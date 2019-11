Altenburger Land hat in Thüringen die meisten Starkregenschäden

Altenburg

Regelmäßig steht die Wallstraße unter Wasser. Starkregen sorgt in wenigen Stunden für große Wassermassen, bei denen sich die Kanalisationen geschlagen gibt. Was viele Leute bereits vermutet haben. gibt es nun Schwarz auf Weiß: „Extreme Regenfälle haben zwischen 2002 und 2017 knapp 30 000 Schäden an Wohngebäuden in Thüringen verursacht. Am häufigsten waren Bewohner im Altenburger Land betroffen. Dort hatten im Schnitt circa 12,8 Prozent aller Wohngebäude einen Schaden durch besonders starke Regenfälle“, verkündete diese Woche der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Monika Plau hat ihr Versicherungsbüro in der Wallstraße 23. Sie ist nicht überrascht von den Zahlen des GDV. Regelmäßig sind sie und ihre Mitarbeiter Zeugen von Überschwemmungen. Zwei Mal stand ihr Büro unter Wasser, dann wurde der Hauseigentümer aktiv und installierte vor zwei Jahren Hochwasserschutz-Vorrichtungen an den Eingängen (OVZ berichtete).

Versiegelter Marktplatz als mögliche Ursache

„Wasser gibt es nach wie vor, die Barrieren haben aber zum Glück funktioniert“, freut sich Plau. Andere Geschäft haben den Kampf jedoch schon aufgegeben: „Die VR Bank ist ausgezogen, das Hochwasser fließt bis zum Kreisverkehr. Dort war eine Textilreinigung, aber die gibt es auch nicht mehr.“ Plau sieht das Problem beim Marktplatz. Der sei so versiegelt, dass sich das Wasser automatisch weiter unten sammle.

Die Ursachen sind das eine Thema, die Gegenmaßnahmen das andere. „Weniger als die Hälfte der Haushalte im Altenburger Land sind gegen Schäden durch Starkregen versichert“, sagt Pressesprecher Henning Engelage vom GDV. Er vertritt die Interessengemeinschaft der Versicherer – und weist darauf hin, dass eine Versicherung vor finanziellen Folgen des Wetterphänomens schützt. Doch der GDV rät darüber hinaus zu vorbeugenden Vorkehrungen, so Engelage: „Es gibt viele einfache und wirksame Maßnahmen, wie Rückstauklappen beim Abwassersystem, druckdichte Fenster oder eine Ummauerung von Kellerschächten.“

Gera hinter Altenburger Land auf Platz 2

An zweiter Stelle in der 15-Jahre-Statistik des GDV steht die Stadt Gera mit 11,5 Prozent geschädigten Gebäuden. Dabei gab es in der Stadt im Vergleichszeitraum lediglich 10 Starkregenereignisse, im Altenburger Land waren es 31. Dass in Gera weniger Regen ebenfalls zu hohen Schäden führt, erklärt der Verband anhand der dichteren Bebauung im Gebiet der kreisfreien Stadt. Die Kosten der Reparaturen variierten ebenfalls je nach Ausmaß des Starkregens und Zustandes der Gebäude.

Im Übrigen ist das Altenburger Land in Thüringen lediglich Drittplatzierter, wenn es um die Zahl der Starkregenfälle geht. Der Saale-Holzland-Kreis (40) und Saalfeld-Rudolstadt (45) liegen darüber. Frank Kreienkamp vom Deutschen Wetterdienst (DWD) relativiert auch mit Blick auf Nachbarbundesländer: „Sachsen hat mehr Starkregen mit höheren Schäden. In Görlitz zum Beispiel wurden 86 Ereignisse gezählt mit doppelt so hohen Schadenswerten.“ In den Jahren mit häufigen Starkregengüssen, 2013 und 2016, steche das Altenburger Land nicht heraus.

Wetterdienst rechnet mit höherer Häufigkeit

Solche Ereignisse würden seit Jahrhunderten aufgezeichnet. „Bei der Magdalenenflut im Jahr 1342 ist halb Europa abgesoffen“, sagt Kreienkamp. Allerdings rechne der DWD auf Grund des Temperaturanstiegs mit einer künftig tendenziell höheren Häufigkeit der Starkregenfälle. „Das ist aber die Theorie, in der Praxis haben wir das noch nicht beobachtet“, fügt der Wetterexperte an.

Betroffene wie Monika Plau hören das mit Besorgnis. Auch der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg (Waba) hat das Thema auf dem Schirm. „Anpassungen der Kanalisation an Starkregen können fallbezogen durchaus möglich sein“, teilt Werkleiter Martin Wenzel auf OVZ-Anfrage mit. Aber es gebe technische und wirtschaftliche Grenzen. Spätestens dann müssen andere Lösungen gefunden werden, zum Beispiel Abflussvermeidung oder oberflächliche Ableitungssysteme. „Starkregen lassen sich nicht grundsätzlich mit Kanalisationen beherrschen“, sagt Wenzel. „Das war auch schon vor dem Klimawandel so. Mit einem Klimawandel verbundene häufigere Starkregen führen diese Gegebenheiten nur häufiger vor Augen.“

Konkrete Pläne zur Vergrößerung oder zum Umbau der Kanalisation im Bereich Markt und Wallstraße gebe es seitens des Waba derzeit nicht. „Die dort vorhandene Kanalisation wurde in den letzten Jahrzehnten saniert und entspricht den technischen Regeln“, so Wenzel. Für nächstes Jahr seien aber im Bereich der Kreuzung Wallstraße/Brückchen Reparaturarbeiten an den dortigen unterirdischen Kanalbauwerken in Vorbereitung. Außerdem lassen die Stadt Altenburg und weitere Gemeinden gemeinsam ein Hochwasserschutz- und Entwicklungskonzept für Gerstenbach, Blaue Flut, Kleinen Jordan und Deutschen Bach erarbeiten.

Von Pauline Szyltowski