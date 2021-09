Altenburger Land verliert drei Apotheken

Altenburg

Die Menschen im Altenburger Land kommen künftig schwerer an Medikamente und medizinische Produkte. So schließen in den nächsten Wochen gleich drei Apotheken im Kreis, teilte der Sprecher der hiesigen Apothekerschaft, Dr. Lutz Gebert, mit. Demnach handelt es sich dabei um die Sertürner-Apotheke in Meuselwitz, die Kreuz-Apotheke in Altenburg und die Stadt-Apotheke in Schmölln. Während Letztere erst zum 31. Oktober den Betrieb einstellt, machen die beiden anderen bereits zum 30. September dicht.

Nur noch zwei Apotheken in Meuselwitz und Schmölln

Auch die Sertürner-Apotheke in der Meuselwitzer Innenstadt wird zum 30. September geschlossen. Quelle: Mario Jahn

Damit schrumpft die Zahl der Apotheken im Altenburger Land um gut 14 Prozent von derzeit 21 auf dann 18. Folglich müssen sich Patienten, die auf Medikamente, verschreibungspflichtige Hilfsmittel oder medizinische Dienstleistungen angewiesen sind, nicht nur an neue Gesichter beim Arzneimittel-Händler des Vertrauens gewöhnen, sondern mitunter auch an weitere Wege, andere Öffnungszeiten und ein geändertes (Service-) Angebot. Das gilt insbesondere für Schmölln und Meuselwitz. Denn in der mit über 13 500 Einwohnern zweitgrößten Stadt des Kreises gibt es ab November und in der mit knapp 10 000 Bewohnern drittgrößten Kommune bereits ab Oktober nur noch jeweils zwei Apotheken.

Personalmangel als Hauptursache

„Daran sieht man, dass es nicht am Bedarf liegt“, erklärt Gebert, der in Schmölln und Altenburg selbst Apotheken betreibt, die Gründe der Schließungen. Es herrsche vielmehr Personalmangel. „Wir bekommen schlicht keine Apotheker ins Altenburger Land.“ Man bemühe sich zwar und kämpfe etwa seit Jahren für mehr Pharmazie-Studienplätze in Thüringen, aber das Ergebnis bleibe unbefriedigend. So erreiche die prekäre Situation des Fachkräfte-Mangels, die bereits bei Ärzten und Pflegepersonal im Altenburger Land herrscht, nun auch die Pharmazeuten.

In Altenburg verschwindet über 150-jährige Tradition

Wenn die Stadtapotheke Ende Oktober schließt, bleiben Schmölln nur noch zwei Arzneimittel-Händler. Quelle: Mario Jahn

Besonders bitter: Auch wenn es trotz der Schließung der Kreuz-Apotheke zumindest in Altenburg noch ausreichend Arzneimittel-Händler gibt, so verschwindet mit der Anlaufstelle in der Gabelentzstraße 14 doch eine der traditionsreichsten und ältesten. Schließlich gibt es die Kreuz-Apotheke dort bereits seit 1870 und damit seit über 150 Jahren. Abgesehen davon wird durch die Wegfall des Apotheken-Trios im Kreis die Belastung für die verbleibenden Pharmazeuten größer. Denn die Wochenend- und Notdienste werden mehr, weil sie sich auf weniger Köpfe verteilen.

Darüber hinaus trifft die hiesige Apotheken-Landschaft mit den angekündigten Schließungen der nächste Schlag binnen eines Jahres. Schließlich ist das Gros der Pharmazeuten anno 2020 von der Insolvenz des Zahlungsdienstleisters AvP betroffen gewesen. 17 der 21 Apotheken im Altenburger Land verloren durch die Pleite zwischen einigen Tausend und 200 000 Euro. In Summe entstand so allein im Kreis ein Millionenschaden.

Von Thomas Haegeler