Altenburger Lindenau-Museum zeigt furchtlose Frauengestalten in der Antike

Altenburg

Märchen und Mythen – viele können sich ihrer Faszination auch im Erwachsenenalter nur schwer entziehen. Wer sich besonders für die griechische Mythologie interessiert, dessen Herz dürfte beim Besuch der neuen Sonderausstellung im Altenburger Lindenau-Museum höher schlagen. „Mit den Waffen einer Frau – furchtlose Frauengestalten der Antike“ ist sie überschrieben und wird am Sonntag, den 15. September, um 15 Uhr eröffnet. Es ist die vorletzte Ausstellung vor der mehrjährigen Schließung des Hauses zur Generalsanierung am 2. Januar.

„Flächenmäßig relativ klein, dafür inhaltlich vollgepackt“, so beschreibt Vize-Direktorin Sabine Hofmann die Exposition in nur einem Raum in der zweiten Etage des Hauses. Zu verdanken ist sie Victoria Kubale, Absolventin der Humboldt-Uni Berlin, die seit Mai 2018 als wissenschaftliche Volontärin für Archäologie am Lindenau-Museum tätig ist. Eigentlich hatte sich die 28-Jährige das ungewöhnliche Thema für ihre Doktorarbeit ausgesucht, die sie nach ihrem Studium schreiben wollte. Doch dann klappte es mit dem Volontariat in Altenburg, sodass sie die Promotion erstmal auf Eis legte. „Aber das Thema blieb, denn ich habe mich immer für Charaktere interessiert, die sich von der Masse abheben“, erzählt Victoria Kubale. Sie musste also nicht lange überlegen, was sie in ihrer ersten eigenen Ausstellung präsentieren wollte, die stets zu einem Volontariat gehört.

Schalen, Vasen, Teller – zahlreiche, reich bebilderte Keramiken künden vom Leben furchtloser Frauengestalten aus der griechischen Mythologie. Quelle: Mario Jahn

Leihgaben aus anderen Museen und Privatbesitz

Schwerer war es schon, die entsprechenden Exponate zu finden, die außergewöhnliche Figuren aus dem weit verzweigten Kosmos der griechischen Mythologie zeigen. Fündig wurde die junge Frau sowohl in der Lindenauschen Sammlung als auch in anderen Museen. So vervollständigen bedeutende Leihgaben aus München, Würzburg, Jena, Leipzig, Nürnberg, Bonn, Göttingen, Gießen und Bonn sowie aus Privatbesitz die Exposition. Dazu zählt unter anderem ein Amazonen-Torso aus dem Antikenmuseum der Universität Leipzig. „Das ist ein Original aus Marmor“, schwärmt Kubale, denn die anderen figürlichen Darstellungen sind meist Kopien oder Abgüsse aus Gips.

Auf diesen Amazonen-Torso ist Kuratorin Victoria Kubale besonders stolz, denn die Leihgabe des Leipziger Antikenmuseums ist ein Original aus Marmor. Quelle: Mario Jahn

Restaurierung des Amazonen-Sarkophags

Dafür aber nicht minder sehenswert. Die prachtvollen Reliefplatten des Fuggerschen Sarkophags beispielsweise, auch Amazonen-Sarkophag genannt, hat Bernhard August von Lindenau noch selbst gekauft. Doch sie wurden seit den 1930er-Jahren nicht mehr im Museum gezeigt, standen die meiste Zeit im Keller. Es war für Restauratorin Susanne Reim, die die Ausstellung der jungen Kollegin betreut, eine wahre Sisyphusarbeit, Dreck und Staub von Jahrzehnten mit einem Föhn vom Relief zu pusten. Schwieriger wurde es schon mit dem Beton, der bei Arbeiten des Zivilschutzes zu tiefsten DDR-Zeiten achtlos darauf tropfte. „Beton ist härter als der darunter liegende Gips. Das ist Chirurgenarbeit“, sagt Susanne Reim. Doch nun ist der Kampf der Griechen gegen die Amazonen wieder in alter Pracht zu sehen.

Generell wurden in der Antike die atypischen Vertreterinnen ihres Geschlechts als Nebenfiguren oder Gegenspielerinnen angelegt. „Denn eine Frau ziert das Schweigen, ziert Bescheidenheit am schönsten, und im Hause still zu sein“, so die Vorstellung von Euripides. Dennoch habe es auch im Altertum abweichende Rollenbilder der Frau gegen, die aber überwiegend aus dem mystischen Bereich stammten, erläutert Kubale. Inwieweit es sie in der Realität gab, sei leider kaum überliefert. So widmet sich die Ausstellung den kriegerischen Amazonen, den wild-ekstatischen Mänaden und den Schicksalen individueller Figuren wie der Jägerin Atalante, der Seherin Kassandra, den Zauberinnen Kirke und Medea sowie den Mörderinnen Klytaimnestra und Prokne – allesamt aus der Welt der Mythen.

Führungen mit der Kuratorin

Gezeigt werden neben den schon erwähnten Gipsabgüssen und Originalplastiken auch Keramiken und Grafiken. Ausführliche textliche Beschreibungen sollen das Verständnis des dargestellten Geschehens erleichtern. Noch mehr interessantes Wissen, wundervoll dargebracht, hat natürlich Victoria Kubale zu bieten. Wer sich also der Faszination von Mythen nicht entziehen kann, sollte die Ausstellungseröffnung oder eine der beiden Führungen mit der Kuratorin nicht verpassen.

Von Ellen Paul