Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen in Thüringen ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das zeigt sich auch bei der Schuldnerberatung Altenburger Land. Die höheren Energie- und Lebensmittelpreise lassen das Überschuldungsrisiko weiter steigen, erklärt Leiterin Janett Helbig.

165 statt 50 Privatinsolvenzen in Altenburg

Laut dem Thüringer Landesamt für Statistik wurde im Vergleich zum Vorjahr bei den Verbraucherinsolvenzverfahren ein Zuwachs von rund 73 Prozent verzeichnet. Rechnet man auch die Verbraucherinsolvenzverfahren von ehemals Selbstständigen hinzu, beläuft es sich insgesamt auf 1888 Verfahren. Im Altenburger Land hat sich die Zahl der Privatinsolvenzen sogar mehr als verdreifacht, bilanziert Janett Helbig. Während im Jahr 2020 noch 50 Verfahren beantragt wurden, waren es 2021 ganze 165. Doch was sind die Gründe dafür?

Preisanstieg zeigt sich bei Schuldnerberatung

„Der Anstieg in 2021 ist maßgeblich begründet auf der im Dezember 2020 erfolgten Gesetzesänderung“, erklärt Helbig. Damit wurde die Verfahrensdauer von sechs auf drei Jahre verkürzt. „Viele Klienten warteten diese Entwicklung ab und stellten den Antrag auf Insolvenz erst danach.“

Bei dieser Entwicklung habe der rasante Anstieg der Preise jedoch noch keine große Rolle gespielt, so Helbig. „Die Auswirkungen machen sich erst jetzt bemerkbar, allerdings in einem rasch zunehmenden Maße. Vorrangig zunächst in der Schuldnerberatung, da wir in diesem Bereich Krisenintervention und Existenzsicherung betreiben.“ Bei den Insolvenzverfahren könnte sich das erst im Laufe des Jahres widerspiegeln.

Überschuldungsrisiko steigt durch Inflation

Dennoch steige durch die hohe Inflation das Überschuldungsrisiko für viele Menschen, so das Landesamt für Statistik. Von den hohen Preisen für Energie, Lebensmittel und Kraftstoffe seien Haushalte mit geringem Einkommen besonders betroffen. Denn die Ausgaben machten einen erheblichen Teil des Haushaltsbudgets aus und größere Ersparnisse seien selten vorhanden.

Wie sich die Zahl der Verbraucherinsolvenzen 2022 entwickeln wird, ist laut Landesamt schwer einzuschätzen. Es sei unklar, inwiefern sich die Auswirkungen der Pandemie, die Verkürzung des Verfahrens und die generelle Überschuldungssituation in den Zahlen niederschlagen.

Von Yvonne Schmidt