Altenburg

Das Ranking der Bertelsmann-Stiftung stimmt nachdenklich. Für Entsetzen sorgt es aber nicht mehr. Denn die darin dokumentierten fehlenden Steuereinnahmen sind nichts als ein weiteres Indiz dafür, dass das Altenburger Land wirtschaftlich desolat dasteht. Wer daran noch immer ernsthaft zweifelt, sollte sich die Zahlen genau anschauen. Denn diese lügen nicht. Schließlich ist die Steuereinnahmekraft einer der wichtigsten Indikatoren der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Bündelt sie doch vor allem Einnahmen aus der Umlage der Einkommenssteuer sowie aus Grund- und Gewerbesteuern.

Dass das Altenburger Land als bundesweit drittletzte Kommune hier so schlecht dasteht, hat mehrere Gründe. Schließlich zahlen nur gewinn- und finanzstarke Firmen entsprechend hohe Gewerbesteuern. Doch die fließen aus dem Kreis oft ab, weil die meisten größeren Betriebe ihren Unternehmenssitz außerhalb haben und das Gros der Abgaben dort leisten. Hinzu kommen unterdurchschnittliche Löhne und eine im Vergleich noch immer relativ hohe Arbeitslosigkeit mitsamt überdurchschnittlicher Armutsquote. Welche Rolle das spielt, lässt sich anhand der noch hinter dem Altenburger Land liegenden Kommunen Halle/Saale und Mansfelder Land zeigen. Denn dort gibt es noch mehr Arbeitslose und damit auch noch mehr von Armut betroffene oder bedrohte Menschen.

Um das zu ändern und es dem Kreis zu ermöglichen, sich selbst aus der Abwärtsspirale einer abgehängten Region herauszudrehen, braucht es dringend deutlich mehr Hilfe von Land und Bund. Die 48 Millionen Euro für Lindenau-Museum und Schlossberg tun dem Kultur-Komplex sicher gut, bringen in Sachen Wirtschaft aber herzlich wenig. Denn außer von ein paar profitierenden Baufirmen in der Region wird dadurch kein Steuereuro mehr ins Altenburger Land fließen. Und selbst wenn, zeigt die Statistik doch auch, dass die Steuereinnahmen in anderen strukturschwachen Regionen noch stärker steigen. Somit wird die Schere nur noch größer.

Von Thomas Haegeler