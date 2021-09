Altenburger Land trauert um wichtigen Zeitzeugen – Holocaust-Überlebender Olaf Strassmann gestorben

Altenburg

Das Altenburger Land trauert um einen seiner wichtigsten Zeitzeugen. Am frühen Mittwochmorgen verstarb Olaf Strassmann in einem Krankenhaus in Kfar Saba in Israel. Darüber informierte die Familie des Holocaust-Überlebenden den Altenburger Autor und Heimatforscher Christian Repkewitz, der mit dem 89-Jährigen nicht nur befreundet war, sondern aktuell auch an seiner Biografie arbeitet.

Freund zeigt sich von offener Art beeindruckt

Olaf Strassmann (1. Reihe rechts) mit seinem Freund Wolfgang Nossen (Bildmitte), dem langjährigen Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, im Kibbuz Na’an. Quelle: privat

„Die offene Art und Weise, mit der Olaf immer wieder seinem Publikum gegenübertrat, das verschmitzte Lächeln, wenn er von seinen Lausbubenstreichen erzählte, aber gleichzeitig die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem wohl dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte haben mich tief beeindruckt”, sagt Repkewitz über den Verstorbenen.

Olaf Strassmann war 1932 in einer Werkswohnung der Zuckerraffinerie Rositz in Zechau-Leesen als Sohn des Kaufmanns Philipp Strassmann und dessen Ehefrau Marie geboren worden. 1934 zog die Familie nach Altenburg. Vier Jahre später wurde der Vater ohne Vorwarnung ausgewiesen und 1941 bei Stryj in der heutigen Ukraine ermordet. Olaf Strassmann konnte in Altenburg 1938 keine staatliche Schule mehr besuchen und wurde in Leipzig an einer jüdischen Schule unterrichtet.

Mit Glück Auschwitz entgangen

Olaf Strassmann in jungen Jahren. Quelle: privat

Die Mutter wurde 1943 wegen angeblicher „Wehrkraftzersetzung“ zu einer Zuchthausstrafe verurteilt, und Olaf sowie sein kleinerer Bruder Joachim kamen in das Jüdische Krankenhaus Berlin, in dem eine Waisenstation bestand. 1944 wurden die Brüder in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Von den 54 dorthin verschleppten Personen waren im Mai 1945 bei der Befreiung des Ghettos nur noch 17 am Leben. Darunter die beiden Strassmann-Brüder, die beide auf einer Deportationsliste nach Auschwitz standen, wozu es nicht kam, weil ihre Mutter keine jüdischen Wurzeln hatte.

Im Juni 1945 kehrten die Brüder zu der 1944 aus der Haft entlassenen Mutter zurück und zogen wenig später nach Rositz. 1948 zog es Olaf Strassmann zu seinen 1939 nach Israel ausgewanderten Geschwistern. Im Kibbuz Na’an, lernte er um 1951 auch seine spätere Frau Ziona kennen. Beide heirateten 1955. Die glückliche Ehe, aus der drei Töchter hervorgingen, hielt bis zum unerwarteten und nie ganz überwundenen Tod der Ehefrau 2012. Bis zu seiner Pensionierung 1997 arbeitete Straßmann über 30 Jahre bei der israelischen Fluggesellschaft El Al.

Strassmann blieb Heimat eng verbunden

Der Holocaust-Überlebende Olaf Strassmann bei einem Besuch des Friedrichgymnasiums Altenburg mit Christa Grimm, die bis zuletzt eine enge Vertraute blieb. Quelle: Christian Repkewitz

Seiner Heimat blieb er dennoch eng verbunden. Sobald sich die Möglichkeit ergab, nach Altenburg zu kommen, nutzte er sie – auch dank Christa Grimm, die bis zuletzt eine enge Vertraute Strassmanns war. Fast jährlich hatte er einen prall gefüllten Terminkalender auf seiner „Urlaubsreise“. Denn es war ihm ein besonderes Anliegen, speziell jungen Menschen seine Lebensgeschichte zu erzählen, zu denen er einen besonderen Zugang hatte. Strassmann erzählte die Gräuel der NS-Zeit wohldosiert und lockerte seinen Vortrag immer wieder durch heitere Anekdoten auf.

Trotz der grausamen Dinge, die ihm widerfahren waren, bestimmten nicht Hass, Groll oder Schuldzuweisungen seine Erzählungen, sondern das versöhnende Element, was viele Freunde an ihm schätzten. Ob im Spalatin-Gymnasium, zu Projekttagen in anderen Schulen, in Zeitzeugengesprächen oder Interviews: Olaf Strassmann wurde nicht müde, seine Geschichte zu erzählen. Er tat das warmherzig, freundlich – und mit einer Prise feinem Humor.

„Es geht immer irgendwie weiter“

Olaf Strassmann verfügte über eine starke Prise feinen Humors und lockerte die Erzählungen von erlebten Gräueltaten immer wieder mit lustigen Anekdoten auf. Quelle: Mario Jahn

Olaf Strassmann wird fehlen: als Freund, Gesprächspartner und Zeitzeuge. Im Rahmen eines Interviews für seine Biografie, die bei einem geplanten Besuch in diesem Jahr fertig gestellt werden sollte, gab er als letzte Antwort auf die Frage, was er den Lesern mit auf den Weg geben möchte: „Das Wichtigste im Leben ist, sofort wieder aufzustehen, wenn das Leben dich umwirft. Das ist nicht immer leicht, manchmal scheinbar unmöglich, aber du musst es versuchen. Es geht immer irgendwie weiter.“

Von Christian Repkewitz und Thomas Haegeler