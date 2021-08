Altenburg

Wenn am 26. September zum bundesweiten Urnengang die Wahllokale geöffnet werden, sind sie schon da: die Helfer und Helferinnen, die Vorstände. Im gesamten Landkreis werden sie zehn Stunden lang für den korrekten Ablauf der Wahl sorgen und schließlich die Stimmen zählen. Das Altenburger Land gehört, zusammen mit dem Landkreis Greiz und der Stadt Gera, zum Wahlkreis 194.

Wahlhelfer auch der Region gesucht

Die Organisation der Wahlhelfer und Wahlhelferinnen sowie der Wahlvorsteher und deren Stellvertretern liegt in den Händen der einzelnen Gemeinden. Im Altenburger Land sind die teils in Verwaltungsgemeinschaften zusammengefasst. Wahlbeauftragte in den Kommunen kümmern sich darum, dass Ende September alle Wahllokale besetzt sind. Im Wahlraum selber müssen je ein Wahlvorsteher oder eine Wahlvorsteherin, eine Stellvertretung und drei bis sieben Beisitzer vertreten sein. Wer seinen Sonntag im Dienste der Demokratie verbringt, erhält ein sogenanntes „Erfrischungsgeld“. In der Regel beträgt das pro Wahltag grundsätzlich 25 Euro, Wahlvorsteher oder Schriftführer erhalten 35 Euro. Dieses Geld erhalten die Kommunen vom Staat zurück. Allerdings: Es steht den Gemeinden frei, die Beträge aufzustocken.

Entschädigung auch als Anreiz

Kommunen und Städte, die davon auch Gebrauch machen – beispielsweise mit einem Coronabonus und als Anreiz, sich zu beteiligen, gibt es auch im Altenburger Land. Eine davon ist die Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue, in der die Bundestagswahl von fünf Gemeinden des Kreises organisiert wird. Hier sei man, heißt es auf Nachfrage, komplett in allen Bereichen und brauche keine Wahlhelfer mehr. Wegen Corona gebe es neben dem üblichen Satz noch zehn Euro obendrauf. Genügend Wahlhelfer und Wahlhelferinnen hat man auch in der Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottetal, im Süden des Landkreises, in der Verwaltungsgemeinschaft Rositz und Gößnitz. Dort gibt es das gesetzlich vorgeschrieben Erfrischungsgeld. In Heyersdorf, der kleinsten Gemeinde des Altenburger Landes, wird außerdem am 26. September ein neuer Bürgermeister gewählt. Heyersdorf, wie Ponitz, wird in Sachen Bundestagswahl von Gößnitz verwaltet.

Komplizierter wird das mit dem Erfrischungsgeld in Nobitz. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung werden Ende September wohl den größten Teil der Wahlvorstände bilden. Wer Interesse hat, sich einzubringen, kann sich dennoch bei der Wahlbeauftragten melden, erklärt Ralf Graichen Hauptamtsleiter. Im Nobitz gibt es auch fünf Euro mehr – als Wahlhelfer im Einsatz gibt es 30 Euro beziehungsweise 35 Euro. Und für Verpflegung wird auch gesorgt.

In den drei größten Gemeinden des Landkreises, Altenburg, Schmölln und Meuselwitz, ist dagegen die Lage etwas offener. Ehrenamtliche Wahlhelfer und Wahlhelferinnen sind gesucht. Zwar sei man in Meuselwitz zur Bundestagswahl im Grunde schon gut aufgestellt, heißt es von den Verantwortlichen, in der jetzigen Situation könne sich das aber schnell ändern. Allerdings: Für die Bürgermeisterwahl im November suche man definitiv noch Wahlhelfer. In Schmölln locken auf der Homepage der Stadt zwischen 30 Euro und 45 Euro Erfrischungsgeld die benötigten 120 Helfer. Ein Anruf bei der Stadt klärt aber: Es bleibt, wie in Altenburg und Meuselwitz auch, beim üblichen Satz von 25 und 35 Euro. Gleiches gilt für Altenburg – wer sich bei der Bundestagswahl einbringen will, kann sich bei den zuständigen Wahlbeauftragten melden.

In Lucka sucht Barbara Linzer noch Helfer zur Wahl. Wie die meisten Gemeinden habe sie den Aufruf dazu bereits im Amtsblatt veröffentlicht, mit gemischter Resonanz. Hier gibt es für die Unterstützung je nach Verantwortung ebenfalls die festen 25 und 35 Euro.

Wer sich zur Bundestagswahl einbringen will, kann sich telefonisch oder per E-Mail melden. Schmölln: buegerservice@schmoelln.de oder 034491 760, Altenburg: wahl@stadt-altenburg.de oder 03447 597160, Nobitz: wahl@nobitz.de, Lucka: linzer@lucka.de oder 034492 31114

Von Vanessa Gregor