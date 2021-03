Altenburger Küchen kochen kostenloses Essen für bedürftige Kinder daheim

Altenburg

Rund 2800 Kinder und Jugendliche im Altenburger Land haben Anspruch auf ein staatlich finanziertes warmes Mittagessen in der Schule. Sie leben in einkommensschwachen Familien, für die diese Hauptmahlzeit ohne Unterstützung eine schwer zu bewältigende Herausforderung ist. Doch als im Lockdown die Schulen schlossen, brach dieses Angebot plötzlich weg. Und auch jetzt, in der Phase schrittweise wieder öffnender Schulen, ist die Versorgung vieler Kinder noch mit Fragezeichen verbunden beziehungsweise schlicht nicht geregelt.

Zwar hätten auch während der Corona-Krise die meisten Essensanbieter die Möglichkeit gegeben, über die Notbetreuung in Kindergärten oder Schulen das Mittagessen zu liefern oder vor Ort abholen zu lassen, berichtet das Landratsamt. Allerdings sei es im Altenburger Land derzeit vor allem in Regelschulen und Gymnasien schwierig, wo es keinerlei Notbetreuung gibt.

Mehr als jedes zweite Kind nutzte das Angebot

Der Anspruch auf die kostenlose Mahlzeit ist allerdings nie erloschen. Und wie hoch die Nachfrage ist, zeigen die Zahlen aus der Zeit vor dem Lockdown: Mehr als jedes zweite Kind hat das Angebot genutzt. Linken-Kreisrätin Mandy Eißing wandte sich deshalb im Februar an Landrat Uwe Melzer (CDU): Wie können auch Kinder, die coronabedingt daheim bleiben müssen, ihr Essen bekommen? Eine pauschale Erstattung der Essenskosten an die Eltern ist gesetzlich nicht möglich – es muss deshalb immer ein Essenanbieter mit im Boot sein, der die Mahlzeit kocht.

Jetzt präsentierte das Landratsamt eine Lösung: Einer gemeinsamen Initiative mit Vertretern des Landratsamts, der Diakonie, der Caritas und der Kreistagsfraktion der Linken sei es nun gelungen, Essenanbieter für diese besondere Aufgabe zu binden. Die Firmen liefern gegebenenfalls auch an den Wohnort des Kindes, an die Kindereinrichtung oder Schule oder die Eltern können das kostenlose Mittagessen beim Anbieter abholen.

Drei Anbieter springen ein

Kann der bisherige Essensanbieter die Versorgung nicht realisieren, können sich betroffene Eltern mit ihrer gültigen Kostenübernahmeerklärung entweder in Altenburg bei der Firma Weigel oder der Party-Hexe melden oder beim Menü- und Party-Express Geithain. Das Landratsamt rät Eltern allerdings, sich bei geschlossener Kindertagesstätte oder Schule als Erstes mit dem eigenen Essensanbieter in Verbindung zu setzen und eine mögliche alternative Versorgung abzufragen.

Geregelt wird das kostenlose Mittagessen für Kinder aus einkommensschwachen Familien über das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung. Adressaten sind zum Beispiel Empfänger von Hartz IV, Kindergeldzuschlägen oder Leistungen für Asylbewerber.

Unterstützung für verschiedene Lebenslagen

„Inhaltlich hat sich das Bildungspaket in den letzten Jahren für die betroffenen Familien weiter verbessert“, sagt Silke Manger, Fachdienstleiterin Grundsicherung, Wohngeld und sonstige Leistungen im Landratsamt. Gesetzlich würden in fast allen Bereichen seit August 2019 mehr Leistungen gewährt. So wurden unter anderem die Beiträge für die Teilhabe am sozialen Leben zum Beispiel für Musikschule oder Sportverein monatlich auf 15 Euro erhöht. Für Schülerinnen und Schüler stieg der regelmäßige Zuschuss für Schulbedarf auf 51 Euro im Februar und 103 Euro im August. Das warme Mittagessen für Kinder gibt es seit fast zwei Jahren ohne eine Zuzahlung im Rahmen des Bildungspaketes.

Kontakte der alternativen Essenanbieter:

Firma Weigel, Hospitalplatz 1, Altenburg, Tel. 03447 313174; Abholung nur in Altenburg

Firma Party-Hexe, Kunstgasse 13, Altenburg, Tel. 03447 31463; Abholung in Altenburg oder nach Absprache auch anderenorts im Kreis

Menü- und Party Express Geithain, Peniger Straße 4 a, Geithain, Tel. 034341 18595; Abholung in Langenleuba-Niederhain, Rositz, Wintersdorf oder Lucka möglich

Von Kay Würker