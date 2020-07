Altenburger Lindenau-Museum – Interim im ACC noch zu versteckt

Altenburg

Sagen wir mal so: Beim Eigentümer des Altenburger City Centers, einer niederländischen Holding, werden die Sektkorken zuhauf geknallt haben, als klar war: Das Lindenau-Museum nutzt für mehrere Jahre den Gebäudekomplex in der Innenstadt als Interim. Fließt doch seit Jahresbeginn endlich wieder und noch dazu in schöner Regelmäßigkeit Miete für gut 2000 Quadratmeter, die seit fast einem Jahrzehnt leer stehen.

Sagen wir mal anders: Das renommierte skatstädtische Kunstmuseum hat eine Ausweichstätte mitten im Herzen der Stadt gefunden, die allein schon von der Lage her ein Garant sein kann, in nächster Zeit nicht vollständig aus dem Gedächtnis der Skatstädter sowie der allgemeinen Wahrnehmung kunstaffiner Touristen zu verschwinden.

Das nämlich ist enorm wichtig für einen bislang noch nicht terminierten Wiederbeginn in der Gabelentzstraße plus dem dann dazugehörenden Marstall. Immerhin stellen Bund und Land für die Sanierung beider Gebäude stolze 48 Millionen Euro zur Verfügung. Nicht von ungefähr verweist Museumschef Roland Krischke darauf, dass er mindestens zwei Jahre vor der Wiedereröffnung mit der Werbung für den neuen Kunsttempel, der gemeinsam mit dem Schloss zu einem großen gemeinsamen Kulturplayer werden kann, beginnen muss.

In der Kunstgasse kann man auf jeden Fall schon jetzt dafür üben. Bekanntlich ist die Dresdner Bank mit ihrem Millionenprojekt Wohn- und Geschäftskomplex ACC zumindest als Einkaufszentrum grandios gescheitert, weil sich die beiden Treppen, die zum Innenhof und somit zu den Geschäften führen, als Hindernis für potenzielle Kunden erwiesen. Was man nicht sieht, reizt nicht. Und im schlimmsten Fall: Wer nicht wirbt, der stirbt.

Will das Museum im ACC dem gleichen Schicksal entgehen, bedarf es dringend entsprechender Hinweise auf das neue Zuhause schon an den Zugängen.

Von Ellen Paul