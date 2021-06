Altenburger Landwirte fürchten Qualitätsverluste durch neue Düngeverordnung

Gardschütz

Die Landwirte im Altenburger Land rechnen in diesem Jahr mit einer guten Ernte. Auch wenn das kalte Frühjahr für einen verzögerten Erntebeginn sorgt: der kontinuierliche Regen bringt laut Kreisbauernverband eine zufriedenstellende Bodenfeuchte und stabiles Wachstum bei den Winterkulturen mit sich.

Angst bei Landwirten trotz guter Ernteprognosen

Trotz dieser guten Prognose fürchtet die regionale Agrarwirtschaft, wegen der neuen Düngeverordnung vor allem bei Backgetreide künftig einen Qualitätsverlust hinnehmen zu müssen. Die gesetzlich vorgeschriebene Reduzierung des Stickstoffdüngers war deshalb am Mittwoch Hauptthema im Erntegespräch des Kreisbauernverbandes Altenburg. Elf Verbandsmitglieder folgten der Einladung ins Mühlencafé Gardschütz.

Die Mitglieder des Kreisbauernverbandes Altenburg trafen sich am Mittwoch zum Erntegespräch im Mühlencafé Gardschütz. Quelle: Dana Weber

40 Prozent „rote Gebiete“ in Agrargenossenschaft Nöbdenitz

„40 Prozent unserer Landwirtschaftsfläche ist seit diesem Jahr rotes Gebiet“, berichtet Dirk Oehler von der Agrargenossenschaft Nöbdenitz. „Dort müssen wir unseren Stickstoffeintrag in den Boden laut Gesetzgebung um 20 Prozent reduzieren. Wir müssen jetzt sehen, was da an Ernte überhaupt rauskommt und ob der Eiweißgehalt im Weizen ausreicht, dass er als Backgetreide verkauft werden kann.“

Gardschützer Mühle bevorratet sich für mögliche verspätete Ernte

Einen Einbruch bei der Weizen- und damit Mehlqualität fürchten auch andere Mitglieder des Bauernverbandes. „Im vergangenen Jahr waren wir in der Lage, ein supergutes Mehl herzustellen“, meint der Gardschützer Mühlenbetreiber Mathias Kertscher. „Das Mehl war sehr eiweißreich. Ich habe mich 2020 auch bevorratet, falls die Ernte sich in diesem Jahr verschiebt.“ Kertscher macht deutlich, dass für das Backverhalten des Mehles besonders der Eiweißgehalt im Getreide verantwortlich ist. Als Müller könne er eine gute Mehlqualität nur sicherstellen, wenn der Anteil an Klebereiweiß im Korn zwölf Prozent nicht unterschreitet. Und dafür sorge eben der Stickstoff im Boden.

Anbau anderer Getreidesorten denkbar

Wie die konventionelle Landwirtschaft im Altenburger Land künftig mit den neuen gesetzlichen Stickstoffhöchstmengen umgeht, muss die Zukunft zeigen. Denkbar ist laut Kreisbauernverband der Anbau anderer Getreidesorten. Andrej Rahm von der Landhandelsgesellschaft Schmölln (LHG) meint dazu: „Es werden sich in den nächsten zwei Jahren Sorten durchsetzen, die mit einer normalen Stickstoffdüngung viel Eiweiß produzieren können.“

Von Dana Weber