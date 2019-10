Altenburger Land verschiebt ÖPNV-Ausbau im Südraum

Altenburg

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Süden des Altenburger Landes wird später ausgebaut als geplant. Wie das Landratsamt auf OVZ-Nachfrage mitteilte, werde sich die ursprünglich im Februar nächsten Jahres geplante Umsetzung der zweiten Phase des Projekts „ Schmölln macht mobil/Regionalverkehr verbindet“ nun „in das dritte Quartal 2020 verschieben“. Als Grund führte die Behörde derzeit unüberschaubar höhere Kosten im Vergleich zur Vorstellung im Frühjahr im Kreistag an. Damals war eine Grobschätzung der kreiseigenen Nahverkehrsgesellschaft Thüsac bei dem neuen Basisangebot von gleicher Fahrleistung (1,2 Millionen Kilometer) zu gleichen Kosten ausgegangen.

Steigende Kosten, genaue finanzielle Auswirkungen aber unklar

„Die Projektarbeit konnte noch nicht so weit abgeschlossen werden, dass sich die finanziellen Auswirkungen, welche die Grundlagen für den Kreistagsbeschluss bilden, umfassend abschätzen lassen“, teilte das Landratsamt auf die Nachfrage hin mit, warum der Beschluss nicht – wie einst geplant – im Oktober auf der Tagesordnung des Kreistags steht. „Ziel ist es, im ersten Quartal 2020 dem Kreistag einen entsprechend begründeten und mit belastbaren Zahlen untersetzten Beschluss vorzulegen.“ Nach diesem, erklärt die Behörde weiter, „müssen noch die Haltestellen bei den unteren Straßenverkehrsbehörden und die neuen Linien beim Thüringer Landesverwaltungsamt zur Genehmigung beantragt, eventuell Busse angeschafft und Fahrer eingestellt werden“. Dadurch ergibt sich letztlich die neue Zeitschiene.

Klar ist aber laut Landratsamt, dass mit der Umsetzung des inzwischen in „Regionalverkehr verbindet“ umbenannten Projekts „die Zuschüsse über die gegenwärtig im Haushalt veranschlagten Mittel hinaus erhöht werden“ müssen. Überwies der Kreis der Thüsac für den ÖPNV im Altenburger Land im Vorjahr noch einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1,33 Millionen Euro, sind für dieses Jahr bereits 1,63 Millionen Euro geplant. Diese Summe könne jedoch nicht weiter aufgeschlüsselt werden, um die Kosten für den Altkreis Schmölln und die Gemeinde Nobitz, die von dem Projekt hauptsächlich profitieren sollen, zu beziffern. „Es erfolgt aber eine jährliche Spitzabrechnung, dass keine Überkompensation erfolgt.“

Landkreis will Angebot für alle verbessern

Der Landkreis will mit dem Projekt, an dem neben der Thüsac auch der Mitteldeutsche Verkehrsverbund beteiligt ist, vor allem die „Nutzungsmöglichkeiten des ÖPNV spürbar verbessern“, Bus und Bahn in der Region und in angrenzenden Gebieten stärker verknüpfen und die „Qualität des ÖPNV-Angebotes“ insgesamt steigern. Ziel sei „ein besseres Angebot für alle Bürger“, wie es aus der Kreisbehörde heißt.

Allerdings ist das neue Basisangebot „nicht mit den jetzt gefahrenen Linien und Fahrplänen identisch“, so das Landratsamt. Vielmehr besteht es aus dem Schülerverkehr und einem Grundangebot auf den Hauptlinien. Letzteres setzt sich auf den PlusBus-Linien von Montag bis Freitag aus 15 Hin- und Rückfahrten, samstags aus sechs und sonntags aus vier zusammen. Auf den neu einzuführenden TaktBus-Linien käme man von Montag bis Freitag auf sieben Hin- und Rückfahrten, samstags auf vier, sonntags auf null. Allerdings wäre dabei immer der Bahn-Anschluss gewährleistet.

Dieser Baustein enthalte weder ein Abend-, noch ein Wochenendangebot und auch „kein Angebot in kleine Ortschaften und keine Fahrten außerhalb der Kreisgrenze“, erklärte das Landratsamt. Diese vier Bausteine können gegen einen Aufpreis hinzugekauft werden. „Gegenwärtig sind die Kosten für die einzelnen Bausteine noch nicht konkret berechenbar.“ Das liegt unter anderem daran, dass „neue Linienverläufe, Fahrpläne und Haltestellen geplant“ werden müssen. Erst nach Abschluss dieser Planungen „können die benötigten Fahrzeuge und Personale berechnet werden“, wodurch sich „die tatsächlich zu erwartenden Kosten“ berechnen lassen.

Kosten für Zusatzbausteine gehen in die Hundertausende Euro

Allerdings gab es von der Thüsac im Frühjahr bereits Grobschätzungen für die Zusatzbausteine. Demnach wären damals zu den momentanen – und nun schon deutlich erhöhten Kosten – 385 000 Euro pro Jahr hinzugekommen für zwei (TaktBus) und drei (PlusBus) Hin- und Rückfahrten je Linie zwischen 17 und 22 Uhr. Wahlweise kann das Abendangebot aber auch von bedarfsorientierten Ruf-Bussen für 92 000 Euro mehr erledigt werden. Für ein einheitliches Wochenendangebot im Zwei-Stunden-Takt zwischen 8 und 20 Uhr im Hauptnetz kämen 338 000 Euro oder 81 000 Euro für eine Rufbus-Lösung hinzu.

Auch Linien nach Gera, Meerane oder Crimmitschau wären für um die 50 000 Euro pro Jahr und Linie zusätzlich machbar. Darüber hinaus könnte man insgesamt 90 und damit 21 kleinere bisher unerschlossene Orte im Südraum des Kreises anfahren. Die Zusatzkosten dafür beliefen sich ersten Schätzungen zufolge zwischen 209 000 und gut 400 000 Euro für eine Zwei-Stunden-Taktung – je nachdem, ob die Busse da nur wochentags, auch am Abend oder optional auch noch am Wochenende fahren sollen.

Von Thomas Haegeler