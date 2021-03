Altenburger Landrat plant Kauf von Corona-Filtern bei Firma, in der seine Frau arbeitet

Altenburg

Nun also doch: Das Altenburger Land kauft Luftfilter, die Corona-Viren reduzieren können. Einen ersten Auftrag für ein gutes Dutzend Geräte im Wert von über 70. 000 Euro soll der Kreisausschuss in seiner Sitzung am Montag vergeben. Doch das geplante Geschäft hat Geschmäckle. Laut einem vertraulichen internen Papier soll die Altenburger Firma Schulz & Berger Luft- und Verfahrenstechnik den Zuschlag bekommen. Dort arbeitet allerdings die Frau von Landrat Uwe Melzer (CDU).

Fragwürdige Ausschreibung beschränkt Konkurrenz

Abgesehen davon gibt es keine Alternative für die Vergabe an die Altenburger. Denn das Landratsamt hat alle Mitbewerber vorher systematisch ausgeschlossen. Geschehen ist das, wie aus dem internen Papier hervorgeht, zunächst durch eine beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb. Das heißt: Im Gegensatz zu einer öffentlichen oder einer beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb konnten sich weder europa-, noch bundesweit Firmen um den Auftrag bewerben.

Der Geschäftsführer des Altenburger Luftfilter-Herstellers Schulz & Berger, Dirk Barnstedt (links) und dem Schulleiter des Friedrichgymnasiums, Thomas Lahr (Mitte) beim Test mit Landrat Uwe Melzer. Quelle: Mario Jahn

Diese Form der Ausschreibung ist an strenge Regeln geknüpft und darf nur im Ausnahmefall eingesetzt werden. Denn sie erlaubt es dem Auftraggeber, selbst eine Vorauswahl zu treffen. Das tat das Landratsamt auch, wobei die Kriterien dafür unklar blieben. Schließlich schrieb man vier Unternehmen an und forderte diese auf, ein Angebot für Luftfilter abzugeben.

Nur das Altenburger Angebot erfüllt alle Kriterien

Daraufhin gingen drei Angebote ein: eins von einem bayerischen Unternehmen für mobile Event-Sicherheitstechnik, eins von einem auf Audio und Video spezialisierten hessischen Veranstaltungstechniker und das vom Luft- und Verfahrenstechniker Schulz & Berger. Auffällig: Das Altenburger Angebot in Höhe von rund 71 .200 Euro inklusive Wartung liegt selbst mit einem eingeräumten Nachlass von fünf Prozent noch gut 70 Prozent über denen der beiden Konkurrenten, erfüllte als einziges alle Kriterien der Ausschreibung und ging als letztes erst kurz vor Fristablauf ein.

So funktioniert der Virusfrei 1200, wie der Luftfilter des Altenburger Unternehmens heißt, der nun im Landratsamt das Rennen gemacht hat. Quelle: Bastian Schröder

Die bei gut 41. 000 und knapp 42. 000 Euro liegenden Offerten der Konkurrenten schloss die Kreisbehörde nach Prüfung beide aus. Konnten die Hessen nicht die gewünschte Stückzahl liefern, fehlte bei dem Nebengebot der Bayern eine geforderte Leistung. Und so machte Schulz und Berger das Rennen, obwohl die Kreisverwaltung offenbar selbst mit deutlich geringeren Ausgaben gerechnet hatte, wie die bei rund 44.500 Euro liegende Kostenberechnung nahelegt. Dennoch handelt es sich bei dem Sieger „um ein wirtschaftliches Angebot“, wie die Vergabestelle einschätzt.

Melzer vermittelt Test – und seine Frau ist dabei

Der Vorgang wird noch fragwürdiger, wenn man die Vorgeschichte kennt. So vermittelten Landrat Melzer und CDU-Kreischef Christoph Zippel der Firma Schulz & Berger am Altenburger Friedrichgymnasium einen Feldversuch, der im Herbst 2020 stattfand und die Wirksamkeit besagter Luftfilter im Hinblick auf Corona-Viren erweisen sollte. Dort war bei zwei Presseterminen mit dem Landrat auch Melzers Frau Bärbel in ihrer Funktion als zuständige kaufmännische Mitarbeiterin der Firma Schulz & Berger anwesend. Aus dem vermittelten Test entstand dann ein Gutachten, das die Wirksamkeit der Geräte bestätigte und mit dem wiederum der Landrat die Auftragsvergabe für Luftfilter für bis zu 200. 000 Euro an Schulz & Berger begründete.

Linker erzielt Wirkung mit “Korruptionsprävention“

Der Kreisrat der Linken, Frank Tempel, hatte Landrat Melzer schon vor einem Korruptionsverdacht bewahrt. Quelle: privat

Dass Melzer den Auftrag direkt selbst vergab, verhinderte Kreisrat Frank Tempel (Linke). Im Sinne der „Korruptionsprävention“, wie es der Polizist und frühere Bundestagsabgeordnete im Kreistag Ende November 2020 nannte, forderte er den Landrat auf, die Vergabe dem Ausschuss zu überlassen. Denn „ich möchte gar nicht genau gucken, wer da wie möglicherweise privat profitieren würde“, so Tempel. Dem kam Melzer nach – und nun muss der Kreisausschuss entscheiden.

Außerdem scheint dieser Vorfall beim Landrat nicht gänzlich wirkungslos geblieben zu sein. Denn diesmal hat er den Beschlussvorschlag für die Filter nicht selbst unterschrieben, sondern das seinem Stellvertreter Matthias Bergmann überlassen. Dass erst einmal nur ein gutes Dutzend Geräte für Räume mit Publikumsverkehr (z.B. Zulassungsstelle) und wichtigen Funktionen (z.B. Corona-Hotline) im Landratsamt angeschafft werden, liegt laut Melzer daran, dass man den Bedarf für die Schulen dem Land Thüringen mitgeteilt hat, hier aber noch auf eine Entscheidung wartet.

Von Thomas Haegeler