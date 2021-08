Altenburger Land will mit neuem System bei Corona-Kontaktverfolgung punkten

Altenburg

Der Landkreis Altenburger Land will bei der Corona-Kontaktnachverfolgung künftig neue Wege gehen. Seit Kurzem ist im Landratsamt das sogenannte IRIS-Gateway bereit für den Einsatz, und das Altenburger Land ist damit – neben dem Kreis Weimarer Land und der Stadt Jena – die erste von insgesamt drei Modellregionen im Freistaat, die das System dem Praxistest unterziehen können.

Risikokontakte auf einen Blick

IRIS fungiert dabei als Schnittstelle zwischen derzeit insgesamt acht verschiedenen Apps, die etwa beim Besuch von Veranstaltungen zur Kontaktnachverfolgung zum Einsatz kommen. Gäste können sich so mit einer der unterstützten Applikationen vor Ort registrieren. „Das läuft genau so wie die bislang bekannte elektronische Kontakterfassung“, schildert Steffen Wiegner, Fachdienstleiter Organisation/IT im Landratsamt, das Prozedere.

Der Clou: Durch die Registrierung über IRIS werden die so gewonnenen Daten direkt mit dem Sormas-Kontaktverfolgungs-Tool des Landkreises verknüpft. „Werden also im Nachgang einer Veranstaltung Infektionen bekannt, kann der oder die Betroffene beim Gesundheitsamt angeben, auf welcher Veranstaltung er oder sie war. Unsere Mitarbeiter können dann in einer einfachen Suchmaske die entsprechende Veranstaltung und den Veranstaltungsort herausfiltern – und sehen auf einen Blick, wer als potenzieller Kontakt einer infizierten Person benachrichtigt werden muss“, schildert Wiegner. Die Kontaktrecherche könnte so also ein gutes Stück erleichtert, Infektionsketten schneller unterbrochen werden.

Veranstalter müssen sich entsprechend organisieren

Voraussetzung sei indes, dass Veranstalter oder Restaurants insbesondere bei größeren Events über die jeweilige App ihre Räumlichkeiten im Vorfeld segmentieren. „Das bedeutet, dass etwa mehrere QR-Codes nach verschiedenen Räumen, Tischen oder Sitzgruppen vergeben werden“, erklärt Wiegner. „Andernfalls würden wir eine Flut von Kontakten aller Teilnehmenden erhalten, die zum gleichen Zeitpunkt dem Event beigewohnt haben, ohne das zwischen diesen unmittelbarer Kontakt bestand.“ Die Abarbeitung durch das Gesundheitsamt wäre dann kaum leistbar.

Als Koordinierungsstelle für das IRIS-Projekt fungiert das Kompetenzzentrum Verwaltung des Finanzministeriums. Im Zuge einer Ausschreibung erhielt hier die Björn-Steiger-Stiftung im zweiten Quartal des Jahres den Zuschlag für die Entwicklung. Für Betrieb und Finanzierung ist das Land verantwortlich. Auch in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen laufen laut Wiegner ähnliche Vorhaben.

Große Player derzeit nicht integriert

Ganz ohne Schönheitsfehler kommt das Projekt allerdings nicht aus: Während sich unter den Applikationen, die derzeit an IRIS angebunden sind, mit Diensten wie „Darf ich rein“ oder „Smartmeeting“ zwar einige bekannte Anbieter finden, sind etwa mit „Luca“ oder der Corona-Warn-App des Bundes die wirklich großen Vertreter aktuell noch nicht mit von der Partie. Ein Umstand, der sich vermutlich auch so schnell nicht ändern wird, wie Steffen Wiegner schätzt: „Beiden Anbietern wurde die Teilnahme zwar angeboten, es wurde aber offenbar nicht darauf eingegangen.“ Dabei sei jedoch zu bedenken, dass etwa die Corona-Warn-App mit ihrem auf einer durchgängig anonymen Erfassung basierenden Prinzip gar nicht für einen Einsatz mit dem IRIS-Gateway geeignet sei.

Datenschutzfreigabe steht noch aus

Ausstehend ist auch noch die Freigabe des Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten zum Betrieb des IRIS-Systems. „Das ist enorm wichtig, gerade etwa auch nach der Kontroverse um die ,Luca‘-App, was Dauer der Datenspeicherung oder deren Löschung angeht“, weiß Wiegner. Für IRIS ist er allerdings optimistisch, dass in Erfurt bald der Daumen gehoben wird.

Erster Test zum Stadtmensch-Festival möglich

Sobald dies erfolgt ist, kann auch mit einem ersten Modellprojekt gestartet werden. Angedacht sei, so ließ Landrat Uwe Melzer (CDU) jüngst durchblicken, das System zum Stadtmensch-Festival Ende September einem ersten Praxistest zu unterziehen. Die dabei gesammelten Erfahrungen könnten dann auch anderen Kreisen und kreisfreiden Städten in Thüringen zur Verfügung gestellt werden, um eine Ausweitung von IRIS zu ermöglichen.

Von Bastian Fischer