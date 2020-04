Altenburger Labor führt erste erfolgreiche Corona-Antikörper-Tests durch

Altenburg

Im Medizinischen Zentrallabor Altenburg (MZLA) sind am Donnerstag die ersten Antikörper-Tests auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 erfolgreich durchgeführt worden. „Wir haben zunächst nur sechs Tests gemacht, um das Verfahren auszuprobieren“, sagte der dafür verantwortliche Labormediziner Dr. Ivo Georgiev, der wegen der Materialknappheit keine 50 Proben für den Testlauf „opfern“ wollte. „Es läuft gut.“ Ergebnisse könne er wegen der ärztlichen Schweigepflicht allerdings nicht mitteilen.

Große Hoffnung auf Antikörper-Test

Im Gegensatz zu PCR-Tests, mit dem das neuartige Corona-Virus durch Abstriche oder Sekretproben nachgewiesen wird, lässt sich mit dem auf Blut basierenden Antikörpertest bestimmen, ob jemand – möglicherweise ohne nennenswerte Symptome – schon krank war und damit immun gegen den Erreger ist. In dieses außerhalb der Forschung zu SARS-CoV-2 noch recht wenig verbreitete Verfahren setzt vor allem die Politik große Hoffnung, da es dabei helfen kann, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu lockern. Zudem ermöglicht das Wissen um eine überstandene Covid-19-Erkrankung etwa Ärzten und Pflegern, akut Erkrankte ohne eigene Schutzkleidung zu behandeln.

Lieferschwierigkeiten für Test-Material

Dr. Ivo Georgiev ist im Medizinischen Zentrallabor Altenburg verantwortlich für die SARS-CoV-2-Antikörper-Tests. Quelle: Mario Jahn

„Ich halte die Antikörpertests für sinnvoll“, erklärte MZLA-Chef Dr. Andreas Meyer. Denn so ließen sich nicht nur „Soldaten finden, die man an die Front schicken kann“, sondern dadurch könne man auch die „Durchseuchung der Bevölkerung“ und damit ihren Immunitätsgrad gegen die Krankheit messen. „Wann diese Tests massenhaft machbar sein werden, lässt sich wegen der Lieferschwierigkeiten der Industrie derzeit aber nicht sagen.“

Zehn Packungen mit Material für je 96 Antikörper-Tests für SARS-CoV-2 habe er jüngst bestellt, sagte Meyer. „Bekommen habe ich eine.“ Kein Wunder, dass das MZLA mit den Ressourcen aktuell sehr sorgsam umgeht. Die spezifischen Antikörper-Tests sind „ein kostbares Gut“, ergänzte Ivo Georgiev. „Wir überlegen uns sehr genau, wer jetzt getestet wird und halten das Material derzeit für Krankenhaus-Personal vor.“ Er gehe davon an, dass man Anfang nächster Woche den nächsten Test-Durchlauf machen werde und sammle dafür Blutproben.

Knapp 800 Tests am Tag möglich

Die Reagenzien, wie das Test-Material zum Nachweis im Fachchinesisch genannt wird, sind laut Georgiev CE-zertifiziert. Damit versichert der Hersteller, der in der Lausitz sitzt, nach der EU-Verordnung 765/2008, „dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt“. Das MZLA arbeite „mit einem der führenden Diagnostiker in Deutschland“ zusammen, so der Labormediziner.

Wäre genügend Test-Material verfügbar, könnte das im Altenburger Medicum beheimatete Labor viel mehr spezifische Antikörper-Nachweise durchführen als momentan. Die darauf ausgelegte Maschine verfügt laut MZLA-Chef Meyer über vier Test-Platten mit je 96 Proben und braucht vier Stunden für einen Durchlauf. „Das ergibt – defensiv gerechnet – knapp 800 Tests am Tag“, so Meyer. „Dann liefe aber nichts anderes mehr – kein Mumps, keine Masern, keine Röteln oder Ähnliches.“

Von Thomas Haegeler