Altenburger Land verlängert Allgemeinverfügung bis 19. Februar

Die Landesregierung hat den Weg vorgezeichnet, das Altenburger land zieht nun nach: Nachdem Thüringen den Lockdown um fünf Tage erweitert hat, orientiert sich nun auch der Landkreis an dem neuen Ablaufdatum für die coronabedingten Beschränkungen. Die aktuell im Kreis gültige Allgemeinverfügung des Landrates wird vom 14. auf den 19. Februar verlängert, teilte am Mittwoch das Landratsamt mit. Es gebe keine Änderung zur aktuell gültigen Fassung.

Leichte Entspannung im Klinikum

Unterdessen meldete das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwochvormittag 36 Neuinfektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner von 200,2. Eine leichte Entspannung zeichne sich in puncto stationäre Behandlung von Covid-19-Patienten ab. Mit 80 im Krankenhaus liegenden Menschen war am 20. Januar der bisherige Höchstwert erreicht. Stand Mittwoch müssen 57 Personen stationär behandelt werden, vier von ihnen intensivmedizinisch, heißt es aus dem Landratsamt.

Ausgeweitet habe sich der Coronavirus-Ausbruch in der Wohnstätte für behinderte Menschen in Rositz. Nachdem bis Dienstag 9 Infektionen nachgewiesen waren, so waren es am Mittwoch insgesamt 17 Bewohner und Mitarbeiter, die sich infiziert haben.

