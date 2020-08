Altenburger Land muss sich gegen Gera und Jena behaupten

Altenburg

Die geschlossene Front im Bildungsausschuss gegen die geplante Verlegung von Ausbildungsberufen aus Altenburg war ein wichtiges Signal. Reichen wird es nicht, denn allein das Thüringer Bildungsministerium bestimmt, wo was ausgebildet wird. Hinzu kommt, dass Jena und Gera eigene Interessen verfolgen und ihre Ausbildungsstandorte und damit ihre Stadt stärken wollen. Offenbar bekommen beide Großkommunen dabei nun Unterstützung durch die Landesregierung, die damit das Altenburger Land bewusst schwächt. Denn die Pläne der Verlegung von bestimmten Berufen wurden in Erfurt bereits 2014 von den selben Leuten vorangetrieben, dann aber wieder gestoppt. Das gleiche Spiel beginnt jetzt von vorn.

Allein Landesregierung hat Streit entfacht

Nun soll in Ostthüringen ein Konsens hergestellt werden, um dem Ministerium zu signalisieren, dass alles so bleibt. Doch eine solche einheitliche Linie darf zumindest bezweifelt werden. Denn jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt denken zuallererst an sich selbst. Und das in einer Zeit, wo die Zahl an Azubis sinkt und sich ebenso der Lehrermangel verschärft, ein beinharter Wettbewerb um beide Gruppen stattfindet. Dass jetzt ein hässlicher Konkurrenzkampf unter Kreisen und kreisfreien Städten in Ostthüringen stattfinden könnte, geht allein auf das Konto der Landesregierung.

Landrat muss Interessen des Kreises durchsetzen

Denn kommt in der ersten Runde keine Einigung zustande, muss Landrat Uwe Melzer ( CDU) mit seinen Amtskollegen aus Ostthüringen verhandeln. Dabei trifft er auch auf die Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) aus Gera und Thomas Nitzsche ( FDP) aus Jena. Beide werden knallhart ihre Interessen vertreten. Dann wird sich zeigen, wie erfolgreich Melzer die Ziele seines Kreises durchsetzen kann. Friseure, Köche und Kellner und andere Berufe werden schon längst nicht mehr im Altenburger Land ausgebildet. Hoffentlich kommen keine weiteren hinzu.

Von Jens Rosenkranz