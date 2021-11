Altenburger Land ehrt zahlreiche Ehrenamtliche mit „Goldener Ehrennadel“

Altenburg

Sie engagieren sich in der Feuerwehr, im Sportverein oder in der Kleingartenanlage, unterstützen und bereichern das Leben in ihrer Gemeinde: Ehrenamtlich aktive Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, die sich gerne einsetzen – freiwillig und unentgeltlich. Seit fast zwei Jahrzehnten ehrt das Altenburger Land sie mit der „Goldenen Ehrennadel“. Die OVZ gibt einen Überblick über die diesjährigen Ausgezeichneten.

Jens Looke, SV Eintracht Ponitz: Jens Looke ist seit Jahren Mitglied im Sportverein SV Eintrach Ponitz und vor allem in der Fußballabteilung aktiv. Er sorgt für einen reibungslosen Spiel- und Trainingsbetrieb und kümmert sich um sämtliche organisatorische Abstimmungen mit Spielern, Betreuern, anderen Vereinen, Sponsoren und der Gemeinde. Darüber hinaus engagiert er sich im Ligabetrieb des Kreissportbundes.

Maik Kunze, FSV Lucka: Seit 1995 ist Kunze Mitglied des FSV, war Spieler in der 1. und 2. Männermannschaft und nach Ende seiner aktiven Zeit als Betreuer und Co-Trainer im Herrenbereich tätig. Aktuell spielt Kunze für die Alten Herren und engagiert sich als Greenkeeper des Vereins.

Gerd Kießhauer, TSV 1896 Wildenbörten: Bereits seit 1972 ist Kießhauer Mitglied beim TSV. Seinem Engagement ist es zu verdanken, dass der Verein heute 111 Mitglieder hat – von Grundschulkindern bis zu Senioren. Kießhauer selbst war lange Volleyballspieler und versammelt noch heute Mitspieler um sich, um freitags auf Freizeitniveau dem Sport zu frönen. Besonders engagiert ist er auch bei Organisation und Durchführung des jährlichen „Äppelball“ und den Dorf- und Kinderfesten.

Steffen Riese, Kampfsportverein Altenburg: Karate und Kickboxen sind seit über 30 Jahren Steffen Rieses Welt. Er ist stellvertretender Vereinsvorsitzender, trainiert Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Kickboxen. Riese war 2014 Mitgründer, hob ein Jahr später die Abteilungen Boxen und Kickboxen aus der Taufe. Heute trainiert er rund 50 Schützlinge.

Christian Simon, Kegelsportverein Rositz: Simon ist Mitgründer und Vorstandsvorsitzender des Kegelsporvereines. Neben Kegelfesten organisiert er vereinsinterne Meisterschaften, Freundschaftsspiele, Weihnachtsfeiern und Trainingslager. Besonders engagiert war er auch bei dem Projekt, eine Kegel-WM ins Altenburger Land zu holen. Mit Erfolg: 2027 wird Altenburg Austragungsort des Ereignisses.

Janko Jeßnitzer, SV Lokomotive Altenburg: Seit 38 Jahren ist Jeßnitzer Mitglied beim SV Lokomotive und besonders dem Tischtennis verbunden. Er spielt selbst heute noch aktiv, ist zudem passionierter Schwimmer. Daneben engagiert er sich im Vereinsvorstand, organisiert sportartübergreifende Veranstaltungen und hat den jährlichen Kindersporttag entwickelt.

Mario Sander, ASV Wintersdorf: Sanders Herz schlägt für den Fußball. Als Spieler durchlief er beim ASV und dessen Vorgänger alle Nachwuchsabteilungen, kickte dann bei den Männern. Seit 2011 engagiert er sich als Abteilungsleiter Fußball, trieb besonders den Nachwuchsbereich voran. Maßgeblich war er an der Vorbereitung der 100.Jahr-Feier des Wintersdorfer Fußballs beteiligt.

Christa Görth, SV Langenleuba-Niederhain: Seit über 20 Jahren kümmert sich Görth um drei Seniorensportgruppen, betreut als Linzenz-Trainerin über 50 rüstige Damen aus Niederhain und den umliegenden Dörfern. Parallel organisiert sie für ihre Sportkurse Fahrradtouren, Ausflüge und Weihnachtsfeiern. Seit 1980 ist Görth zudem im Niederhainer Karnevalsclub aktiv, wo sie mit Showeinlagen die Faschingsgäste begeistert.

Lutz Werner, Posaunenchor der Kirchgemeinde Göpfersdorf: 1984 von Werner ins Leben gerufen, gehört der Posaunenchor ununterbrochen zum kirchlichen und kulturellen Leben der Region. Durch Werners Engagement hat sich der Chor zum festen Bestandteil des dörflichen Lebens entwickelt. Um die Nachwuchsgewinnung zu sichern, betreut Werner seit Jahren auch den Ehrenhainer Posaunenchor.

Jürgen Schütz, Bergbrüderschaft Meuselwitz-Rositzer Braunkohlerevier: Schütz ist Gründungs- und Vorstandsmitglied der Bergbrüderschaft. Als Brigadeführer in der Instandhaltungswerkstatt der Brikettfabrik hat er den Werdegang der Fabrik miterlebt und mitgestaltet. Nach der Schließung wurde das Thema Bergbau zu seinem Hobby. Für den Verein baute er über die Jahre zudem zahlreiche Ausstellungsstücke auf.

Hans-Peter Opitz, Flugwelt Altenburg-Nobitz: Opitz wagte sich als Flugwelt-Mitglied an eine schier unmögliche Aufgabe: Den funktionstüchtigen Nachbau eines Würzburggeräts, das Ende der 1930er-Jahre zu den geheimsten Projekten der damaligen Wehrmacht gehörte. Es war das erste einsatzfähige Radargerät der deutschen Marine. Mit Hilfe von Spezialunternehmen gelang Opitz der Nachbau, der nun im Flugwelt-Museum zu besichtigen ist.

Wolfgang Böhm, Altenburger Geschichtsverein: Seit 2010 ist Böhm 1. Vorsitzender des Geschichtsvereins, plant das Vereinsleben, organisiert Exkursionen und leitet vor allem die Forschungstätigkeit zur Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Durch seine Forschungen ist die Aufarbeitung der Jahre 1933 bis 1945, die Geschichte der HASAG in Altenburg und Meuselwitz sowie die Würdigung der Opfer des Außenlagers des KZ Buchenwald wieder an die Öffentlichkeit gelangt.

Lars Heymann, Freiwillige Feuerwehr Starkenberg: Seit 1994 ist Heymann Mitglied der Wehr und heute deren Leiter. In dieser Zeit hat er sich immer wieder weit über seine Dienstaufgaben hinaus in die Arbeit der Wehr eingebracht, gilt bei Kameraden als souverän, umsichtig und zielorientiert. Zudem unterstützt er das dörfliche Leben bei Veranstaltungen und Festen und berät die Gemeinde bei Brandschutzfragen.

Mike Mädler, Freiwillige Feuerwehr Langenleuba-Niederhain: Seit 1987 ist Mädler mit Leib und Seele Feuerwehrmann, seit 2000 Ortsbrandmeister. Neben umfangreichen Fachkenntnissen steht er auch für das gemeindliche Veranstaltungen als Bindeglied zwischen Wehr und Feuerwehrverein zur Verfügung.

Gerd Smyk, Kleingartenanlage „Schnaudertal“ Lucka: Seit 2004 ist Smyk Mitlied der Gartenanlage, seit 2008 deren Vorsitzender. Als gute Seele der Anlage kümmert er sich auch um freigewordene Gärten, mobilisiert Gartenfreunde, um neue Pächter zu finden. Unter seiner Regie entstand zudem ein Vereinsgarten, die vom Verein ausgerichteten Gartenfeste sind bei den Luckaern sehr beliebt. Daneben engagiert sich Smyk im Heimatverein Lucka, dem Naturschutzbund Altenburger Land und als Beringer für Vögel.

Hermann Wienhold, Territorialverband der Gartenfreunde Schmölln/Gößnitz: Seit 1968 ist Wienhold Mitglied im Gartenverein „Am Ziegengraben“ in Schmölln, arbeitete viele Jahre in der Kreisrevisionskommission VKSK Schmölln. Nach der Wende führte er die Gartenvereine des ehemaligen Kreises Schmölln zum Territorialverband zusammen, dessen Vorsitzender er heute ist.

Peter Welsch, Angelfischereiverein Wintersdorf: Welsch ist seit mehr als 20 Jahren im Umweltschutz aktiv, kümmert sich um Hege und Pflege des Kiessee Gerstenberg sowie der anderen Gewässer des Angelfischereivereins. Unter seiner Regie entstanden am Kiessee eine Zufahrt und Saugstelle für die Gerstenberger Wehr. Sein Wissen gibt Welsch im Zuge von „Pro Natur“ auch an den Nachwuchs weiter.

Gudrun Brunsch, Volkssolidarität, Ortsgruppe Meuselwitz: Seit mehr als 25 Jahren ist Brunsch Mitglied der Volkssolidarität und ehrenamtlich als Vorsitzende und Hauptkassiererin in der Ortsgruppe Meuselwitz tätig. Einmal im Monat betreut sie die derzeit 19 Mitglieder, hält die sozialen Kontakte und organisiert Veranstaltungen. Durch ihre aufgeschlossene Art motiviert sie die Mitglieder, sich auch aktiv einzubringen.

Elke Hauschild, DRK Rotkreuzgemeinschaft Lucka: Hauschild ist seit 2013 Mitglied der Rotkreuzgemeinschaft. Sie organisiert und betreut mit anderen Helfern die Blutspenden in Lucka und bei Bedarf auch in Meuselwitz. Zu ihren Aufgaben zählt unter anderem die Registrierung der Spender per Computer, die Ehrung der Spender sowie Einkauf, Zubereitung und Ausgabe des Imbisses.

Rosemarie Dreeßen, DRK Rotkreuzgemeinschaft Lucka: Bereits seit 1973 ist Dreeßen aktives Mitglied in der Rotkreuzgemeinschaft und leitet seit der Eröffnung 1991 die Kleiderkammer. Diese stößt seitdem bei den Luckaern auf gute Resonanz. Zu Dreeßens Aufgaben gehören die Annahme und Sortierung der Kleidung sowie die Registrierung bei Ausgabe von Kleidung an bedürftige Bürgerinnen und Bürger.

Liane Mösezahl, Arbeiterwohlfahrt, Ortsverband Ponitz: Seit 1994 ist Mösezahl im Ortsverband aktiv, seit inzwischen 25 Jahren als Kassiererin und stellvertretenden Vorsitzende. Engagiert kümmert sie sich seitdem um das Vereinsleben und erledigt akribisch ihre Aufgabe. Als die langjährige Vereinsvorsitzende in diesem Jahr verstarb, sprang Mösezahl in die Bresche und übernahm den kommissarischen Vorsitz.

Grit Weidner, Evangelischer Kirchenkreis Altenburger Land: Weidner leitet seit über acht Jahren ehrenamtlich die Junge Gemeinde und die Konfirmandengruppe der Kirchgemeinde. Sie engagiert sich daneben vielfältig, ist unter anderem Präses des Kirchenkreises und leitet in der Gemeinde Haselbach den Frauenkreis. Weidner ist mit Herz und Sachverstand eine gute Begleitung für die Menschen vor Ort.

Aytac Ismailova: Ismailova ist in der Integrationsarbeit im Landkreis bestens bekannt. Sie hilft seit Jahren Migranten bei der Integration, war und ist für die Caritas, für Ärzte, im Krankenhaus und bei Krankenkassen, bei der Polizei, im Jobcenter und den Wohnungsgesellschaften und Vermietern eine unverzichtbare Unterstützung. Ohne ihre Unterstützung wären in den vergangenen Jahren viele Gespräche unmöglich gewesen, viele Probleme ungelöst geblieben.

Sandra Kretschmann: Bis 2020 war Kretschmann stellvertretende Vorsitzende und Vorsitzende des Kreiselternbeirats. Als Hauptinitatorin legte sie den Grundstein für energische und in der Sache unnachgiebige Elternarbeit. Federführend sorgte sie dafür, dass die Eltern Gehör bei den Entscheidungsträgern finden. Nicht selten führte sie ihr Weg bei Aktionstagen und Demonstrationen dabei auch bis ins Erfurter Ministerium oder den Landtag.

Gabriele Sokolowski: Nach Inkrafttreten des Arbeitslosengeld II 2005 etablierte Sokolowsko im Team des Diakonats des Kirchenkreises ein Beratungsangebot für Empfänger. Von 2007 bis 2017 war sie als Projektleiterin auf Honorarbasis tätig, seit 2018 engagiert sie sich ehrenamtlich. Seit 1999 ist sie zudem Übungsleiterin Reha- und Behindertenschwimmen beim SV Medizin Altenburg und betreut dort Schwimmgruppen für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung.

Außerdem erhielten zwei weitere Bürger des Landkreises das Thüringer Ehrenamtszertifikat.

Björn Steinicke, Freiwillige Feuerwehr Dobitschen: Neben der Wehr engagiert sich Steinicke auch als Kreisausbilder und in der Nachwuchsgewinnung bei der Feuerwehr im Kreis, sitzt zudem im Gemeinderat und engagiert sich als stellvertretender Bürgermeister.

Carsten Schönwälder, FSV Langenleuba-Niederhain: Schönwälder ist dem Fußball seit vielen Jahren verbunden, seit 2006 Vorstandsmitglied und Nachwuchsleiter, trainiert zudem die 1. Männermannschaft und engagiert sich als Jugendwart.

Von LVZ