Altenburger Landrat kritisiert Verbot von Fenster-Leihe der Bibliotheken

Nun ist das Chaos in Sachen Fenster-Leihe der Bibliotheken komplett. Nach dem Start des Angebots in der Vorwoche mit Erlaubnis des Landratsamts in vielen Einrichtungen im Altenburger Land und großem Interesse folgte am Dienstag der behördlich verordnete Stopp. Diesen kritisierte nun Landrat Uwe Melzer ( CDU) und will die kontaktlose Ausleihe wieder ermöglichen. Das sagte er am Rande einer Pressekonferenz am Mittwoch auf OVZ-Nachfrage.

Landrat will Fenster-Leihe in Videoschalte ansprechen

Er werde sich bei der nächsten Videoschalte mit dem Land, die in den nächsten Tagen stattfinden soll, dafür einsetzen, dass sich das ändere und Abholungen vorbestellter Bücher und anderer Medien an den Bibliotheken möglich seien, sagte Melzer. „Die Leute drehen doch sonst durch.“ So könne man niemandem erklären, warum Buchhandlungen Bücher ausgeben können, aber Bibliotheken nicht. Hintergrund dieser Aussagen ist das Hickhack um die mit dem neuerlichen Lockdown vom Land Thüringen verfügte Schließung von Bibliotheken, wobei die Medienausleihe davon wiederum explizit ausgenommen wurde.

Melzer und Krisenstab sehen Bücher als Medien

Laut Landrat erhielt man dazu vorige Woche die Anfrage aus Schmölln, ob die Ausgabe vorab bestellter Bücher, CDs & Co. über ein Fenster im Sinne der Medienausleihe möglich ist. „Wir haben ja gesagt“, erklärte Melzer und gibt dabei die einhellige Meinung des Krisenstabs wieder. Er habe das relativ locker gesehen. „Für mich sind Bücher auch Medien.“ Daraufhin bot die Schmöllner Bibliothek den Fenster-Service an und weitere Bibliotheken, wie die in Lucka, Altenburg, Meuselwitz und Niederhain, zogen nach.

Wie das Landratsamt nun mitteilte, fragte das Gesundheitsamt aber in der Zwischenzeit aufgrund „mehrerer Anfragen von Bibliotheken zum Thema Publikumsverkehr“ beim Gesundheitsministerium nach. Von da hieß es wiederum, „dass Bibliotheken geschlossen zu halten sind. Ausgenommen davon“ seien „ausschließlich die Medienausleihe, Fachbibliotheken sowie Bibliotheken an den Hochschulen“. Demnach gilt „die Ausnahme über kontaktlose Herausgabe nur für die Geschäfte“ nach Paragraf 8 der Corona-Verordnung und kann „nicht für Bibliotheken angewandt werden“.

Altenburgs OB liefert andere Interpretation

Und genau das schickte das Gesundheitsamt am Dienstag an die betreffenden Kommunen, die daraufhin ihre Fenster-Leihe einstellten. Davon wusste Landrat Melzer am Mittwochnachmittag jedoch nichts, bis ihm Behördensprecherin Jana Fuchs wegen der Anfrage das entsprechende Schreiben rüberschob.

Selbst Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) wurde aus den Formulierungen nicht schlau. „Ich habe mir das so übersetzt, dass man mit Medienleihe offenbar Digitalangebote wie die Onleihe meint“, sagte er. Das könne man so interpretieren. „Ganz verstehe ich es aber nicht.“

