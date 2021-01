Altenburg

Coronabedingte Schließung, verschobene Ausstellungen: Es war kein leichtes Jahr für das Altenburger Lindenau-Museum. Umso besser klang da die Nachricht, die Ende November aus Berlin in die Skatstadt getragen wurde: Sowohl Thüringen als auch Sachsen-Anhalt sollen bis 2027 jeweils 100 Millionen aus Bundesmitteln als Sonderinvestitionsprogramm bekommen, kofinanziert von jeweils weiteren 100 Millionen, die die Länder selbst beisteuern (LVZ berichtete). Ein kräftiges Pfund für den Altenburger Kunsttempel: Pro Jahr kann man so auf bis zu zwei Millionen Euro Projektmittel zurückgreifen.

„Lindenau 21 Plus“ bündelt Projekte

Es ist bereits der zweite Geldsegen für das Haus, nachdem 2018 Sanierungs- und Investitionsmittel von 48 Millionen Euro durch Bund und Freistaat bewilligt wurden. „Das ist eine große Bestätigung unserer Bemühungen“, freute sich Museumsdirektor Roland Krischke. „Wir hätten nicht gedacht, dass wir innerhalb von zwei Jahren noch mal so einen Schub erhalten.“

Um die Verwendung der Mittel hat man sich im Museums-Interim in der Kunstgasse bereits reichlich Gedanken gemacht, wie Krischke gemeinsam mit Landrat Uwe Melzer ( CDU) am Dienstag in einer Video-Pressekonferenz informierte. Konkret solle das Geld in vier Schwerpunkt-Projekte fließen, die unter dem Titel „Lindenau 21 Plus“ zusammengefasst sind.

Geld für Digitalisierung und Provenienzforschung

Geplant sei etwa, so Krischke, ein komplexes Digitalisierungsprogramm an den Start zu bringen, um die Sammlungen des Hauses nach und nach komplett zu erfassen und sie mit wissenschaftlich fundierten, aber zugänglichen Erklärungstexten im Netz sichtbar zu machen. Dabei wolle man es allerdings nicht bei einem reinen Scan der Sammlungsobjekte belassen, sondern das gesamte Digitalangebot ausbauen. Angedacht seien laut Krischke neben einer neuen Museums-Website auch 3D-Ansichten bestimmter Objekte sowie virtuelle Rekonstruktionen. Denkbar sei zudem, das einstige Pohlhof-Museum digital wieder auferstehen zu lassen und auch den Nachlass von Gerhard Altenbourg komplett ins Netz zu bringen.

Gestärkt werden soll, als zweite Projektsäule, zudem die im Museum ansässige Provenienzforschung. Während dort seit einigen Jahren bereits Objekte ungeklärter Herkunft untersucht werden, die möglicherweise aus jüdischem Besitz stammen, könne mit den zusätzlichen Mitteln die Forschung auch auf die DDR-Zeit ausgeweitet werden.

Kunstvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit werden ausgebaut

Kräftig ausbauen will das Museum zudem seine kulturelle Vermittlung, die insbesondere durch das Studio Bildende Kunst abgedeckt wird. Dieses soll um drei neue Bereiche erweitert werden. Neben einer Holzwerkstatt (Studio Leonardo) sei auch ein Medienlabor für Fotos, Film und Radio (Studio Digital) geplant, so Krischke. Komplettiert werde das Angebot durch einen Mutter-Kind-Bereich, in dem bereits Kleinkinder an Kunst herangeführt werden können (Studio Bambini). „Und auch unsere Angebote für Demenz- oder psychisch Kranke möchten wir ausbauen“, erklärte der Direktor. Ein erweitertes Bildungsangebot für Erwachsene – allerdings ausdrücklich nicht in Konkurrenz zur Volkshochschule – sowie eine stärkere Vernetzung der Altenburger Kultureinrichtungen seien ebenfalls denkbar.

Zuletzt möchte man in der Kunstgasse auch den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Marketing stärken. Der Fokus solle dabei insbesondere auf den Bereichen Online und Social Media liegen, aber auch bereits die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung des Museumsgebäudes in der Gabelentzstraße nach der mehrjährigen Sanierung in den Blick nehmen, so Krischke.

Kreistag muss Stellenplan genehmigen

Gut und gerne zehn neue Mitarbeiter sollen im Zuge der Förderung eingestellt werden. Auch eine Vergrößerung der Interimsfläche in der Kunstgasse ist geplant. Zuvor müssen allerdings noch die entsprechenden Anträge beim Bund gestellt und der Stellenplan vom Kreistag genehmigt werden. Man sei aber optimistisch, so Krischke, dass alle Beteiligten sich für einen zügigen Beginn der Maßnahme einsetzen würden.

