Altenburger Land bleibt Thüringer Corona-Hotspot – Landratsamt schließt Teilbereich

Altenburg

Das Altenburger Land bleibt ein Thüringer Corona-Hotspot. So meldete das Robert-Koch-Institut ( RKI) am Sonntag im Vergleich zum Vortag 14 neue Infektionen. Damit infizierten sich im Kreis seit Beginn der Pandemie insgesamt 438 Personen mit Sars-CoV-2, von denen inzwischen aber 154 als genesen gelten. 280 Kreisbewohner sind den Angaben zufolge aktiv positiv, vier verstorben. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage sank indes auf 115,2 Fälle je 100 000 Einwohner, nachdem er zuvor teils deutlich über 120 und teils sogar über 150 gelegen hatte.

Inzidenz deutlich über Thüringer Schnitt

Dennoch liegt das Altenburger Land damit weiter deutlich über dem Thüringer Schnitt. Der landesweite Sieben-Tage-Inzidenzwert betrug laut RKI am Sonntag 74,6 Fälle je 100 000 Einwohner. Nach Aussagen des Altenburger Gesundheitsamts lässt sich im Kreis jedoch kein bestimmter Treiber der Ansteckungen ausmachen. Vielmehr sei die Infektionslage diffus, „so dass in vielen Fällen trotz Kontaktnachverfolgung letztlich unklar bleibt, wo und wie sich der Betroffene infiziert hat“, wie Amtsarzt Professor Stefan Dhein erklärte.

Sieben Infektionen im Landratsamt

Allerdings mehrten sich zuletzt positive Testergebnisse in Kindertagesstätten, von denen zwei in Meuselwitz und Altenburg geschlossen wurden, und an Schulen, was mit Quarantäne der zwölften Klassen und einiger Lehrer am Schmöllner Gymnasium sowie mit strengeren Regeln für Bildungseinrichtungen in Altenburg einherging. Aber auch das Landratsamt selbst ist nach OVZ-Informationen mit jüngst sieben Infektionen betroffen, weswegen in der Vorwoche bereits die Betreuungsbehörde des Fachdiensts Grundsicherung, Wohngeld und sonstige Leistungen geschlossen und mit entsprechenden Maßnahmen belegt wurde.

Gesundheitsamt nun mit eigenem Abstrichpunkt

Um dem damit einhergehenden steigenden Bedarf an Corona-Tests gerecht zu werden, nimmt das Gesundheitsamt zudem am Montag einen eigenen Abstrichpunkt in Betrieb. Dafür hat der Kreis die Turnhalle in der Lindenaustraße 31 heimlich geschlossen und Hunderte (Reha-) Sportler sowie Grundschüler vor die Tür gesetzt, weil es etwas preiswerter war als eine Containerlösung. Während dort nun all jene getestet werden, die das Gesundheitsamt im Rahmen der Kontaktnachverfolgung einbestellt hat, steht der Abstrichpunkt am Klinikum den Patienten mit Krankheitssymptomen zur Verfügung, deren Tests von niedergelassenen Ärzten veranlasst wurden.

Von Thomas Haegeler