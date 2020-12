Altenburger Land: Neue Landkreis-Seite soll Behördengänge ins Internet verlagern

Altenburger Land

Im Herbst nächsten Jahres legt sich der Landkreis Altenburger Land für 180 000 Euro einen neuen Internetauftritt zu (die LVZ berichtete). In diesem nicht ganz unumstrittenen Zuge soll dann auch an den Stellen nachgebessert werden, an denen es aktuell auch bei vielen anderen Verwaltungen im Kreis noch hapert: das Anbieten von Verwaltungsleistungen über das Internet. Das von der Kreisverwaltung auf LVZ-Anfrage formulierte und letztlich auch gesetzlich vorgeschriebene Ziel: „Möglichst viele Verwaltungsleistungen sollen medienbruchfrei digital angeboten werden – mit Online-Formular, Signier- und Bezahlmöglichkeiten sowie sichererer Datenübermittlung an die Behörde.“ Im kommenden Jahr soll neben den bereits angebotenen Dienstleistungen der komplette Vorgang von Kfz-Umschreibungen und -Neuzulassungen online abwickelbar sein.

Zumindest auf Kreisebene wird auch immer mehr nach im Netz abwickelbaren Dienstleistungen gefragt. Die Coronapandemie alleine habe für einen signifikanten Anstieg der Zugriffszahlen auf die Homepage des Landkreises gesorgt. „Derzeit erfolgen nachweislich circa 50 000 Zugriffe im Monat auf die Seite des Landkreises“, teilt Cathleen Bethge aus der Öffentlichkeitsarbeit der Kreisverwaltung mit. „Im Vergleich zwischen 2019 und 2020 (laufend) erfolgte eine Steigerung der Zugriffe auf die Online-Dienstleistungen um 25 Prozent. Besonders die Online-Terminvergabe Kfz wurde stark genutzt.“

Land fördert Gemeinschaftsprojekte

Mit der neuen Webseite soll dann auch ein System integriert werden, von dem im Altenburger Land derzeit unter anderem die Stadt Schmölln Gebrauch macht. Dabei handelt es sich um ein zentrales System, das vom Land Thüringen bereitgestellt wird. Damit lassen sich Prozesse wie zum Beispiel die An- und Abmeldung bei Kitas sowie das Meldewesen im Bereich Gewerbe im Internet abbilden. Darüber hinaus soll die neue Seite barrierefrei sein und mit einem eigenen Portal für Stellenbewerbungen daherkommen.

Um in Thüringen das Thema E-Government voranzutreiben, hat der Freistaat den Fördermitteltopf mit insgesamt 80 Millionen Euro gefüllt. „Gefördert werden in der Regel behördenübergreifende Projekte zur Verbesserung der IT-Infrastruktur sowie zur besseren Nutzbarkeit von Online-Verwaltungsverfahren für Bevölkerung und Unternehmen“, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Die Kreisverwaltung ist deshalb gerade mit zwei Gemeinschaftsprojekten beschäftigt. Einmal geht es um die Einführung eines Dokumentenmanagementsystem, für das rund 575 000 Euro Fördermittel in Aussicht stehen. Neben dem Altenburger Land sind außerdem die Kreise Saale-Orla, Saale-Holzland, Weimarer Land und Gotha sowie die Stadt Weimar daran beteiligt. Zusammen mit dem Unstrut-Hainich- und dem Ilmkreis wird an der Einführung einer Software für Wohnungsbauförderung gearbeitet.

Von André Pitz