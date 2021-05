Altenburg

Das Landratsamt hat im Frühjahr 2020 FFP2-Masken zum Stückpreis von 9,90 Euro gekauft. Das räumte Landrat Uwe Melzer (CDU) jetzt auf eine OVZ-Anfrage ein. Den Angaben seiner Behörde zufolge erfolgte jener Kauf am 26. März 2020 bei der österreichischen Firma „PSA GmbH. Company for Technology and Safety“. Beschafft wurden durch die Kreisbehörde 4290 FFP2-Masken zu je 9,90 Euro.

Anlass für die OVZ-Anfrage war eine Strafanzeige gegen Melzer bei der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen des Verdachts der Haushaltsuntreue wegen des angeblich überteuerten Maskenkaufs (die OVZ berichtete). Zuvor hatte das Thüringer Gesundheitsministerium bekanntgegeben, dass das Altenburger Land 26 122 FPP2-Masken für den Landkreis selbst sowie 2320 für die Gemeinden eingekauft habe. „Der Stückpreis variierte zwischen 1,00 Euro und 9,90 Euro“, hieß es.

Landratsamt schlüsselt verschiedene Ankäufe auf

Das Landratsamt hat in seiner Antwort die verschiedenen Käufe nun aufgeschlüsselt. Neben den genannten 4290 wurden zwischen Mai 2020 und Januar 2021 weitere 21 832 Masken angeschafft, zwischen 1,19 und 3,49 Euro pro Stück.

Das Landratsamt begründete den Betrag von 9,90 Euro mit einer Notsituation. Zu Beginn der Corona-Pandemie habe weltweit ein sehr großer Mangel an Schutzausrüstung geherrscht. Im Landratsamt seien SOS-Meldungen von Rettungsdiensten und Pflegeeinrichtungen eingegangen, weil die vorhandene Schutzausrüstung nur noch wenige Tage reiche. „Feuerwehrleute, Retter, Pflegepersonal oder medizinische Mitarbeiter können und konnten jedoch nur bedingt auf Schutzausrüstung Marke Eigenbau zurückgreifen.“

Auch für Mitarbeiter des Landratsamtes – etwa im Gesundheits- und Veterinäramt – war professionelle Schutzausrüstung notwendig. Zwar habe es mehrere Zehntausend sehr einfache Einmalmasken gegeben, aber keine FFP2-Masken.

Froh über Anbieter aus Österreich gewesen

Deswegen hätten Mitarbeiter nach FFP2-Masken recherchiert. „Die Ergebnisse waren jedoch dürftig, einige Versuche Masken zu ordern, auch zum Stückpreis von über neun Euro – liefen ins Leere.“ Wegen des Zeitdrucks und der Notwendigkeit, Rettungskräfte, Helfer und medizinisches Personal vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen, sei das Landratsamt froh gewesen, mit der österreichischen Firma endlich einen Anbieter gefunden zu haben, heißt es.

Von den 4290 Masken seien 650 an Mitarbeiter des Hauses sowie den Katastrophenschutz verteilt worden. Die übrigen gingen an Kommunen, ans Klinikum und Rettungsdienste. Jene 9,90 Euro hätten damals unter anderem bei Gemeindechefs für Kritik gesorgt.

Vergabe auch ohne Wettbewerb

Die Ausschreibung sei nicht einheitlich erfolgt, erklärte das Landratsamt weiter. Man habe sich jedoch stets und strikt an die gesetzlichen Vorgaben der Unterschwellenvergabeordnung gehalten. Zu Beginn der Pandemie informierte das Thüringer Ministerium für Wirtschaft über die Möglichkeiten, dass in Notsituationen eine Vergabe auch ohne Teilnahmewettbewerb erfolgen könne.

Ungeachtet dessen habe das Landratsamt nach Anbietern recherchiert und letztlich nur zwei gefunden. Jedoch sei einer nach der Bestellung wieder abgesprungen, sodass die PSA GmbH mit ihrem Angebot übriggeblieben sei. In dieser Situation seien 4290 verfügbare FFP2-Masken gekauft worden. Später, als sich der Markt beruhigt habe, konnten Preise und Angebote verglichen und weitere Masken entsprechend der Vergabeverfahren gekauft werden, hieß es.

Preise für 2320 Masken bleiben offen

Preiswert wurden einige Masken, die sich eigentlich im Centbereich bewegen, dennoch nicht. Beispielsweise wurden im Juli 2020 für 300 Stück je 3,49 Euro bezahlt. Und damit immer noch zu überteuerten Beträgen, zumal in Zeiten, als das Infektionsgeschehen deutlich abflachte und Ankäufe zu normalen Summen längst möglich waren.

Auch bleibt der Kaufpreis von 2320 Masken offen. Dazu machte das Landratsamt keine Angaben. Auch nicht zum Verdacht der Untreue.

Von Jens Rosenkranz