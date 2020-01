Altenburger Land ist geprägt von extrem kleinen Tierbeständen

Altenburg

Bei Landwirten und Hobbytierhaltern im Altenburger Land lebten zum Stichtag 31. Dezember insgesamt 216 741 Nutztiere und 1370 Bienenvölker. Damit gehört der Landkreis zu den tierärmsten Regionen des Freistaates, schildert der Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse, Karsten Donat. Nur etwa vier Prozent des Thüringer Nutztierbestandes einschließlich der Bienenvölker finde sich im Altenburger Land, versorgt von insgesamt 1428 privaten und gewerblichen Haltern. Zum Vergleich: Landesweit arbeiten fast 37 000 Halter mit Nutztieren.

Zu wenig Tierdung für die Äcker des Kreises

Dass das Altenburger Land die nutztierärmste Region Thüringens ist, belegt auch der Viehbesatz. Dieser liegt im Kreis bei 0,4 Großvieheinheiten pro Hektar. Das sei extrem wenig, ordnet Donat ein. Der deutschlandweite Durchschnittswert wird mit 0,78 Großvieheinheiten pro Hektar angegeben. „Damit ist das Altenburger Land unterversorgt mit organischem Dünger“, stellt Donat die Folge dar. Der Dung aus den Ställen des Landkreises reiche nicht aus, um damit die hiesigen Äcker ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen, so der Fachmann. Damit widerspricht er indirekt auch dem Vorwurf, die hiesigen Landwirte würden mit ihrer Gülle, um sie loszuwerden, die Felder überdüngen.

Konkret standen im Kreis zum Jahresende 771 Pferde bei 277 Haltern und 13 181 Rinder bei 184 Landwirten in den Stallungen. Darüber hinaus besitzen 453 Personen 3531 Schafe und 79 Eigentümer 3663 Ziegen. Zudem werden 33 085 Schweine von 105 Bauern versorgt und kümmern sich 167 Imker um 1370 Bienenvölker. Ebenfalls professionell oder hobbymäßig versorgen 951 Geflügelhalter 162 510 Vögel – von der Henne bis zur Pute, so die aktuellen Daten aus der Thüringer Tierseuchenkasse.

Größte Risiken sind Schweinepest sowie Maul- und Klauenseuche

Einmal im Jahr führt diese eine amtliche Tierbestandserhebung durch. Vor allem, um für den Ernstfall gewappnet zu sein beziehungsweise um diesen mit prophylaktischen Mitteln zu verhindern. Neben Beratungsangeboten und Beihilfen für Tierseuchenschutzmaßnahmen, seien Entschädigungsleistungen für Halter im Seuchenfall das Wichtigste, erläutert Donat die Aufgaben der Tierseuchenkasse.

Finanziert wird dies vor allem mit den Beiträgen, die auf Basis der gemeldeten Tierzahlen berechnet werden. Jeder Halter sei deshalb gesetzlich verpflichtet, über seine Bestände zu informieren.

Ebenso müsse gemeldet werden, wenn Tiere an einer der anzeigepflichtigen Seuchen erkranken. Wie Karsten Donat erklärt, gab es 2019 aber keine Tierseuchenfälle im Altenburger Land. Zu den größten Risiken für 2020 zähle ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest. Ein weiteres Damoklesschwert stelle die Maul- und Klauenseuche dar, an der Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe und in Einzelfällen auch Menschen erkranken können. „Ein Ausbruch muss unbedingt verhindert werden“, betont der Kassen-Geschäftsführer und denkt an 2001. Damals tauchte die Krankheit in England auf, wo in der Folge etwa ein Drittel des Tierbestandes notgeschlachtet werden musste.

Grippeerreger können vom Himmel fallen

Unberechenbar ist laut Donat zudem die Vogelgrippe, die in den vergangenen Jahren immer wieder ausgebrochen ist. Die Erreger könnten im Wortsinn jederzeit und überall vom Himmel fallen, weil sich der Virus in der Wildvogelpopulation etabliert habe.

Von Jörg Reuter