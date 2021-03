Altenburger Landrat leitet Petition an Thüringer Landesregierung weiter

Altenburg

In der vergangenen Woche hatten zwei Vertreter einer Initiative aus Bürgern, Händlern und Kulturschaffenden des Landkreises Altenburger Land an Landrat Uwe Melzer (CDU) eine Petition übergeben. Von rund 1000 Personen unterzeichnet, fordert die Petition, die pandemiebedingt geschlossenen Geschäfte wieder zu öffnen, soziales Miteinander und Grundrechte bedingungslos wiederherzustellen.

Landrat Uwe Melzer hat die Petition nunmehr an die Thüringer Landesregierung übergeben, teilte das Landratsamt am Donnerstag in einer Pressemeldung mit.

Im Begleitbrief an die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) schreibt der Landrat: „Wenngleich ich die Meinung der Unterzeichner nicht vollumfänglich teile, eine Verletzung der Grundrechte nicht sehe und die von der Thüringer Landesregierung per Verordnung festgelegten Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie in Anbetracht der Lage als sinnvoll erachte, ist die Petition für mich ein klares Zeichen der Sorgen der Menschen in meinem Landkreis. Als Landrat nehme ich dies sehr ernst. Ich habe den Überbringern der Petition zugesagt, diese an die Thüringer Landesregierung weiterzuleiten, was ich hiermit gern tue.“

Von LVZ