ein Tennisspieler als Individualsportler im Freien trainieren konnte, während das einem Judoka als Kontaktsportler in der Halle verwehrt blieb.

Der Meinung der Vereine, die auch der des Landessportbunds entsprach, sei man schließlich gefolgt, so der 47-Jährige weiter. Es ist eine Entscheidung aus Fairnessgründen. Zudem haben wegen der Lockdowns im Frühjahr und Herbst, aber auch in den Ferien keine Wettkämpfe stattgefunden, weshalb es kaum bewertbare Leistungen gibt.“ Auch seien die einzelnen Sportverbände sehr unterschiedlich mit den Einschränkungen umgegangen.

Hoffnung für Jubiläumsausgabe in 2022

Daneben diskutierte der KSB aber auch, ob es nicht trotzdem eine Party mit einer Alternativvariante – wie einer Wahl zum Sportler des Jahrzehnts – geben sollte. „Wir hätten gern verhindert, dass die Sportparty zwei Jahre in Folge ausfällt“, begründet Schnerrer diesen Ansatz. Das habe die Basis aber mehrheitlich abgelehnt. Grund: Es sei die 30., die keine Notvariante werden solle. „Deswegen haben wir sie auf 2022 verschoben.“

Daraus folgt zugleich, dass der KSB hofft, dass im Laufe des Jahres wieder Sport- und Wettkampfbetrieb in halbwegs regulärem Rahmen stattfinden wird. Denn das wäre die Voraussetzung für eine Wahl der Sportler, Mannschaften und Trainer des Jahres 2021.

Von Thomas Haegeler