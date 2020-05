Altenburger Kulturschaffende: „Wenn nichts passiert, wird es bald sehr still“

Altenburg

Die Folgen der Corona-Krise bekommt auch die Altenburger Kulturszene voll zu spüren. Mit zwei Vertretern traf sich OVZ-Redakteur Bastian Fischer zum Interview.

Seit Mitte März liegt die Kulturlandschaft auch in Altenburg in Folge der Corona-Krise lahm. Wie hat sich Euer berufliches Leben seitdem verändert?

Manuel Schmid: Ich habe inzwischen bereits den 39. Auftritt für dieses Jahr abgesagt bekommen, bis Ende August geht jetzt erst mal nichts mehr. Was danach folgt, wird man sehen. Aber die Tendenz geht dahin, dass es wohl bis Jahresende keine Änderungen geben wird. Ab 2021 sind die ersten neuen Pläne angesetzt.

René Ludewig: Auch bei mir ist einiges weggebrochen, auch größeres wie das Liquid Sunday. Da hing für mich quasi ein ganzes Monatsgehalt dran, da ich dort nicht nur als DJ, sondern auch als Veranstalter mit im Boot war. Was da wegfällt, ist schon Wahnsinn. Dazu noch zwei Auftritte pro Wochenende, die nicht stattfinden.

Schmid: Ich habe auch mehrere Projekte. Ich bin solo unterwegs, stehe mit Stern Meißen auf der Bühne, habe den Gospelchor „Colours of Soul“. Am Ende macht es die Masse.

So wie hier beim Warm-Up zum Altenburger Musikfestival Altenburg 2019 kennen die Fans Manuel Schmid normalerweise. Quelle: Jörg Reuter

Wie konntet ihr Euch finanziell über Wasser halten?

Schmid: Ich habe bereits Soforthilfe beantragt und glücklicherweise auch bekommen. Aber das ist natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Ludewig: Ich habe den Antrag auch bewilligt bekommen. Das hat alles wunderbar funktioniert. Allerdings darf ich davon nur laufende Kosten decken, etwa für mein Lager. In normalen Zeiten stecke ich vieles von dem, was ich verdiene, natürlich auch in meinen Lebensunterhalt, zahle Miete, kaufe Essen. Perspektivisch sollen aber wohl zumindest auch noch die Krankenkassenbeiträge unter die Soforthilfe fallen.

Schmid: Stimmt, das soll noch geändert werden. Wann genau, weiß aber noch niemand.

Ludewig: Ich konnte auch nur deswegen Soforthilfe beantragen, weil ich nicht nur DJ bin, sondern auch eine Veranstaltungsagentur habe.

Schmid: Das ist bei mir ähnlich. Ich habe auch ein Tonstudio zuhause und weitere Projekte, die über das Jahr einen gewissen Umsatz bringen. In unserer Branche ist es immer besser, mehrere Standbeine zu haben. Im Kreativbereich lebt man eigentlich immer zu 80 Prozent von der Hand in den Mund, da sind wir keine Ausnahme. Ausgenommen vielleicht die Künstler, die im Mainstreambereich erfolgreich sind, die haben andere Polster. Wir sind allerdings quasi von hundert auf null gefallen.

In normalen Zeiten steht René Ludewig alias DJ René E-Dul jedes Wochenende an den Reglern – hier etwa im Chocolate in Leipzig. Quelle: Bastian Fischer

Habt Ihr denn Rücklagen, von denen Ihr zehren könnt?

Schmid: Klar, man hat sich schon ein kleines Polster geschaffen – allerdings eigentlich für die Altersvorsorge. Da ist es natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, das jetzt anzubrechen. Zumal wir uns die Situation, in der wir jetzt sind, ja nicht selbst ausgesucht haben. Ich bin der Meinung, dass der Staat jetzt – soweit er eben kann – auch dafür einstehen muss, was ja auch an vielen Stellen passiert. Wir persönlich haben da noch Glück gehabt. Es gibt andere, die fallen jetzt direkt in die Grundsicherung, in Hartz IV – was für mich eigentlich ein No-Go ist.

Ludewig: Gerade in der Eventbranche ist der Schritt in die Selbstständigkeit immer risikobehaftet. Natürlich muss ein guter Unternehmer auch Rücklagen bilden. Aber als Veranstalter kannst du heute kaum noch Geld sparen, weil immer irgendwo die Hand aufgehalten wird oder die behördlichen Auflagen immer strenger werden.

Dass man von Soforthilfe nicht reich werden kann, dürfte jedem klar sein. Welche Schritte von staatlicher Seite bräuchte es aus Eurer Sicht noch?

Schmid: Das kommt ganz darauf an, wie lange wir nicht auftreten dürfen. Die Soforthilfe war ja auf drei Monate ausgelegt. Wenn du keine großen Sprünge machst, kommst du damit auch erst mal zurecht.

Ludewig: Der eigentliche Finanzbedarf ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Für mich fallen etwa auch im Sommer alle Festivals weg, gerade auch als Veranstalter. Mir wird eigentlich komplett die Chance genommen, überhaupt Geld zu verdienen. Die Finanzhilfen sind ein gutes und richtiges Mittel und ich hoffe auch, dass uns hier weiter geholfen wird. Aber es braucht auch eine klare Ansage. Es kann nicht sein, dass wir alle zwei Wochen neue Informationen bekommen. Ich hätte zwar kein Problem damit, zur Überbrückung etwas anderes zu machen, möchte aber die Selbstständigkeit nicht aufgeben – immerhin habe ich 15 Jahre dafür gearbeitet, da zu sein, wo ich jetzt bin.

Schmid: Bei mir ist es genauso. Und dann kommt noch erschwerend hinzu: Wenn jetzt ständig irgendwelche Änderungen stattfinden, macht das ja auch die Leute verrückt. Am Ende kommen viele vor lauter Angst womöglich gar nicht mehr zu den Veranstaltungen.

Großveranstaltungen wie das Liquid Sunday – hier 2019 – in der Alwo in Kotteritz sind derzeit Zeit gestrichen. Quelle: Jörg Reuter

Was müsste also passieren?

Schmid: Es braucht klare Konzepte: Wenn man Veranstaltungen wieder hochfährt, soll man auch ganz konkret sagen: Bis zu dieser oder jener Zahl können etwa Konzerte – unter Auflagen – stattfinden. Aber das geschieht derzeit nicht. Man kennt keine Zahlen.

Ludewig: Es stellt sich ja auch die Frage, wie das umzusetzen wäre. Auf einem Parteitag mit 1000 Leuten kann man etwa mit der Bestuhlung den Abstand sicherstellen. Auf einer Tanzveranstaltung sieht das schon ganz anders aus. Ich könnte damit leben, wenn mir jemand klar sagt: „Bis zu diesem Zeitpunkt kannst du erst einmal nichts mehr machen.“ Im Moment geht aber zu viel durcheinander.

Gibt es für Euch denn Alternativen, die Zeit zu überbrücken, etwa durch Streaming?

Schmid: Ich habe tatsächlich kurz vor dem Lockdown noch ein Streaming-Konzert gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass ich kein großer Freund davon bin. Für einen jungen Künstler, der sich präsentieren will, ist das sicher wunderbar. Aber wenn man in dem Beruf beständig sein will, ist es auch ein Geschäftsmodell, es muss etwas hängen bleiben – das ist in dem Bereich nicht zwingend garantiert.

Ludewig: Es kommt ja auch dazu, dass die Szene trotz allem nicht wirklich zusammen rückt. Das zeigt sich genau beim Streaming: Alleine am Wochenende gibt es etwa aus Leipzig acht oder neun verschiedene Streams, nur aus dem elektronischen Bereich. Ich frage mich, warum es nicht funktioniert, dass man sich zusammentut und etwa sagt: Heute sind wir in deinem Laden, holen uns Resident-DJs aus anderen Clubs dazu, spielen zusammen, streamen das und sind nächste Woche woanders. Damit würde man enorm viele Leute auf einmal erreichen. Stattdessen nimmt man sich derzeit gegenseitig die Zielgruppe weg. Ich habe schon entsprechende Vorschläge gemacht, bin aber meist auf Ablehnung gestoßen. Es wird derzeit viel gejammert, die Hilfe von anderen aber auch nicht angenommen. Das ist mein Eindruck.

Besonders die Live-Auftritte – hier mit Stern Meißen am 30. April 2019 in der Altenburger Brüderkirche – fehlen Manuel Schmid. Quelle: Maike Steuer

Warum ist in einer Zeit wie jetzt Kultur eigentlich so wichtig?

Schmid: Ich würde eher umgekehrt herangehen – warum ist es wichtig, dass Kultur nicht verschwindet? Meist fällt einem ja erst auf, was eigentlich fehlt, wenn es nicht mehr da ist. Das ist auch ein wenig mein Ansatz in Sachen Streaming: Ich mache das jetzt einfach mal nicht, damit die Leute auch merken, was ihnen vielleicht ein wenig fehlt. Dahinter steckt kein böser Wille, aber ich möchte damit auch ein Signal senden. Ich finde Kultur und das, was wir tun, ist nicht selbstverständlich – und es kann helfen. Wenn wir ein Konzert geben, tanken wir die Leute für die Woche wieder auf – so sehe ich das zumindest.

Ludewig: Ich auch. Wenn ich weggehe, möchte ich den Alltag vergessen. Natürlich möchte ich persönlich auch davon leben, aber es geht nicht nur darum. Ich möchte den Leuten etwas bieten. Dafür ist es wichtig, dass wir einen guten Job machen und den Leuten nicht nur das Geld aus der Tasche ziehen. Und umgekehrt ist es wichtig, dass uns jetzt geholfen wird – damit auch nach der Krise noch Möglichkeiten zum Feiern da sind.

Schmid: Richtig. Wenn jetzt nichts passiert, könnte es sonst bald sehr still werden.

Von Bastian Fischer