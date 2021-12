Altenburger Land: Was wünschen sich die Jugendlichen im drittältesten Landkreis für 2022?

Altenburger Land

Im Durchschnitt sind die Bürgerinnen und Bürger des Altenburger Lands 50,5 Jahre alt. Der Landkreis ist damit der drittälteste in ganz Deutschland. Sie sind deutlich in der Unterzahl, doch es gibt sie, die Jugendlichen. Nun endet ein Jahr, das von Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen und Geboten der Vernunft geprägt ist – mitunter zum Schutz der Älteren. Zeit, um mal den Jugendlichen zuzuhören, was sie im neuen Jahr vorhaben. Was gefällt ihnen am Leben im alten Altenburger Land – und welche Veränderungen wünschen sie sich?

Lucy Derbsch (13) aus Hartha

Lucy Derbsch. Quelle: Friederike Pick

Jeden Freitag geh’ ich nach Altenburg zum Kunstkurs im Lindenau-Museum. Das ist auch ein Treffpunkt, um mal andere zu sehen als die aus der Klasse. Ich habe dort auch eine Freundin gefunden. Gerade mache ich ein Plakat mit Linoldruck über die Altenburger Sehenswürdigkeiten. Nächstes Jahr möchte ich mit meiner Familie eine Europa-Tour mit unserem Bus machen.

Janek Voos (19) aus Altenburg

Janek Voos. Quelle: Friederike Pick

Von Montag bis Mittwoch studiere ich in Nordhausen an der Hochschule Sozialmanagement, den Rest der Woche bin ich in Altenburg. Hier zu Hause gibt es immer etwas zu tun. Ich persönlich bin auch an den Ort gebunden wegen meines Jobs beim Altenburger Safran. Das ist aber keine Arbeit für mich, ich mache das gerne. Ich besuche dafür zum Beispiel Produzenten und stelle ein neues Produkt vor. Dadurch lerne ich ständig neue Leute kennen.

Viele sehen Altenburg als ersetzbar, aber ich bin nicht die Person, die sagt „Ich verlass’ jetzt meine Heimat“, das machen eh schon viel zu viele. Sonst schläft die Stadt noch mehr ein, das geht nicht. In Altenburg schwingt so eine negative Grundstimmung mit, nach dem Motto „Das wird eh nichts“. Alle wollen immer etwas und wenn es dann da ist, dann meckern sie weiter. Ich finde, Altenburg ist eine tolle Stadt. Man kann hier leben und glücklich sein, manche erkennen das nur nicht. Aber es ist schon besser geworden: Es gibt einige Leute, die die Stadt gestalten wollen, das finde ich cool. Ich würde mir wünschen, dass mehr gemeinsam gearbeitet wird, zum Beispiel in Form von einem runden Tisch. Viele haben ja Ideen und eine Meinung, die nur mal gehört werden müsste.

Justine Schusterer (13) aus Kostitz

Justine Schusterer Quelle: Friederike Pick

Man kann gut entspannen in Kostitz. Mein Papa hat dort auch Schafe. Da helfe ich zum Beispiel beim Umsetzen auf eine andere Wiese oder beim Füttern. Ich fahre auch gerne Traktor. Später will ich mal als Traktorfahrerin oder im Tierheim arbeiten. Außerdem wünsche ich mir, dass meine Klasse sozialer wird. Wenn jemand etwas falsches sagt, dann lachen alle. Man könnte stattdessen zum Beispiel darüber reden.

Madeleine Fabian (16) aus Pontewitz

Madeleine Fabian. Quelle: Friederike Pick

Ich wünsche mir einen schönen Abschluss hier in der Schule. Später will ich mal eine Ausbildung zum Notfallsanitäter machen, aber dafür bin ich noch zu jung, denn ich brauche noch einen Führerschein. Deshalb fange ich nächstes Jahr erst einmal ein Freiwilliges Soziales Jahr im Krankenhaus in Altenburg an. Woanders hingehen wollte ich nie, ich bin ein Familienmensch. Wir sind hier alle zusammengewachsen, von klein auf.

Stefanie Gröber (13) aus Zweitschen

Stefanie Gröber. Quelle: Friederike Pick

Ich freue mich aufs Inlinerfahren im Frühling und Sommer, wenn es nicht mehr rutschig ist. Außerdem möchte ich gerne mal nach Hamburg, das ist wegen Corona ausgefallen. Für die Schule wünsche ich mir, dass die Lehrer verständnisvoller sind, wenn man Probleme hat.

Mika Klöppel (16) aus Großröda

Mika Klöppel. Quelle: Friederike Pick

Auf dem Dorf bietet es sich an, ein Moped zu haben. Da habe ich mir selbst Wissen angeeignet und schraube dran herum. Mehr Einkaufsmöglichkeiten oder mal ein Club in der Nähe wären gut. Aber dafür haben wir einen alten Schafstall umgebaut, da wollen wir noch das Dach dicht machen und die Wege mit Kies auslegen. Wenn man nicht weiß wohin, muss man sich eben selbst organisieren.

Flora Kretscher (13) aus Altkirchen

Flora Kretscher. Quelle: Friederike Pick

Mir gefällt die Bindung zu Pferden, ich reite seit dem Kindergarten. Das Springen finde ich besonders spannend. Nächstes Jahr will ich mit Don, meinem Pferd, zum ersten Mal bei Turnieren mitmachen und Erfolg haben.

Sonja Laubisch (18) aus Altenburg

Sonja Laubisch. Quelle: Friederike Pick

Im Sommer bin ich für mein Freiwilliges Soziales Jahr am Theater nach Altenburg gezogen. Eigentlich komme ich aus Finsterwalde in Brandenburg. Als ich hergezogen bin, habe ich nur ältere Menschen gesehen, das fand ich anfangs abschreckend. Inzwischen habe ich durch kulturelle Angebote mehr junge Leute kennengelernt. Nach Hause fahre ich kaum noch, weil meine Wohnung hier so schön ist. Nach dem FSJ würde ich gerne in Leipzig Schauspiel studieren. Wenn das klappt, bleibe ich trotzdem erstmal hier, um weiterhin so günstig und schön zu wohnen. Außerdem bin ich froh, dass Altenburg nicht so groß ist, so reizüberflutend wie eine Großstadt. Gerade fehlen mir eigentlich nur neue Freunde.

Nelly Winter (12) aus Romschütz

Nelly Winter. Quelle: Friederike Pick

Ich fahre jeden Morgen eine dreiviertel Stunde mit dem Bus zur Schule. Aber dafür ist es bei mir zuhause einfach ruhig, dort sind nicht viele Autos. Es macht Spaß, sich mit Freunden auf dem Feld oder Spielplatz zu treffen. Dort reden wir über Sachen, die wir in der Schule nicht besprechen. Nächstes Jahr würde ich gerne mal mit meinem Papa woanders hinfahren als auf einen Campingplatz – zum Beispiel an ein Haus am Meer.

Jessi Landgraf (15) aus Bernsdorf

Jessi Landgraf. Quelle: Friederike Pick

Ich ziehe nächstes Jahr mit einer Freundin nach Gera in eine Wohngemeinschaft. Dort habe ich schon zwei Angebote für eine Ausbildung, aber wahrscheinlich möchte ich Bio-Laborantin werden. Ich freue mich auf die Erfahrung, auszuziehen, in einer eigenen Wohnung zu leben und Verantwortung zu übernehmen.

Paul Weißbrot (14) aus Starkenberg

Paul Weißbrot. Quelle: Friederike Pick

Ich male gerne, zum Beispiel Anime-Figuren. Ein Charakter ist mein Vorbild, denn der ist sehr ehrgeizig. In den Sommerferien will ich in Zukunft mehr für die Schule machen. Außerdem bin ich sehr an Holzverarbeitung interessiert – zum Beispiel möchte ich für mein Meerschweinchen eine neue Hütte bauen.

Lea Bienefeld (13) aus Altenburg

Lea Bienefeld. Quelle: Mario Jahn

Was ich in Altenburg nicht mag, sind die Ecken mit Müll. Zum Beispiel am Großen Teich, das stinkt. Wenn ich von der Schule komme, ist das Erste, was ich sehe: Müll. Ich wünsche mir, dass die Stadt etwas sauberer wird. Aber die Parks sind schön. Letztens habe ich dort mit einer Freundin ein Picknick gemacht. Und ich mag den Markt, die Verkäufer dort sind nett.

Seit drei Jahren spiele ich Fußball, und ich fahre gern Inliner. Da mache ich gerne Tricks und sowas. Auf dem Skateplatz in Altenburg sind aber die Rampen zu klein, deshalb gehe ich dafür nach Schmölln. Nächstes Jahr will ich mal Achterbahn mit einem Looping fahren, meine Angst überwinden.

Von Friederike Pick