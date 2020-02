Altenburg

Obwohl Familien, in denen ein schwerstkrankes Kind lebt, über Jahre äußerst belastet sind, bekommen sie zu wenig Hilfe. Zum Tag der Kinder- und Jugendhospizarbeit, der am 10. Februar begangen wurde, fordern die Malteser, den Familien insbesondere mehr psycho-soziale Unterstützung anzubieten. „Die Familien konzentrieren sich fast völlig auf die kranken Kinder. Gesunde Geschwister geraten dadurch fast zwangsläufig an den Rand, die Eltern brennen durch die andauernde Herausforderung zunehmend aus, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, und werden im schlimmsten Fall eines Tages selbst krank“, sagt Dirk Blümke, Leiter der Fachstelle Hospizarbeit, Palliativ- und Trauerarbeit der Malteser in Deutschland.

Der Ambulante Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst in Altenburg möchte Eltern mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind ermutigen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Wir bieten Unterstützung. Wenn Sie betroffen sind, melden Sie sich bei uns unter der Telefonnummer 03447 89 11 06 oder informieren Sie sich unter www.malteser-altenburg.de“, sagt Nadine Körner, Leitende Koordinatorin des Ambulanten Malteser Hospizdienstes in Altenburg.

In der schwierigen Lebenssituation sind geschulte Ehrenamtliche, die den Geschwisterkindern Zeit und Raum geben, ihre Wünsche zu leben, ebenso wichtig wie das Gesprächsangebot von psychologischen Fachkräften und Seelsorgenden für Vater und Mutter. Nadine Körner: „Durch die schwere Krankheit der Kinder wird die gesamte Lebensplanungen auf den Kopf gestellt und die Paarbeziehung der Eltern oft belastet. Gesunde Geschwisterkinder werden manchmal zu pflegenden Angehörigen, was sie in eine Verantwortung nimmt, der sie noch nicht gewachsen sein können“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Malteser in Altenburg kümmern sich mit Hilfe von Ehrenamtlichen um die besonderen Herausforderungen auf diesem Gebiet. Deutschlandweit versuchen über 30 ambulante Kinder- und Jugendhospizangebote der Malteser die Lücken in der Versorgung zu schließen.

Für den neuen Ambulanten Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst in Altenburg wird künftig eine Mitarbeiterin zur Verfügung stehen, die den Dienst hauptamtlich führen wird. Die Begleitungen der Familien übernehmen Ehrenamtliche, deren Qualifizierungskurs am 27. Februar beginnt. Die mehrmonatige Qualifizierung ist nebenberuflich möglich, Interessenten können sich unter www.malteser-altenburg.de informieren.

Für die Arbeit des Ambulanten Malteser Kinder- und Jugendhospizdienstes Altenburg werden zudem Spenden benötigt – unter anderem für den hauptamtlichen Dienstaufbau, die Ausbildung von ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleitern, Beratungs- und Veranstaltungsangebote und Materialkosten. Gespendet werden kann unter www.malteser-altenburg.de auf dem grünen Spenden-Button oder per Überweisung: Malteser Hilfsdienst e.V., IBAN DE26 3706 0120 1201 2260 11, BIC GENODED1PA7, Kennwort: Ambulanter Kinderhospizdienst.

Für mehr Informationen zum Ambulanten Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst Altenburg steht Nadine Körner zur Verfügung: Nadine.Koerner@malteser.org, Tel. 03447 891106

Von ovz