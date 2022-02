Altenburger Land kommt glimpflich durch die Sturmnacht – am Freitag folgt nächstes Orkantief

Altenburg/Schmölln

Das Altenburger Land hat den Beginn der stürmischen Tage glimpflich überstanden. Anders als zunächst befürchtet, blieben die sehr hohen Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 km/h in der Nacht zum Donnerstag aus. Zumindest wurden sie nicht amtlich gemessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete auf OVZ-Nachfrage von bis zu 89 km/h im östlichsten Thüringen, gemessen an der Station in Gera am Donnerstag zwischen 6 und 7 Uhr.

„Es ist nicht auszuschließen, dass es trotzdem stärkere Böen gab, zum Beispiel an freiliegenden Kuppen, doch die wurden nicht offiziell erfasst“, sagte DWD-Meteorologe Jens Oehmichen. Die einzige Messstation des DWD im Altenburger Land, die auch Windgeschwindigkeiten messen kann, befindet sich in Nobitz am Flugplatz und dokumentierte nur 63 Kilometer pro Stunde. „Offenbar steht diese Station etwas geschützt“, vermutete Oehmichen. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Wetterlage in der Nacht zum Donnerstag entspannter war als zuvor erwartet.

Kaum Sturmeinsätze

Das spiegelt sich auch im Einsatzgeschehen der Feuerwehren im Altenburger Land wider. Zwar hatte die für ganz Ostthüringen zuständige Rettungsleitstelle in Gera am Donnerstagmorgen mit Sturmschäden noch alle Hände voll zu tun, doch das Altenburger Land war davon nicht betroffen. Von Altenburg bis Meuselwitz, von Lucka bis Nobitz berichteten die Wehrleiter gegenüber der OVZ von einer ruhigen Nacht ohne Sturmeinsätze.

In Schmölln sei lediglich ein Baum auf ein Privatgrundstück gefallen – und somit keine Aufgabe für die Feuerwehr. In Altkirchen seien zwei Bäume auf die Straße gestürzt, berichtete Einsatzleiter Andy Schade. Um 6.15 Uhr seien die Einsatzkräfte von der Leitstelle alarmiert worden, um einen Baum von der Straße zwischen Gimmel und Dobitschen zu entfernen. Mit Kettensägen zerteilten dann neun Einsatzkräfte das Gehölz und räumten die Straße. Der Einsatz dauerte etwa eine halbe Stunde, so Schade. Ein weiterer Baum zwischen Röthenitz und Jauern wurde auf einer Kontrollfahrt entdeckt und beseitigt.

In der Nacht zum Samstag wird es wieder stürmisch

Die Chancen stehen gut, dass das Altenburger Land auch an den nächsten Tagen ohne größere Schäden durch die Wetterunbilden kommt. Zwar bleibt es laut DWD bis zum Donnerstagnachmittag in der Region noch stürmisch, doch dann flaut der Wind ab. Das nächste Orkantief wird für die Nacht zum Samstag erwartet – „und nach aktuellem Kenntnisstand ist nicht damit zu rechnen, dass die Windgeschwindigkeiten dann merklich höher ausfallen als in der Nacht zum Donnerstag“, blickt Meteorologe Oehmichen voraus.

Danach habe der Landkreis die stürmische Phase erst einmal überstanden. Erst in der nächsten Woche könnten weitere Sturmtiefs folgen.

Von Kay Würker und Yvonne Schmidt