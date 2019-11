Altenburger Künstler-und Wenzelgarde begeistert mit „Rumpelstilzchen“

Altenburg

Bald ist es wieder soweit: Weihnachten steht vor der Tür. Und Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Seit Jahren bereichert die Altenburger Künstler-und Wenzelgarde mit ihren Theater- und Märchenaufführungen das kulturelle Angebot in der Skatstadt. Auch in diesem Advent bringen die Laiendarsteller wieder ein Märchen auf die Bühne, das bei der Premiere am Sonntag Vormittag allen gleichermaßen Freude bereitete – den Darstellern ebenso wie dem Publikum. Drei Vorstellungen am Sonntag in der Orangerie Altenburg und alle drei ausverkauft. Wer nicht vorher gebucht hatte, musste weggeschickt werden, sehr zum Leidwesen der Vereinsvorsitzenden Eva Pommer. Doch sie tröstete alle, die keine Karten mehr bekommen hatten, mit der Aussage, dass sie bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Mittwoch mit „ihrem Rumpelstilzchen“ dabei sein werden.

Goldgieriger König

Es ist eines der bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm. Die Geschichte von der schönen Müllerstochter ( Angela Müller, Doppelbesetzung Katrin Franke), die angeblich Stroh zu Gold spinnen kann, so zumindest behauptet es ihr Vater, der Müller ( Peter Schellenberg, Doppelbesetzung Frank Müller). Was sie natürlich nicht kann. Unterstützung bekommt sie von einem kleinen Männlein (herrlich gruselig gespielt von Karin Beutler, Doppelbesetzung Heinz Pill), welches ihr seine Hilfe anbietet. Allerdings muss sie ihm dafür ihr Halsband geben. In der zweiten Nacht wiederholt sich das Gleiche, dieses Mal ist der Preis für seine Hilfe ein Ring.

Doch der König ( Michael Heyn, Doppelbesetzung Christian Franke) kann nicht genug von dem Gold bekommen und verlangt von dem Mädchen, noch ein drittes Mal Stroh zu Gold zu spinnen. Wenn ihr das gelänge, würde er sie zur Frau nehmen. Die Müllerstochter ist verzweifelt. Sie hat nichts mehr, was sie dem Männlein geben könnte. In ihrer Not verspricht sie dem Kobold ihr erstgeborenes Kind. Als es zur Welt kommt, will sie es nicht hergeben. Nur wenn sie seinen Namen errät, ist dieser bereit, ihr das Kind zu lassen. Nun zeigt sich, dass Gold nicht das Wichtigste im Leben ist. Alle helfen mit bei der Suche, die Knappen ( Dana Weber, Imke Göpel) ebenso wie das Volk, aber auch der einst goldgierige König, dem nun seine Frau und das Kind wichtiger sind.

Zur Galerie Mit „Rumpelstilzchen“ hat sich die Altenburger Künstler- und Wenzelgarde einen echten Klassiker aus dem Fundus der Gebrüder Grimm vorgenommen – und diesen liebevoll auf die Bühne gebracht.

Kinder helfen bei Namenssuche

Aber auch die Kinder im Zuschauerraum waren voll und ganz bei der Namenssuche mit dabei. Bei jedem von der Königin falsch gesagten Namen erschallte ein lautes „Nein“. Das Männlein hatte den jüngeren Zuschauern bei jedem Auftritt einen gehörigen Schrecken eingejagt, die älteren zum Lachen gebracht, aber bei einem waren sie sich einig: Dieser böse Kobold soll das Kind der Königin nicht bekommen. Ein Soldat beobachtet das Männlein im Wald wie es um das Feuer herum tanzt und singt: „Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß“. Die Königin nennt den Namen (mit Unterstützung der Zuschauerkinder) und damit ist der Waldgeist besiegt.

Ende gut, alles gut.

Wundervoller Nachmittag

Unter der Regie von Karin Kundt-Petters zeigte das Ensemble wieder einmal, dass Laienspiel mehr sein kann als „nur“ Freizeitbeschäftigung. Es ist immer wieder erstaunlich, was die Mitglieder des Ensembles mit viel Fleiß und Engagement auf die Bühne bringen. Wie auch in den vergangenen Jahren stellten sie das Bühnenbild ( Waldemar Beutler), die Requisiten und die Kostüme selbst her. Für Licht und Hintergrundgeräusche zeigte sich Andy Drabek verantwortlich. Umgeschrieben für die kleine Bühne wurde das Märchen von Wolfgang Langner. Als Märchenerzählerin fungierte Brigitte Baumgärtl ( Doppelbesetzung Jacqueline Zindl).

Mit einem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied – da muss von Seiten des Publikums noch einiges getan werden – und einer kleinen Überraschung für jedes Kind ging ein wundervoller Sonntagvormittag zu Ende.

Die Altenburger Künstler- und Wenzelgarde spielt „Rumpelstilzchen“ am Mittwoch, den 27. November, um 16 Uhr nochmals auf dem Altenburger Weihnachtsmarkt – eine Chance für alle, die am Wochenende keine Karten mehr erhalten haben, das Märchen der Gebrüder Grimm in der Regie von Karin Kundt-Petters zu erleben.

Von Margitta Tittel