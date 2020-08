Altenburger Land: Fast jeder fünfte Heimbewohner erhält Sozialhilfe

Altenburg

Fast jeder fünfte Heimbewohner im Altenburger Land ist auf Sozialhilfe angewiesen. Das geht aus einer Anfrage der OVZ an das Landratsamt Altenburg Land hervor. Bei gegenwärtig 1320 Heimplätzen in 16 Pflegeheimen im Landkreis erhielten derzeit 279 Heimbewohner die bedarfsorientierte Sozialleistung „Hilfe zur Pflege“. Der durchschnittliche Zuschuss pro Empfänger beträgt dabei 612 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 27 Prozent. Dort lag der Betrag noch bei durchschnittlich 482 Euro. Auf’s Jahr gerechnet bedeutet das: Schlugen die jährlichen Ausgaben für die „Hilfe zur Pflege“ noch mit rund 1,77 Millionen Euro zu Buche, erwartet das Landratsamt für 2020 Ausgaben in Höhe von circa zwei Millionen Euro.

Grund für die steigenden Ausgaben sind die steigenden Kosten des zu zahlenden Eigenanteils der Heimbewohner (die OVZ berichtete). Lag der durchschnittliche Eigenanteil im Landkreis nach Angaben des Landratsamts 2018 noch bei 1126 Euro, beläuft sich die Selbstbeteiligung im Juli 2020 auf durchschnittlich 1488 Euro. Hauptursächlich für die höheren Eigenanteile sind die steigenden Lohnkosten in der Pflege durch das Pflegestärkungsgesetz von 2017.

„Sozialhilfebedürftigkeit wächst“

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) sieht aufgrund dieser Entwicklung den Gesetzgeber in der Pflicht. „Die Sozialhilfebedürftigkeit wächst und wird in Thüringen schneller wachsen als in anderen Bundesländern“, so der thüringische Landesbeauftragte Thomas Engemann. „Es wäre zu wünschen, dass sich der Gesetzgeber dieses Themas wieder annimmt. Schließlich wurde die soziale Pflegeversicherung ja mal eingeführt, um die Menschen von der Sozialhilfebedürftigkeit zu entlasten.“

Die thüringische Arbeiterwohlfahrt ( AWO) begrüßt die tariflichen Entwicklungen im Pflegesektor, fordert als Gegenmaßnahme zu den steigenden Eigenanteilen jedoch eine Umkehrung des bisherigen Systems. „Die Senioren leisten dann einen festen politisch definierten Zuschuss. Alle Tarifsteigerungen et cetera werden von der Kasse übernommen“, so Pressesprecherin Anne Osterland.

Von Bastian Schröder