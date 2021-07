Altenburg/Gera

Ist es statt Sommerloch ein Sommerhoch? Der Arbeitsmarkt im Altenburger Land zeigt derzeit positive Tendenzen, blickt man auf die aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur Altenburg-Gera: Im Juli hat sich die Quote der arbeitslosen Menschen im Landkreis um 114 Personen auf 2799 verringert und liegt bei 6,4 Prozent – das sind 443 Personen weniger als noch im Juli 2020. Damals waren es noch 7,2 Prozent. Während sich 408 Personen im Kreis arbeitslos meldeten, konnten dagegen 516 Bürger und Bürgerinnen ihre Arbeitslosigkeit beenden. Zurückgegangen ist damit auch die Zahl der Langzeitarbeitlosen, die 46,3 Prozent der gezählten Erwerbslosen ausmachen. Im Juni waren das noch 1326 Menschen, 29 davon zählten im Juli nicht mehr für die Statistik.

Kurzarbeit bleibt allerdings weiterhin ein Thema für die Arbeitsagentur. Im Juli meldeten neun Unternehmen im Landkreis beabsichtigte Kurzarbeit an. Betroffen davon sind 413 Personen in den Betrieben.

Stellenzuwachs gegen den Trend

In Sachen Stellenangebote tut sich ebenfalls etwas: Die Zahl der freien und angebotenen Arbeitsstellen in der Region des Altenburger Landes ist gestiegen. Von regionalen Unternehmen und Einrichtungen, so die zuständige Arbeitsagentur Altenburg-Gera in ihrer Pressemitteilung, wurden im aktuellen Berichtsmonat 176 freie Stellen zur Besetzung unterbreitet, das waren 48 weniger als im Vormonat und 26 mehr als vor einem Jahr.

Im Bestand der Arbeitsagentur befinden sich derzeit für das Altenburger Land 973 freie Stellen. Auch hier gab es einen Zuwachs von 70 Stellen zum Vormonat. Die Region stellt sich damit gegen den allgemeinen Trend zum Stellenabbau in Thüringen.

Von vag/LVZ