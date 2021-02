Altenburger Land lehnt Streichpläne für Berufsschulen ab

Altenburg

Der Kreistag des Altenburger Landes hat die vom Thüringer Bildungsministerium geplante Berufsschulreform und deren Auswirkungen für den Kreis abgelehnt. Zudem beauftragte das Gremium Landrat Uwe Melzer (CDU), gegen die zum Schuljahr 2022/23 vorgesehenen Änderungen rechtlich bis hin zur Klage vorzugehen und den aktuellen Stand der hiesigen Berufsausbildung zu erhalten. Das beschloss der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung mit der klaren Mehrheit von 37 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen. Letztere kamen ausnahmslos aus der Fraktion Die Linke.

Pläne schwächen Wiso und gefährden Pierer-Schule

Die Pläne des von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) geführten Hauses sehen unter anderem vor, landesweit Schwerpunktschulen für bestimmte Berufsfelder zu schaffen. Damit würden zugleich die aktuell geltenden Einzugsbereiche aufgehoben und die Mindestschülerzahl pro Klasse auf 15 festgelegt. Infolgedessen würde die Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg (Wiso) mit den Kaufleuten im Groß- und Außenhandelsmanagement und den Kaufleuten für Büromanagement zwei ihrer sieben Ausbildungszweige verlieren. Bei den Fachlageristen würde man zudem Konkurrenz vom neuen Standort Rudolstadt bekommen.

Noch heftiger träfe es die Johann-Friedrich-Pierer-Schule Altenburg. Laut den Plänen des Landes soll das Staatliche Berufsschulzentrum für Gewerbe und Technik außer den angehenden Packmittel- und Papiertechnologen keine anderen Berufszweige mehr unterrichten. Damit würden Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Zerspanungsmechaniker, Land- und Baumaschinenmechatroniker, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Maschinen- und Anlagenführer und Produktionsmechaniker-Textil sowie die Umwelttechnik-Berufe wegfallen. Das wäre für die Pierer-Schule existenzgefährdend.

Linke werfen Landrat Untätigkeit vor

Käme es dazu, „würde in Altenburg künftig kein Handwerksberuf mehr ausgebildet“, erklärte Melzer. Außerdem gäbe es bereits einen Beschluss des Thüringer Landkreistags, um zum Thema weiter mit dem Land zu verhandeln, und man sehe die Frist zur Stellungnahme bis 31. März „als unrealistisch“ an. „Ziel ist es, den Status quo zu erhalten und unsere beiden Berufsschulen zu stärken“, so der Landrat weiter. „Wir haben in beiden Schulen keine Personalprobleme, sind sächlich und räumlich gut aufgestellt.“ So seien an der Wiso erst jüngst zehn neue Lehrer eingestellt worden.

Den Erhalt beider Schulen mit allen Ausbildungszweigen wollen auch die Linken. „Was aber nicht geht, sind gewissen Untätigkeiten der Führungskräfte“, sagte Fraktionschef Ralf Plötner und warf Melzer vor, bisher zu wenig getan zu haben. So solle es bereits einen unterschriftsreifen Gesamtplan der Berufsbildungsregion Ostthüringen geben, den man gern vorab sehen und beraten würde. Da dieser aber noch nicht vorliege und der Landrat ohnehin dazu verpflichtet sei, alles zu unternehmen, um die Berufsausbildung zu erhalten, enthalte man sich. „Wir wollen Ihnen keinen Freifahrtschein geben, um weiter untätig zu sein.“

CDU, SPD und AfD wollen mit Melzer für Erhalt kämpfen

Darauf erwiderte Melzer, dass es keine Einigung in der Berufsbildungsregion Ostthüringen, zu der neben dem Altenburger Land noch der Saale-Orla-Kreis, der Saale-Holzland-Kreis, die Landkreise Greiz und Saalfeld-Rudolstadt sowie die kreisfreien Städte Jena und Gera gehören, gebe. Insbesondere Jena und Gera, die von der Reform profitieren würden, hätten andere Vorstellungen. „Der Plan war nie unterschriftsreif.“ Er habe etwaigen Kompromissvorschlägen wegen der darin enthaltenen „Weichmacherstellungnahmen“ nicht zugestimmt. Diese hätten Tür und Tor zum Verlust von Berufszweigen geöffnet.

CDU-Fraktionschef Christoph Zippel mahnte zu Entschlossenheit. „Wenn das Bildungsministerium eine Brandbombe in die kommunale Familie wirft, sollten wir nicht kopflos durcheinanderlaufen, sondern zu unseren Berufsschulen stehen“, sagte der Landtagsabgeordnete. Auch seine SPD-Kollegin Katharina Schenk wollte Melzer „das Mandat geben“, machte aber ein unbefriedigtes „Informationsbedürfnis“ deutlich und forderte die Mitteilung von „neuen Zwischenständen“. Es gehe darum zu zeigen, dass die „Stärkung des ländlichen Raums nicht nur eine Sonntagsrede ist“. Das machte auch AfD-Fraktionsvize Thomas Senftleben klar: „Wir wollen nicht zulassen, dass der ländliche Raum weiter geschwächt wird.“

