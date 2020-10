Altenburger Land sammelt mehr als 65.000 Euro Corona-Bußgeld ein

Altenburger Land

Was Sachsen kann, kann Thüringen schon lange – nämlich die Weigerung, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, mit einem Bußgeld zu ahnden. Denn während im Nachbarbundesland in diesem Fall erst seit Anfang September 60 Euro fällig werden, wird in Thüringen und damit auch im Altenburger Land bereits seit etwas mehr als einem halben Jahr der Bußgeldblock gezückt.

Insgesamt hat der Kreis durch die Ahndung von Verstößen gegen die Corona-Eindämmungsverordnung bisher insgesamt 65 335 Euro eingesammelt, wie das Landratsamt am Montag auf OVZ-Anfrage mitteilte. Demnach sind derzeit noch 163 Verfahren in Bearbeitung, in 554 Fällen sind entsprechende Bußgelder erlassen worden.

Nur drei Bußgeldbescheide wegen fehlender Maske

Und wie sieht es mit der Alltagsmaskendisziplin der Osterländer aus? „Es gingen drei Verstöße wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckung ein“, sagt das Landratsamt. Das wirft die Frage auf, wie engmaschig die Ordnungsbehörde des Altenburger Landes überhaupt kontrolliert. Das Landratsamt fasst das mit „stichprobenartig“ zusammen und verweist an den Orten, an denen es mal enger werden kann, auf das jeweilige Hausrecht. Davon können unter anderem die Thüsac im ÖPNV oder Ladeninhaber Gebrauch machen. „Zudem hat der Amtsarzt bereits vor Wochen speziell die Discounter sowie die Baumärkte schriftlich darauf hingewiesen, dass die Hygienemaßnahmen unbedingt einzuhalten sind und von den Kunden eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist“, heißt es außerdem aus dem Landratsamt.

Die Corona-Kontrollen realisiert die Behörde mit dem bereits vorhandenen Vollzugspersonal. Außerdem: „Unter anderem wurde hierzu auch Personal in der Gesundheitsbehörde aufgestockt.“ Nach Auskunft des Landratsamtes haben die Mitarbeitenden mit Blick auf Corona vor allem mit „Verstößen gegen das Verbot von Veranstaltungen, Ansammlungen oder sonstigen Zusammenkünften im öffentlichen und im privaten Raum“ zu tun.

Vorgaben kontra Realität bei der Thüsac

Und wie sieht es im ÖPNV aus, wo die Thüsac die Hoheit hat? Thüsac-Sprecher Thomas Hermsdorf zeichnet ein zunächst positives Bild: „Bereits vor Betreten der Busse an den Haltestellen hat der überwiegende Teil unserer Fahrgäste eine Mund-Nase-Bedeckung auf und trägt diese auch während der Fahrt.“ Deshalb reiche in den meisten Fällen eine reine Sichtkontrolle aus. „Sollte ein Fahrgast ohne entsprechende Bedeckung einsteigen wollen, wird dieser vom Fahrpersonal aufgefordert, eine Mund-Nase-Bedeckung aufzusetzen.“

Keine Alltagsmaske über Mund und Nase sollte im Umkehrschluss als keine Mitfahrt bedeuten. Wie das in der Realität aussieht, hat sich die OVZ selbst einmal angeschaut: Zumindest auf der Stadtlinie S hielten sich die meisten Fahrgäste löblich an die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Fast niemand versuchte, den Bus ohne Maske zu betreten. Ein Großteil der Fahrgäste trug statt behelfsmäßiger Schals oder hochgezogener Jacken tatsächlich den vorgesehenen Mund-Nasen-Schutz. Außerdem nahm der Busfahrer seine Passagiere beim Einsteigen unter die Lupe und hinderte die wenigen Maskenmuffel daran, den Bus zu betreten, bis das Gesicht bedeckt war.

Etwas anders sah es beim korrekten Tragen der Maske aus: Viele Fahrgäste aller Altersgruppen klemmten sich den Mund-Nasen-Schutz ihrer Wahl lediglich unter die Nase und durften trotzdem einsteigen. Außerdem zogen sich einige Fahrgäste die Maske nach dem Einstieg trotz der Enge im Bus wieder unter das Kinn und blieben unbehelligt. Die Kontrollen im Bus beschränkten sich also größtenteils auf den Einstieg an der Vordertür. Alles andere wäre für den Busfahrer in der voll belegten Linie S wohl aber auch nur schwer umsetzbar gewesen. Jedoch sind laut Thomas Hermsdorf auch die Kontrollmitarbeitenden des Dienstleisters der Thüsac für die entsprechende Überprüfung zuständig.

