Altenburger Kunstgarten hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten

Es wurde gespielt, gelacht und getanzt. Die Gartenanlage Einheit lud zusammen am Sonnabend mit dem Kunstgarten Altenburg zu einem Sommerfest ein. Das Fest war eins der geplanten Projekte des Kunstgartens. Lachende Kinder erfreuten sich an der Vielzahl an Möglichkeiten, die der Kunstgarten zu bieten hatte. Basteln, Spiel und Spaß – ein Bild, welches man die letzten Wochen vermisst hat.

Das Fest wurde auf mehrere Stationen aufgeteilt. Ihn einer Ecke konnten Kaffee und Kuchen erworben werden. Andere leerstehende Anlagen hingegen forderten die Kinder mit ihren Eltern zum Spielen und Basteln auf. „Wir sind sehr begeistert, dass so viele Menschen heute zu uns gefunden haben“, erzählte Ute Rochner erfreut.

Kaffee trinken, gucken, plaudern und Kunst genießen: In der Gartenanlage Einheit konnte beim Kunstgarten-Sommerfest vieles gemacht werden. Quelle: Mario Jahn

Die leerstehenden Gärten wurden für verschiedenste Projekte genutzt. So las in einem eine Gartenfreundin aus dem Buch „Mein Leben im Schrebergarten“ von Wladimir Kaminer vor. Auch das Spielecafé fand seinen Platz. Hier wurden Spiele rund um das Thema „Garten“ angeboten. „Es ist so schön, die Menschen gemeinsam spielen zu sehen. Und wenn man genauer hinguckt, merkt man sogar, dass die Eltern mindestens genauso viel Spaß haben“, schildert Maike Steuer.

An einer der Stationen des Sommerfestes gestalten Grit und Claudia Hiller (v.l.) einen Kräuterring. Quelle: Mario Jahn

Claudia Hiller, eine Besucherin des Sommerfestes, war ganz begeistert von den verschiedenen Attraktionen in der Gartenanlage. „Ich bin hier mit meinen zwei Kindern. Ich bin total begeistert von Kräutern und finde es schön, dass man hier so tolle Kränze flechten kann“, berichtete sie.

Besonderes Interesse wurde dem Kunstgarten zugesprochen. Dieser wurde seit Februar mit Fördergeldern der Stadtmensch-Initiative unterstützt. „Wir wollen die Anlagen wiederbeleben und die Menschen gleichzeitig auf die Kunst aufmerksam machen. Der Kunstgarten soll etwas Neues sein. Etwas, was es vorher noch nicht gab“, erklärt Rochner. Ebenfalls sollen die Gartenanlagen wieder attraktiver werden und Menschen durch gemeinsame Interessen verbinden. „Menschen können ihre Kreativität entdecken und selber etwas Künstlerisches erschaffen. So wurde beispielsweise unsere Spiegelinstallation einfach von jemanden konstruiert, weil er Lust drauf hatte. Sowas ist sehr wichtig“, erklärt Rochner.

Die Spiegelinstallation war einer der Hingucker beim Kunstgarten-Sommerfest in der Gartenanlage Einheit. Quelle: Mario Jahn

Die am Anfang verwilderten Gärten wurden nach langer Arbeit in etwas Wunderschönes verwandelt, das die Kreativität der Leute widerspiegelt. Die dazugehörigen Lauben wurden entrümpelt und erneuert. Diese dienen nun zum Beispiel als Materialraum oder Begegnungsstätte. Auch zu Corona-Hochzeiten wurde das Areal weiter verschönert.

„Natürlich hat uns Corona zurückgeworfen. Doch mit Kleingruppen konnte trotz alledem viel geschafft werden. Es ging nicht so schnell wie gedacht, aber es ging voran. Dennoch hat ,Stadtmensch‘ uns bescheinigt, dass wir unglaublich durchgestartet sind. Wir sind sozusagen zum Vorzeigeprojekt geworden“, berichtet Grit Martinez stolz.

Faszinierende kleine Kunstwerke: Angelika Gerth zeigt Luisa Petatz, wie aus Rasierschaum und Farben Bilder entstehen können. Quelle: Mario Jahn

Ebenso fanden im Kunstgarten eine Vielzahl an Workshops statt. Unter anderem ein Schildermal- oder Maltechnik-Workshop mit Angelika Gerth. Auch zum Sommerfest war Angelika Gerth vertreten und kreierte faszinierende Zeichnungen mit Rasierschaum, die später im Kunstgarten verbleiben sollen. Für die Zukunft wird sich auf die Sanierung der Lauben konzentriert. „Wichtig ist erstmal das Bauliche, dass die Dächer gedeckt werden und alles renoviert wird“, erklärt Rochner.

Das Projekt „ Kunstgarten“ wächst jeden Tag und kann von jedermann jederzeit unterstützt werden. „Jeder kann bei uns selber tätig werden und Ideen einbringen“, erzählt Rochner. Am späteren Abend bereicherte Como Vento das Fest mit seinen rhythmischen Samba-Klängen.

Projekt Grünes Klassenzimmer stellt sich vor

Auch das Grüne Klassenzimmer in Kosma ist ein Projekt der Stadtmensch-Initiative. Hier wurde aus einer einfachen Wiese ein Dorf- und Kommunikationsplatz. Sitzgelegenheiten, die an Schulbänke erinnern, und Infotafeln verschönern den Platz. Auch ein Bienenhaus ist hier zu finden. „Zu Coronazeiten wurde das grüne Klassenzimmer sehr angenommen. Die Kinder spielten. Kaum war jemand weg, da kam schon der nächste“, berichtet Ortsteilbürgermeisterin Carmen Schnoor.

Doch das ist noch nicht alles. Während der Coronazeit wurde einiges für das Klassenzimmer geplant. Zwei neue Balancierkombinationen werden bald für die Kinder bespielbar sein. Ebenso ist ein Lehrertisch in Planung. Das nächste Projekt wird viele Kinderherzen höher schlagen lassen: Die 30 Meter lange Garagenwand, die den hinteren Teil des grünen Klassenzimmers abgrenzt, soll verschönert werden. Zusammen mit der Farbküche Altenburg wird die Wand besprüht.

Weitere Verschönerungen geplant

„Doch bevor die Wand besprüht werden kann, muss zuerst der Maurer kommen und der Wand eine Grundlage schaffen“, erklärt Schnoor. Nach ihren Aussagen wird das Anfang September passieren. Noch viele weitere Verschönerungen sind geplant. „Allerdings müssen zuerst Konzepte entstehen, und erst dann kann man diese umsetzten“, so Schnoor.

Die Schulen in Altenburg und Umgebung interessieren sich sehr für das Projekt. „Viele planen Tagesausflüge zum Klassenzimmer und freuen sich sehr auf die Nutzung. Doch zuerst muss alles sicher und fertig sein“, berichtet Schnoor.

Von Lisa-Marie Meyner