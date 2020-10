Altenburger Land ist jetzt Corona-Risikogebiet – Maßnahmen angekündigt

Altenburg

Das Infektionsgeschehen im Altenburger Land entwickelt sich weiter dynamisch. Auch am Donnerstag stieg die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten im Landkreis auf insgesamt 64 – elf Personen mehr, als noch am Vortag. Damit liegt der Inzidenz-Wert an Ansteckungen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 55,93 – und damit über der kritischen Schwelle, ab der der Kreis als Risikogebiet einzustufen ist. Bereits am Mittwoch hatte der Landkreis den ersten kritischen Inzidenzwert von 35 gerissen (OVZ berichtete).

Spezielle Corona-Hotspots lassen sich laut Landratsamt, trotz eines Corona-Ausbruchs im Pflegeheim Voigt'sches Gut in Rositz, nicht ausmachen. Vielmehr stelle sich die Lage differenzierter dar, von einer diffusen Ausbreitung des Erregers ist die Rede.

Landrat Melzer appelliert an Bevölkerung

Angesichts dessen appelliert Landrat Uwe Melzer ( CDU) eindringlich an die Bevölkerung, auf nicht notwendige Kontakte zu anderen Personen zu verzichten, strikt die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sowie den Mund-Nasen-Schutz konsequent im öffentlichen Nahverkehr und in geschlossenen Räumen, etwa in Geschäften, zu tragen. Er bitte die Bürger des Kreises darum, vernünftig zu sein und sich aktiv an den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu beteiligen, so Melzer. „Gemeinsam können wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen“, so der Kreischef.

Verwaltungsstab wieder aufgestockt

Angesichts der verschärften Lage ist der für die Planung von Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung zuständige Verwaltungsstab nach den verhältnismäßig ruhigen Sommermonaten wieder aufgestockt worden und tritt mehrmals die Woche zusammen. Man beobachte die Lage genau und entscheide anhand dessen über weitere Maßnahmen, so Landratsamtssprecher Jörg Reuter. „Wenn die derzeitige Entwicklung anhält, werden wir darüber neu diskutieren.“ Ab welcher Schwelle weitere, noch härtere Maßnahmen greifen, dazu könne man derzeit noch nichts sagen, so Reuter.

Personenbegrenzung ab Sonnabend

Vorerst hat der Verwaltungsstab bereits erste Regelungen festgelegt, die ab diesem Sonnabend gelten. Demnach sind private Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 25 Personen und unter freiem Himmel mit mehr als 50 Personen nicht mehr gestattet. Bei öffentlichen Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl darüber hinaus unter freiem Himmel auf höchstens 200 Personen begrenzt, in geschlossenen Räumen gilt eine Obergrenze von 100 Personen. Unbenommen davon sind öffentliche Veranstaltungen wie bisher weiterhin genehmigungspflichtig.

Auch für Pflegeeinrichtungen gelten striktere Maßnahmen. So sind diese verpflichtet Besucherlisten zu führen, um eine Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten.

Maskenpflicht wird konkretisiert

Konkretisiert wird darüber hinaus die Tragepflicht für Mund-Nasen-Bedeckungen im öffentlichen Raum. Dabei orientiert sich der Landkreis an den Regeln in den Nachbarregionen des Altenburger Landes. Konkret gilt die Maskenpflicht ab Sonnabend:

beim Betreten und dem Aufenthalt in öffentlichen Gebäuden wie Behörden

in öffentlich zugänglichen Bereichen von Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben (Gänge, Foyer, Fahrstühle, Gastraum) für Kunden und Personal – ausgenommen sind am Tisch sitzende Gäste

beim Betreten von und dem Aufenthalt auf überdachten Verkehrsflächen von Einkaufszentren

bei der Nutzung von Taxis und von privaten Beförderungsleistungen mit Ausnahme der Personen des eigenen Haushalts

in medizinischen und therapeutischen Einrichtungen, insbesondere Arzt- und Therapiepraxen, medizinischen Versorgungszentren und Krankenhäusern für Patienten – für das Personal gilt medizinischer Mund-Nasen-Schutz

beim Betreten von und dem Aufenthalt an Orten zur Abgabe von Speisen und Getränken zum Mitnehmen beziehungsweise Ausliefern

Regelungen für Nagel- und Tattoo-Studios

Daneben werden für einzelne Berufsgruppen die spezifischen Branchenregelungen des Thüringer Arbeitsministeriums sowie Handlungsanweisungen zur Umsetzungen von Corona-Arbeitsschutzstandards in der jeweils aktuellen Fassung als verbindlich erklärt. Davon betroffen sind Kosmetik- und Nagelstudios, Piercing- und Tätowierungseinrichtungen, Fußpflege sowie das Friseurhandwerk und Barbierbetriebe.

Landratsamt mit eingeschränktem Besucherverkehr

Auch das Landratsamt selbst setzt weiter auf eingeschränkten Besucherverkehr. Bürger können nur mit einem im Vorfeld vereinbarten Termin im Gebäude der Kreisverwaltung vorstellig werden. Darüber hinaus sollten nur dringliche Angelegenheiten an die Ämter herangetragen werden.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 180 Menschen im Kreis nachweislich mit dem Virus infiziert, 112 gelten inzwischen wieder als genesen. Derzeit sind 64 Infektionen aktiv, fünf Personen werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Bislang starben vier Menschen an den Folgen der Infektion.

Von Bastian Fischer