Altenburger Land erwartet steigende Energiepreise

Altenburg

Die kalte Jahreszeit kommt und gleichzeitig steigen die Energiepreise an der Börse weiterhin an. Eine warme Wohnung könnte in diesem Winter daher eine teure Angelegenheit werden. Zwei große Energieversorger der Region nehmen dazu Stellung und die Verbraucherzentrale Thüringen gibt Tipps, wie man mit der Situation umgehen kann.

Werden Strom- und Heizkosten steigen?

Fest steht: Die Preise der gehandelten Strommengen an der Börse steigen und steigen – laut des Vergleichsportals Verivox erreichten die Großhandelspreise für Strom in den ersten Oktoberwochen historische Höchststände. Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte liege in diesem Oktober bei 31,38 Cent pro Kilowattstunde und damit bereits jetzt höher als je zuvor.

Ob und wie stark sich die weiterhin steigenden Großhandelspreise auch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern im Altenburger Land durchschlagen werden, ist den großen Energieversorgern der Region, Envia inklusive seiner Tochterfirma Mitgas sowie der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa), derzeit nicht zu entlocken. „Wir haben die Preise noch nicht final kalkuliert“, sagt Michael Seumel, Vertriebsleiter bei Ewa. Die Tendenz gehe aber nach oben.

Warum steigen die Energiepreise?

Zum einen treibt die starke Nachfrage nach wirtschaftlicher Erholung von der Corona-Pandemie die Preise weltweit nach oben. Ein weiterer Grund ist die CO2-Bepreisung in der EU, wodurch auch die Energieproduktion allgemein teurer geworden ist. Es gibt noch weitere Faktoren, zum Beispiel war der vergangene Winter in manchen Regionen besonders hart, wodurch Reserven verringert wurden.

Ab wann muss ich mehr zahlen?

Der Energieversorger Envia verspricht, die Preise bis Ende des Jahres stabil zu halten. Eine Aussage zur Entwicklung im neuen Jahr könne man noch nicht treffen, sagt Stefan Buscher, Pressesprecher der Envia. „Ende Oktober erfolgt die finale Kalkulation“, verspricht er, dann wisse man mehr.

Die Ewa werde im November konkreter über die Preise informieren, so Vertriebsleiter Seumel. Aktuell laufende Verträge der Bestandskunden blieben bestehen wie vereinbart. Neukundenverträge mit längerer Laufzeit schließe die Ewa jedoch aktuell nicht ab. Dazu sei die Situation zu unbeständig.

Was kann ich tun, wenn die Preise steigen?

Die Verbraucherzentrale Thüringen rät von unüberlegtem Wechsel des Energieanbieters ab. „Bei einem Wechsel ist zu bedenken, dass viele Billig-Anbieter keine Langzeitverträge mit dem Großhandel geschlossen haben“, sagt Ralph Walther, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale. Ein solcher Vertrag mache es aber möglich, den Preisanstieg für den Endkunden eine ganze Weile abzufangen.

„Auf lange Sicht hilft es nur, unabhängiger vom Weltmarkt werden“, sagt Walther. Und zwar, indem man von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien umsteige. Am Sichersten helfe jedoch jetzt: Energie sparen.

Wie kann ich Energie sparen?

Laut Energieberatung der Verbraucherzentrale lässt sich in keinem Bereich mehr Energie im Haushalt sparen als beim Heizen. Rund 70 Prozent ihres Energieverbrauchs nutzen Verbraucherinnen und Verbraucher dafür. Gleichzeitig lässt sich genau hier mit einigen Tricks auch ordentlich sparen: Mit einem Thermostat kann die Raumtemperatur wie gewünscht eingestellt werden. Für das Schlafzimmer empfiehlt die Verbraucherzentrale etwa 18 Grad, für weniger genutzte Räume reichen auch 16 Grad. Jedes Grad senke den Energieverbrauch um etwa sechs Prozent.

Mehr als ein Viertel des Stromverbrauchs eines Haushalts ist laut Verbraucherzentrale auf Informationstechnik wie Fernsehen oder Laptop zurückzuführen, gefolgt von Kühlschränken und anderen elektronischen Haushaltsgeräten. Grundsätzlich hilft es, die größten Stromfresser erstmal zu entlarven. Dazu können sich Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Strommessgeräte bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale ausleihen. Gegebenenfalls lohne es sich, die größten Kostentreiber durch sparsamere Alternativen auszutauschen.

Aber auch ohne Neuanschaffungen, können verschiedene Tipps der Verbraucherzentrale schon viel bewirken: Wer statt Wäschetrockner die Wäscheleine nutze, spare etwa 60 Euro im Jahr. Bei der Spülmaschine lohne sich die Nutzung des Stromsparprogramms – das verbrauche etwa 20 Prozent weniger Energie als das Standardprogramm. Viele Geräte ziehen auch im Standby-Modus Strom, abschaltbare Mehrfachsteckdosen können dem entgegenwirken. Beim Kochen helfe die Nutzung eines Topfdeckels oder der Einsatz eines Wasserkochers zum Wassererhitzen. Das sei energiesparender als das langsame Erhitzen auf der Herdplatte. Auch die Wahl der Lichtquelle kann für die Stromrechnung bedeutsam sein: LED-Lampen brauchen nur etwa ein Fünftel des Stroms einer Glüh- oder Halogenlampe.

Von Friederike Pick