Altenburger Land will Fiebermessen an Schulen bis Ende Juni fortsetzen

Trotz niedriger Corona-Infektionen plant das Altenburger Land weitere Grundrechte einzuschränken. Wie Landrat Uwe Melzer ( CDU) am Mittwochnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz auf OVZ-Nachfrage sagte, werde man die Allgemeinverfügung zum umstrittenen Fiebermessen an Schulen und Ausbildungseinrichtungen voraussichtlich bis 30. Juni verlängern. Damit geht der Kreis als einziger in ganz Thüringen einen Sonderweg.

Landrat: Keine Beschwerden über Fiebermessen

Landrat Uwe Melzer (CDU) sieht das Fiebermessen als Zugangsvoraussetzung für Schulgebäude weiter als geboten an. Quelle: Mario Jahn

Er gehe davon aus, dass man die Temperaturmessungen „mindestens bis zum Ende der Prüfungen“ verlängern werde, so der 59-Jährige. Die endgültige Entscheidung treffe aber der Verwaltungsstab am Donnerstag. „Ich habe bisher keine Beschwerden darüber gehört“, begründete der Landrat die Verlängerung. Zumal Fieber „außer Husten das einzige messbare Symptom“ einer Covid-19-Erkrankung sei. „Es geht darum, die Gesundheit der Schüler und Lehrer zu schützen.“

Grundrechtseingriff trotz geringer Fallzahlen

Mit dem Messen der Körpertemperatur, der Dokumentation dieser und dem davon abhängigen Zugang zu Schulgebäuden greift der Kreis sowohl in das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit als auch in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Und das, obwohl es laut Amtsarzt Prof. Stefan Dhein unter knapp 90 000 Einwohnern aktuell nur 19 aktive Sars-CoV-2-Infektionen gibt. Insgesamt verzeichnete das Gesundheitsamt seit Mitte März 69 Corona-Infektionen und kam in den vergangenen sieben Tagen auf 4,33 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Das ist weit weg von den kritischen 35 beziehungsweise 50 neuen Infektionen auf 100 000 Einwohner pro Woche, ab denen Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Dhein verteidigt späte Information bei Corona-Fällen im Pflegeheim

Neigt zu unkontrollierten Ausbrüchen: Amtsarzt Prof. Stefan Dhein. Quelle: Mario Jahn

„Das Infektionsgeschehen ist unter Kontrolle und beherrschbar“, erklärte Dhein. „Aber das kann sich unwahrscheinlich schnell ändern. Das Gesundheitsamt will nicht Menschen einschränken, sondern schützen.“ Auf der anderen Seite könne man die strengen Einschränkungen nicht ewig aufrechterhalten.

Dhein verteidigte außerdem, dass das Landratsamt erst am Dienstag dieser Woche die Öffentlichkeit über den Ausbruch einer Covid-19-Erkrankung am Altenburger Magdalenenstift informiert hat, nachdem eine Mitarbeiterin bereits am 15. Mai und eine zweite am 21. Mai positiv getestet worden waren. Er habe erst am 25. Mai ein vollständiges Bild der Lage im Pflegeheim gehabt, sagte Dhein dazu. Außerdem habe man keine Panik verbreiten wollen.

Amtsarzt droht OVZ-Mitarbeitern

Am Tag vor der Pressekonferenz hatte der Amtsarzt zudem versucht, mitteldeutschen Medien zu verbieten, ihn zu fotografieren und Bilder von ihm zu verbreiten. Das versuchte ein Sprecher des Landratsamtes am Mittwoch auch durchzusetzen, indem er einen Fotografen darauf hinwies und auf dessen Entgegnung antwortete: „Darüber diskutiere ich nicht.“

Bereits in der Vorwoche hatte Dhein für einen bedenklichen Auftritt in der OVZ-Redaktion gesorgt und durch sein aggressives Auftreten Verlagsmitarbeiter verängstigt. Anlass: Die kritische Berichterstattung über ausbleibende Kontrollen des Gesundheitsamts im Altenburger Schlachthof. Im Rahmen seines Besuches drohte er deswegen unter anderem mit rechtlichen Konsequenzen.

Damit verlor Dhein wiederholt die Nerven. Hatte er doch vor einigen Wochen bereits dem Chef des Medizinischen Zentrallabors Altenburg wegen einer Meinungsverschiedenheit gedroht.

Von Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz