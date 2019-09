Altenburger Land verzeichnet geringste Einwohnerzahl in 25 Jahren

Altenburg

Das Altenburger Land hat so wenige Einwohner wie noch nie in seiner 25-jährigen Geschichte. Laut Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) lebten zum Stichtag 31. Dezember 2018 exakt 90 118 Menschen im Landkreis. Das waren 532 weniger als noch ein Jahr zuvor. Trotz des fortgesetzten Abwärtstrends verlangsamte sich der Bevölkerungsrückgang deutlich, halbierte sich im Vergleich mit 2016/17 sogar fast. Nur zur Hochzeit der Flüchtlingskrise anno 2015 war die Bevölkerung des Altenburger Landes in noch geringerem Maße geschrumpft als im Vorjahr (-344).

Ausländerquote steigt, ist aber noch immer niedrig

Während sich die Zahl der Männer (-258) und Frauen (-274) im Kreis laut TLS in etwa gleichem Maße verringerte, stieg die Zahl der Einwohner ohne deutschen Pass deutlich an. So lebten Ende vorigen Jahres 3138 Ausländer im Kreis, was 216 oder 7,4 Prozent mehr waren als noch zum Jahresende 2017. Folglich sprang die Ausländerquote von 3,2 auf 3,5 Prozent. Allerdings bewegt sich diese damit noch immer auf niedrigem Niveau. Schließlich lag der Ausländeranteil zeitgleich im Bundesschnitt bei knapp 12,2 Prozent und in Thüringen bei 4,9 Prozent.

Alterspyramide wächst an den Enden

Erfreulich ist, dass es wieder mehr Kinder und Jugendliche im Altenburger Land gibt. So verzeichneten die Statistiker mit 10 320 Null- bis 15-Jährigen in dieser Altersgruppe ein Plus von 176 Menschen. Das gilt allerdings auch für das andere Ende der Alterspyramide. Denn die Altersgruppe über 65 Jahre wuchs 2018 um 221 auf 27 341 Personen. Damit stellt sie mit fast einem Drittel (27,3 Prozent) eine wichtige, wenngleich auch nicht die größte Altersgruppe im Altenburger Land dar. Denn das sind nach wie vor die 40- bis 65-Jährigen, die mit 33 831 Personen deutlich mehr als ein Drittel der Kreisbewohner stellen (37,5 Prozent). Allerdings wird diese Gruppe immer kleiner. Denn Ende 2017 gehörten noch fast 34 500 Personen dazu.

Bevölkerung im Kreis wird immer älter

All das zeigt, dass das Altenburger Land immer älter wird. Verschärft wird diese Entwicklung durch die Gruppe der 15- bis 30-Jährigen, in der das Altenburger Land meist ausbildungs- und berufsbedingt nach den 40- bis 65-Jährigen die meisten Menschen verliert. So schrumpfte diese Gruppe 2018 um 449 auf 8969 Personen. Allerdings gibt es einen kleinen Lichtblick: Mit 9657 Personen gibt es wieder mehr 30-bis 40-Jährige (+152) im Kreis. Dass immer mehr Menschen nach Studium/Ausbildung und Berufsstart wieder in die Heimat zurückkehren, lässt sich aus der Statistik aber nur bedingt ablesen. Zwar gibt es mehr Zuzüge aus benachbarten Bundesländern, aber auch weniger aus wirtschaftlich starken Regionen im Süden der Republik.

Zuzug aus Ausland beschert positiven Wanderungssaldo

Immerhin ist der Wanderungssaldo positiv. Stellt man den Fortzügen aus dem Kreis die Zuzüge gegenüber, bleibt ein Plus von 219 Menschen. Das Gros dieses Überschusses stellen mit 161 Personen allerdings Ausländer. Neben dem Ausland (+157) gewinnt das Altenburger Land vor allem aus Sachsen-Anhalt (+43), aus anderen Thüringer Städten und Kreisen (+39) sowie aus Brandenburg (+11) und Sachsen (+10) Einwohner hinzu. In Thüringen produzieren Gera (+34) und Suhl (+29) den größten Überschuss, wobei sich das vor allem durch die dortigen Erstaufnahmen für Flüchtlinge erklärt.

So viele Menschen gestorben wie zuletzt vor 21 Jahren

Allerdings reicht das Plus bei den Zuzügen bei weitem nicht, um den natürlichen Bevölkerungsrückgang aufzufangen. Zudem erhielten die zuletzt steigenden oder zumindest gleichbleibenden Geburtenzahlen 2018 wieder einen kleinen Knick. Mit 638 Babys gab es hier 23 Neugeborene weniger als im Jahr zuvor. Dem stehen mit 1409 so viele Sterbefälle gegenüber wie zuletzt 1998 (1410). Damals lebten allerdings auch noch über 117 000 Menschen im Kreisgebiet.

Prognose: 2040 hat Kreis noch rund 71 000 Einwohner

Tendenzen, die sich laut TLS fortsetzen sollen. So gehen die Statistiker in ihrer zweiten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung davon aus, dass das Altenburger Land bis 2040 nur noch etwa 71 100 Menschen eine Heimat bieten wird. Im Vergleich zu heute würde der Kreis demnach noch einmal rund 19 000 Menschen weniger eine Heimat bieten – ein Schwund von mehr als zwei Fünfteln der Einwohner (-21,1 Prozent). Dabei gehen die Demografen davon aus, dass der Anteil der bis 20-Jährigen von heute rund 13 800 Personen auf dann nur noch 11 900 sinken würde. Auch die 20- bis 65-Jährigen nähmen demnach ab – um fast 17 000 auf dann 32 400. Nur die Zahl der über 65-Jährigen wäre in 21 Jahren mit 26 800 in etwa gleich (heute 27 300).

Von Thomas Haegeler