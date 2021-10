Altenburger Land: Geldstrafe für falschen Arzt – Ermittlungen auf Eltern ausgeweitet

Altenburg

Der falsche Arzt aus dem Altenburger Land ist vorerst mit einer Geldstrafe davongekommen. Wie die Staatswaltschaft Gera auf Nachfrage mitteilte, hat das Amtsgericht Altenburg den von ihr beantragten Strafbefehl über 3600 Euro letztlich so erlassen. Da der 42-Jährige die Sanktion für die von ihm gefälschte Approbation und sein Auftreten als Mediziner ohne Qualifikation akzeptiert und bezahlt hat, ist sie bereits rechtskräftig.

Behörden halten Hauptverhandlung für unnötig

Damit ist der Hochstapler offiziell wegen Urkundenfälschung und Betrugs vorbestraft. Denn die Geldstrafe überschritt mit 120 Tagessätzen zu je 30 Euro die Vorstrafen-Grenzen, die bei 90 Tagessätzen liegt. Warum der zuständige Richter am Amtsgericht, die Strafe nicht erhöhte, bleibt allerdings offen. „Bei einem Strafbefehlsverfahren handelt es sich um ein schriftliches, vereinfachtes Verfahren“, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Riebel, dazu mit. „Dabei werden im Strafbefehl keine weiteren Ausführungen zur Strafzumessung gemacht.“

Dass es keine öffentliche Hauptverhandlung gab, begründen alle Beteiligten mit der fehlenden Notwendigkeit. Schließlich seien bei dem Betrüger „die wesentlichen Umstände der Tat aufgeklärt“ worden, so Riebel. Auch habe es – weder aus Sicht der Staatsanwaltschaft, noch aus der des Gerichts – einen Grund für Nachermittlungen gegeben. Dies erfolgte erst, nachdem diese Zeitung enthüllt und die Behörden explizit darauf hingewiesen hatte, dass der 42-Jährige nicht nur eine Approbationsurkunde gefälscht, sondern auch Patienten behandelt hat.

Vorwurf des Abrechnungsbetrugs trifft auch Eltern

Diese Behandlungen beinhalteten neben dem Setzen von Spritzen mit betäubenden Mitteln auch mutmaßliche Fehldiagnosen. So erlitt eine Frau im Zusammenhang damit einen lebensbedrohlichen Darmdurchbruch. Dies erfüllt wiederum den Tatverdacht der Körperverletzung, weswegen die Staatsanwaltschaft Gera dazu zusätzliche Ermittlungen aufnahm. Da diese noch andauern, hüllt sich Riebel zum Stand dieser aber in Schweigen.

Das parallel laufende Verfahren wegen Abrechnungsbetrugs haben die Geraer Ermittler inzwischen an die dafür zuständige Schwerpunkt-Abteilung der Staatsanwaltschaft Meiningen abgegeben, wie deren Sprecher Jochen Grundler auf Nachfrage bestätigte. Interessant: Hierbei wird nun nicht mehr nur gegen den falschen Arzt selbst ermittelt, sondern auch gegen seine Eltern.

Ärzten droht Verlust der Zulassung

Dass der Vater des Hochstaplers selbst in den Fokus der Behörden geraten würde, war absehbar. Denn der Sohn hatte über seinen Anwalt zugegeben, in seiner Praxis gearbeitet zu haben. Die Ermittlungen gegen die Mutter, die ebenfalls Ärztin ist, kommen aber überraschend. Denn sie legen den Verdacht nahe, dass der 42-Jährige auch in ihren ärztlichen Alltag selbstständig aktiv eingegriffen und möglicherweise sogar über ihre Zulassungsnummer Behandlungen abgerechnet haben könnte.

Nun gilt es für die Experten zu klären, wer wovon gewusst und möglicherweise gegenüber Patienten, Krankenkassen oder der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen falsch abgerechnet und diese damit betrogen haben könnte. Ein Verstoß, der – im Falle einer Verurteilung – die Eltern ihre Zulassung als Ärzte kosten könnte. Die entsprechende Akte sei Ende September für weitere Ermittlungen an die Kriminalpolizei gegangen, teilte der Meininger Staatsanwalt Grundler zum Verfahrensstand mit. Daher könne er derzeit nichts weiter zu dem Fall sagen.

