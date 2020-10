Altenburger Land wirbt auf Messe in München um Investoren für Hotels

Altenburg/München

Zum nunmehr 10. Mal in Folge präsentiert sich der Landkreis Altenburger Land auf der Messe Expo Real in München, die morgen und am Donnerstag stattfindet. Allerdings wird die weltgrößte Standort- und Immobilienmesse – bedingt durch die Coronavirus-Pandemie – diesmal nicht in gewohnter Weise durchgeführt. Vielmehr wird die Schau unter dem Titel „ Expo Real Hybrid Summit – hybride Konferenz für Immobilien und Investitionen“ einen physischen wie auch virtuellen Treffpunkt für die Immobilienbranche anbieten. Neben dem Ausstellungsgeschehen wird es auch zahlreiche Fachvorträge geben, denen man sich live vor Ort oder auch online widmen kann, teilt das Landratsamt mit.

Das Altenburger Land, vertreten durch den Leiter des Fachdienstes Wirtschaft, Tourismus und Kultur, Michael Apel, tritt am Messestand der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland auf. Ziel sei es, den Standort Altenburger Land einem internationalen Fachpublikum vorzustellen und für Investitionen zu werben, heißt es aus dem Landratsamt.

Im Gepäck hat Apel neben Investitionsprojekten auch die aktuelle Hotelbedarfsanalyse fürs Altenburger Land. Diese vom Tourismusverband Altenburger Land in Auftrag gegebene Studie zeigt konkrete Entwicklungspotenziale für den Landkreis auf, unter anderem hinsichtlich zweier Hotelneubauten in der Stadt Altenburg beziehungsweise im ländlichen Raum (die OVZ berichtete).

