Altenburger Marstall wird zur Filmkulisse

Altenburg

„Licht, Kamera, Action!“ heißt es derzeit am Altenburger Marstall: Seit dieser Woche laufen an dem historischen Gemäuer Dreharbeiten für einen neuen Kinofilm.

„In einem Land, das es nicht mehr gibt“ beruht auf wahren Begebenheiten und soll sich mit der Geschichte der 17-jährigen Suzie beschäftigen, die 1988 in der ehemaligen DDR in der Straßenbahn entdeckt wird, in der Folge in die glamouröse Welt der Exquisit-Mode eintaucht und so eine Chance erhält, dem sozialistischen Fabrikalltag zu entkommen. Doch nicht alles ist dabei eitel Sonnenschein: So plant ihr Freund, der Fotograf Coyote, heimlich seine Flucht in den Westen, während sich ihre kleine Schwester vor Sehnsucht fast umbringt.

Der Film entsteht nach einem Buch und unter Regie der zweifachen Grimme-Preisträgerin Aelrun Goette und soll nach aktuellen Planungen 2022 in die Kinos kommen.

Von bfi