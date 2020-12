Wer am Wochenende beim Spaziergang angesichts der doch recht kühlen Temperaturen eine innere Aufwärmung sucht, der findet jetzt auch in der Altenburger „Kulisse“ ein entsprechendes Angebot. Die Kult-Kneipe neben dem Theater beteiligt sich nun ebenfalls am Außer-Haus-Verkauf.