Altenburger Land verliert so viele Einwohner wie seit Jahren nicht

Altenburg

Das Altenburger Land hat im vergangenen Jahr erstmals seit Langem wieder mehr als 1000 Einwohner verloren. So lebten laut Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) zum 31. Dezember 2020 exakt 88 356 Menschen im Kreisgebiet und damit 1037 weniger als zwölf Monate zuvor. Zuletzt hatte es einen Bevölkerungsrückgang im vierstelligen Bereich anno 2013 und mit einem Minus von 1144 Bewohnern gegeben.

Überproportional weniger Männer, Ausländerquote sinkt leicht

Dabei gibt es im Altenburger Land immer weniger Männer. So sank deren Zahl im Vorjahr überproportional um 587 oder 56,6 Prozent auf 43 215, obwohl sie ohnehin schon in der Minderheit sind. Die Zahl der Frauen nahm dagegen zeitgleich nur um 450 auf 45 141 ab. Prozentual am größten waren die Einwohnerverluste in den Altersgruppen der Unter-Sechsjährigen, der 25- bis 30-Jährigen und der 40- bis 50-Jährigen. Ein Wachstum gab es dagegen bei den 65- bis 75-Jährigen sowie bei Menschen, die 85 Jahre oder älter sind.

Parallel zur Gesamtbevölkerung sank auch erstmals seit zehn Jahren wieder die Zahl der im Altenburger Land lebenden Ausländer. Hatten Ende des Vorjahres 3217 Bewohner einen anderen als den deutschen Pass, waren es Ende 2019 noch 3292 (-75). Dadurch sank der Anteil von Migranten in der Bevölkerung des Altenburger Landes leicht von 3,7 auf 3,6 Prozent. Dennoch stellt das die zweithöchste Ausländerquote im Kreisgebiet seit der Wende dar. Im bundesweiten Vergleich (12,8 Prozent) ist sie aber weiter niedrig.

Weniger Geburten, mehr Todesfälle

Die Gründe für den sich wieder beschleunigenden Schrumpfkurs sind vielfältig. Zum einen gab es 2020 laut TLS so wenige Geburten wie seit den Anfangstagen des Altenburger Landes Mitte der 1990er-Jahre nicht mehr. So kamen im Vorjahr nur noch 516 Babys zur Welt. Das sind 51 und damit fast neun Prozent weniger als noch 2019. Damit setzt sich der Trend sinkender Geburtenzahlen seit 2017 unvermindert fort, nachdem es zuvor immer mal wieder Jahre mit mehr Babys gegeben hatte.

Der zweite Grund liegt darin, dass parallel zu den sinkenden Geburtenzahlen im Vorjahr im Kreis so viele Menschen starben wie die 25 Jahre zuvor nicht. 1466 Bewohnerinnen und Bewohner des Altenburger Landes schlossen ihre Augen für immer – 89 oder fast 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Daraus ergibt sich ein Minus von 950 Einwohnern (+140 im Vergleich zu 2019) allein beim natürlichen Saldo (Sterbefälle minus Geburten).

Auch Umzüge rutschen ins Minus

Gemildert wurde die demografische Entwicklung in den Vorjahren durch einen positiven Wanderungssaldo, weil mehr Leute ins Altenburger Land zogen als ihm den Rücken kehrten. Doch auch das ist 2020 anders gewesen. Denn hier stand nach 2019 (+84) und 2018 (+95) wieder ein Minus – und zwar von 111. Immerhin fällt es damit deutlich geringer aus als noch in den Nullerjahren, als der Saldo jährlich im Schnitt bei minus 450 Einwohnern lag.

Zwar verließen mit 1184 Leuten (2019: 1213) so wenige den Kreis wie seit 2013 nicht mehr, aber zugleich brachen die Zuzüge regelrecht ein. Gerade einmal 2080 Menschen machten im Vorjahr die Region zwischen Lucka und Thonhausen neu oder wieder zu ihrem Wohnsitz – ein Minus von 256 oder knapp elf Prozent im Vergleich zu 2019 und so wenige wie seit 2014 nicht mehr. Dabei kommen die Zu- und Wegzügler hauptsächlich aus den Nachbarregionen (Gera, Greiz, Saale-Holzland, Sachsen, Sachsen-Anhalt), aber auch aus Bayern und dem Ausland.

