Altenburger Kulturbund-Galerie zeigt Werke von Bernd Zeißler

Altenburg

Nach längerer coronabedingter Pause lädt im Kulturbundhaus Brühl 2 wieder eine Ausstellung zum Besuch ein. Präsentiert werden Ausschnitte aus dem jüngsten Schaffen – konkret der Jahre 2018-2020 – in Malerei, Mischtechnik und Collagen von Bernd Zeißler aus Meisenheim in Rheinland-Pfalz.

Der gebürtige Altenburger hat nach einem Studium der Kunstpädagogik verschiedene Tätigkeiten im Kulturbetrieb der Städte Erfurt und Gotha ausgeführt. Seit 1992 ist er Mitarbeiter der Kreuznacher Diakonie. Seine derzeitige Tätigkeit konzentriert sich auf die Arbeit mit geistig behinderten Menschen in Meisenheim. Er ist Mitglied im Künstlerverein „Artlantis“ Bad Homburg und im „Kunstwestthüringer e.V.“ Mühlhausen. Zahlreiche Ausstellungen führten ihn unter anderem nach Friedberg, Peine, Mühlhausen, Erfurt, Nordhausen, Bad Kreuznach, Wiesbaden und Mainz. Seit 1985 ist Zeißler künstlerisch tätig und führt eine intensive Auseinandersetzung mit der Kunst der Moderne des 20. Jahrhunderts.

Anzeige

Das Gesehene soll hinterfragt werden

Letzteres ist in den 19 gezeigten großflächigen Arbeiten auf den Wandflächen sowie in den 16 kleineren Arbeiten in den Vitrinen spürbar. Zeißler macht es dem Betrachter nicht immer leicht. Aber es ist eine Einladung, im Sinne von „Sowohl als auch!“, so das Motto der Ausstellung, das Gesehene zu hinterfragen, von zweierlei Seiten oder gar mehr zu betrachten und dann Antworten zu finden. Dies ist hochinteressant, macht den Reiz dieser Präsentation aus und führte bereits in der Vernissage zu fruchtbaren Gesprächen.

Der Künstler ließ in Letzterer durch die Kulturbund-Vorsitzende Renate Arfeller sein Statement zur Malerei verlesen. Dieses verriet noch mehr zu seinen Herangehensweisen, in die auch die aktuelle Arbeit mit den behinderten Menschen einfließen. Zeißler führt in seinem Statement unter anderem aus: „Ich arbeite prozesshaft, die Richtung – auch thematisch – entscheidet sich innerhalb des Malvorganges. Erlebtes, Gehörtes, Gesehenes oder Gelesenes unterliegt der Phantasie und erfährt später den Prozess der Verdichtung. Dabei kommt es mir auf spannungsvolle, kräftige Kontraste unter Verwendung graphischer und malerischer Strukturen an. Dies unter Einbeziehung einer Farbigkeit, die meinem ästhetischem Empfinden entspricht.“

Der Künstler ist auch als Mahner zu verstehen

Der Künstler reagiert auch auf politisch-gesellschaftliche Fragen. Im Sinne eines weiteren Mottos „Schutzsucher“ geschieht die Wahrnehmung von gesellschaftspolitischen Verwerfungen wie Umwälzungen, die das Weltgeschehen und das friedliche Miteinander permanent bedrohen. So ist Zeißler auch als ein Mahner zu verstehen. Er schreibt weiter: „So reicht die Skala meiner Motive von figürlichen Darstellungen über skripturale Elemente bis zu gestisch-abstrakten Kompositionen.“

Dem Ausstellungsbesucher wird sich auf den ersten Blick nur das Motiv „Katze Luna“ voll erschließen. Genannt seien hier jedoch auszugsweise Motive, bei denen sich das Wechselspiel der Betrachtung mehr als lohnt. So bei den großflächigen Arbeiten „An den Ufern der Nacht“, „Unterm Eis“, „Fester Stand“, „Zweisam-Einsam“ oder „Im Verwachsensein“. In den Vitrinen oder auf dem Tisch: „Beschwingte Landschaft“, „Höhlenbewohner“, „Hoppla“, „Pilger“ und „Nordlicht“. Besonders spannend die Frage einer Dame: „Bin ich schön?“.

Noch bis zum 20. November können Interessierte im Kulturbundhaus auf Erkundungstour durch die Ausstellung gehen. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 17, sowie samstags von 13 bis 16 Uhr.

Von Frieder Krause