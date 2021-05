Altenburger Land erlaubt wieder Wasserentnahme aus Flüssen und Seen

Altenburg

Der anhaltende Regen der vergangenen Wochen und Monate hat die Situation der Gewässer im Altenburger Land entspannt. Deshalb hebt der Kreis nun das seit fast zwei Jahren gültige Verbot der Wasserentnahme aus Flüssen, Bächen, Seen und Teichen wieder auf. Wer aus öffentlichen Gewässern aber Wasser schöpfen oder pumpen möchte, muss sich noch bis 5. Juni gedulden. Denn erst dann endet die entsprechende Allgemeinverfügung.

Dramatische Trockenheit machte Verbot nötig

Durch anhaltende Trockenheit führte etwa die Blaue Flut an der Hellwiese in Altenburg schon im Sommer 2018 nur noch wenig Wasser. Quelle: Mario Jahn

Wie dramatisch die Situation aufgrund vorangegangener Trockenperioden im Juli 2019 war, als das Landratsamt die Wasserentnahme verboten hatte, illustrierte Birgit Seiler anhand von Zahlen. So liege der Wasserdurchfluss bei normalem Pegel der Pleiße in Gößnitz bei 1,82 Kubikmetern pro Sekunde, sagte die Leiterin des Fachdienstes Natur- und Umweltschutz am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz. „Damals lag er bei unter 0,3 Kubikmeter pro Sekunde. Der ergiebige Regen in den zurückliegenden Monaten hat die Gewässer wieder aufgefüllt, was nun die Aufhebung des Verbots rechtfertigt.“ Heißt: Die Pegel haben sich normalisiert, was auch für die Sprotte in Großstöbnitz und für Bäche, Seen und Teiche gilt.

Abpumpen ist genehmigungspflichtig, sonst droht Bußgeld

Ab 5. Juni ist es daher nun wieder gestattet, Wasser aus öffentlichen Gewässern zu entnehmen. Die Wahl des Stichtags begründete Seiler mit dem Erscheinungsdatum des nächsten Amtsblattes, wies aber zugleich darauf hin, dass es sich bei jenem Datum um den internationalen Tag der Umwelt handelt. Zudem erklärte die Chefin der Unteren Wasserbehörde, dass nur das Schöpfen mit der Hand unter den Allgemeingebrauch fällt.

„Das heißt nicht, dass jeder Kleingartenbesitzer die Pumpe in ein nahes Gewässer hängen darf“, erklärte Seiler. Dafür – wie für alle anderen Entnahmen aus oberirdischen Gewässern auch – brauche man eine Genehmigung der Unteren Wasserbehörde des Kreises. Hat man diese nicht und wird beim Abpumpen erwischt, kann es teuer werden. Dafür droht ein Bußgeld bis zu 50 000 Euro.

Von Thomas Haegeler