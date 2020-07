Altenburger Lindenau-Museum eröffnet Interim in der Kunstgasse

Altenburg

Seit Dienstag ist sie nun auch hochoffiziell angekommen – die Kunst in der Kunstgasse. Unter großem Bahnhof und beachtlichem medialen Interesse öffnete die Interimsstätte des Lindenau-Museums im Altenburger City Center ( ACC) zum ersten Mal ihre Pforten. Nach der sanierungsbedingten Schließung des Hauses in der Gabelentzstraße zu Jahresbeginn ist nun nicht nur der etappenweise Umzug komplett abgeschlossen, sondern zugleich der Aufbau in den neuen Räumlichkeiten vollzogen. „Wir sind wieder vorzeigbar“, so Museumsdirektor Roland Krischke, der sich zudem sehr über die Symbolkraft der Hausnummer freute: die Nummer 1.

„Knabe mit Kanarienvogel“ – das 1974 erworbene Werk von Wilhelm Lachnit ziert das Entree des Museums im Innenhof des ACC. Quelle: Mario Jahn

Die Räume des Studios Bildende Kunst in der ersten Etage sind zwar schon zu Pfingsten erstmals von den Kursteilnehmern freudig in Beschlag genommen worden. Doch nun zeigt das Museum im Erdgeschoss auch allen anderen Interessenten mit einer kleinen, aber feinen Dauerausstellung auf rund 200 Quadratmetern, was es ansonsten in weit größerem Umfang an Schätzen zu bieten hat. Mit rund 70 Ausstellungsstücken wird ein Querschnitt durch die Sammlung präsentiert, von der Antike bis zur zeitgenössischen Kunst. Es fehlen weder zwei der wertvollen „Italiener“ noch Louise Seidlers berühmtes Porträt des Museumsstifters. Zu bestaunen sind ebenso antike Keramiken, Werke von Gerhard Altenbourg und Conrad Felixmüller, die in den Sammlungen einen besonderen Platz einnehmen. Auch zeitgenössische Skulpturen gehören zu den Ausstellungsstücken, um nur einiges zu nennen.

Athene, die Göttin der Kunst, begrüßt jetzt im Foyer des Altenburger City Centers die Besucher. Quelle: Mario Jahn

Im Foyer des Gebäudekomplexes empfängt Athene, die Göttin der Kunst und der Strategie, die Besucher und lenkt den Blick auf das Schaudepot, in dem die legendären Gipsabgüsse dicht an dicht ihren Platz gefunden haben. Auf zwei Bildschirmen im Eingangsbereich der Ausstellung werden zudem weitere Werke der Sammlung und Impressionen vom Baugeschehen in der Gabelentzstraße präsentiert.

Noch ist es in dem 1876 eröffneten Gebäude aber nicht soweit, dass die Bauarbeiter das Sagen haben. Derzeit befinde man sich in der Planungsphase, so Landrat Uwe Melzer ( CDU) auf Nachfrage. Zumindest seien aber alle Planungslose vergeben. „Das Museum wird jetzt durchlöchert wie ein Emmentaler“, wagt Roland Krischke einen bildlichen Vergleich. Denn erst jetzt sei das Haus komplett leer, vorher hätten diese Untersuchungen einfach keinen Sinn gemacht. „Es war ja wohl nicht erstrebenswert, wenn die Bohrmaschine neben dem Botticelli herausgekommen wäre.“ Daher sei es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach wie vor nicht seriös, einen konkreten Wiedereröffnungstermin zu benennen.

Alles unter einem Dach vereint

Für den als Restaurator natürlich besonders kunstaffinen Stadtrat Johannes Schaefer (Stadtforum) zählt deshalb jetzt erst einmal die Tatsache, dass das Lindenau-Museum ein innerstädtisches Quartier gefunden hat und deshalb in den nächsten Jahren nicht aus dem Gedächtnis verschwindet. Zumal es gelungen ist, im ACC alles unter einem Dach zu vereinen: Ausstellung, Studio Bildende Kunst, Malsaal, Depot und die Büros für die Mitarbeiter. Insgesamt sind es gut 2000 Quadratmeter.

Wer sich selbst davon ein Bild machen will, hat dazu dienstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr Gelegenheit. Falls das Interesse doch nicht so groß sein sollte, werde will man die Öffnungszeiten anpassen. „Wir wollen hier flexibel sein“, sagt Roland Krischke. Ein Lockmittel aber hat er auf jeden Fall in petto: Der Eintritt ist frei.

Von Ellen Paul