Altenburger Land kämpft für Erhalt bedrohter Berufsschulklassen

Die Streichpläne des Thüringer Bildungsministeriums an den Altenburger Berufsschulen ab 2022/23 stoßen auf breite Ablehnung. Und das nicht nur im Altenburger Land, sondern auch bei Ostthüringer Interessenvertretungen der Wirtschaft und im Schulamt Ostthüringen. Das ist das Ergebnis einer nicht öffentlichen Sitzung des Kreistagsausschusses für Schule, Kultur und Sport, die am Montagabend stattfand.

Lange Gästeliste zur Sitzung

Nach Angaben mehrerer Teilnehmer dauerte die Sitzung, in der es neben der Zukunft der Berufsschulen nur noch um die Digitalisierung an Bildungseinrichtungen im Kreis ging, knapp zwei Stunden. Die für den Schulausschuss relativ lange Sitzungsdauer erklärte sich mit der langen Gästeliste. So waren neben den etatmäßigen Mitgliedern auch Vertreter des Schulamts, der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen, der Handwerkskammer Ostthüringen, der Kreishandwerkerschaft und der betroffenen Staatlichen Berufsschule für Wirtschaft und Soziales und des Berufsschulzentrums für Gewerbe und Technik „ Johann-Friedrich Pierer“ anwesend.

Einigkeit über drohenden Schaden

Auch der Berufsschule für Wirtschaft und Soziales in Altenburg-Südost drohen Einschnitte durch die Pläne des Ministeriums, deren Umsetzung nun mit vereinten Kräften verhindert werden soll. Quelle: Mario Jahn

Wie die Sitzungsteilnehmer weiter berichteten, waren sich alle Anwesenden darüber einig, dass die durch die Zentralisierungspläne des Erfurter Ministeriums bedrohten Ausbildungsgänge an beiden Altenburger Berufsschulen erhalten werden müssen. Sonst drohe ein nicht zu reparierender Schaden, weil jungen Leuten die wohnortnahe Ausbildungsmöglichkeit und damit die Perspektive verloren gehe und die hiesigen Betriebe ihren Fachkräftebedarf nicht mehr decken könnten. Einzige Ausnahmen: die Klassen für Umwelttechniker (Fachkraft für Wasserversorgungs-/Abwassertechnik) und Produktionsmechaniker/Produktveredler Textil. Denn hier waren die Schülerzahlen zuletzt mit drei beziehungsweise sieben über alle Jahrgänge schlichtweg zu gering.

Auch Schulamt sieht Streichpläne kritisch

Für die übrigen sechs in Altenburg bedrohten Ausbildungszweige, zu denen Kaufleute für Büromanagement, im Groß- und Einzelhandel, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Zerspanungsmechaniker, Land- und Baumaschinenmechatroniker sowie Elektroniker zählen, wolle man kämpfen, hieß es weiter aus dem Ausschuss. Das bestätigte dessen Vorsitzender Christoph Zippel ( CDU): „Es herrschte absolute Geschlossenheit über alle Akteure hinweg, für den Erhalt der Berufsschulklassen zu kämpfen.“ Diesbezüglich habe sich auch das Schulamt „auf unsere Seite geschlagen“.

Ausschuss-Chef Christoph Zippel (CDU) bestätigt die große Einigkeit im Kampf um den Erhalt der Berufsschulklassen. Quelle: Mario Jahn

Das ist deshalb bemerkenswert, weil das Amt als untergeordnete Behörde die Pläne des Ministeriums zum Schuljahr 2022/23 umsetzen muss. Diese sehen vor, den theoretischen Teil der Ausbildung in besagten Berufen aus Altenburg weg, hauptsächlich nach Gera und Jena zu verlagern. Dort sollen – wie im übrigen Thüringen auch – entsprechende Schwerpunktschulen entstehen. Diese sind Kern der angepeilten Berufsschulreform, die das Ministerium hauptsächlich mit sinkenden Schülerzahlen und fehlenden Berufsschullehrern begründet.

Bedingungen in Altenburg gut

Allerdings fehlten zumindest die Lehrkräfte in den bedrohten Berufszweigen in Altenburg nicht, hieß es im Ausschuss. Zudem gebe es aufgrund von Investitionen an beiden Standorten gute bis sehr gute Bedingungen, was man etwa hinsichtlich der Land- und Baumaschinenmechatroniker für den geplanten neuen Standort Gera nicht behaupten könne. Auch seien bei weitem nicht in allen von den Streichplänen bedrohten Klassen die Schülerzahlen zu gering. Zuletzt lernten in den sechs bedrohten Klassen insgesamt 363 Azubis.

Deswegen und aufgrund des drohenden Verlusts fast aller Handwerksberufe in Altenburg wolle man parteiübergreifend kämpfen. Das signalisierten die Vertreter der Kreistagsfraktionen. Demnach bereite man fraktionsübergreifend eine politische Stellungnahme vor, die zur nächsten Kreistagssitzung am 30. September verabschiedet werden soll. Da das Landratsamt als Schulträger aber bis zu jenem Tag bereits seine Stellungnahme ans Ministerium schicken muss, wollte man zuvor mit einem klaren Signal im Ausschuss ein Zeichen setzen.

Ex-Landrätin geht auf Distanz zu Plänen ihres Parteifreunds

Ex-Landrätin und Bildungsexpertin Michaele Sojka (Linke) geht auf Distanz zu den Plänen ihres Parteifreunds Helmut Holter, der zugleich Bildungsminister ist. Quelle: Mario Jahn

Ex-Landrätin Michaele Sojka hat nach der Sitzung deutliche Kritik an den Plänen des Bildungsministeriums geübt. „Das würde dem Altenburger Land massiv schaden und darf deshalb nicht stattfinden“, sagte die Linken-Kreisrätin der OVZ. Außerdem sei die Ausbildungsverlegung gar nicht durchführbar, weil die Standorte Gera und Jena nicht über das nötige Personal verfügten. Es sei auch völlig weltfremd, 16-Jährige zur Ausbildung nach Jena zu schicken, wo selbst schon Studenten große Mühe haben, eine Unterkunft zu finden.

Mit dieser Kritik distanziert sich Sojka deutlich von den Plänen des von ihrem Parteifreund Helmut Holter geführten Ministeriums. Außerdem erinnert sie daran, dass die Pläne vor fünf Jahren schon einmal umgesetzt werden sollten und schon damals zurückgewiesen wurden. Die Bildungsexpertin hofft nun auf einen Konsens unter den beteiligten Landkreisen Altenburger Land, Saale-Holzland, Saale-Orla und Greiz sowie den Städten Jena und Gera, dass es nicht zur Umsetzung kommt. Wenn es diesen gebe, werde das Ministerium nicht auf die Verlegung bestehen. Bei einem Dissens müsse auf Landrats- beziehungsweise Oberbürgermeister-Ebene weiter verhandelt werden.

Treffen in Bildungsregion Ostthüringen nächste Woche

Ein weiterer wichtiger Schritt zu dem Konsens ist die Zusammenkunft von Vertretern der aus den von Sojka genannten Kreisen und Städten bestehenden Bildungsregion Ostthüringen Mitte nächster Woche. Dieser gilt aber trotz der einhelligen Ablehnung der Pläne als nicht sicher. Da sich insbesondere die Kammern in der Vergangenheit wankelmütig zeigten.

Von Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz