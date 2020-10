„Altenburger Modell“ wird fortgesetzt: Stadt fördert Kleingärtner weiter

Altenburg

Die Stadt Altenburg fördert die Kleingärtner im Altenburger Land weiter. Das besiegelten Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) und der Vorsitzende des Regionalverbands Altenburger Land, Wolfgang Preuß, am Mittwoch mit einem neuen Kooperationsvertrag. Dieser sieht vor, dass die Stadt bis 2025 weiter auf die jährlichen Einnahmen von etwa 70 000 Euro aus dem Generalpachtvertrag mit dem Verband verzichtet und den Laubenpiepern zur Verfügung stellt.

Aktueller Vertag endet – bisher 800 000 Euro Förderung

Die als „Altenburger Modell“ bundesweit bekannt gewordene Förderung galt es zu erneuern, weil der aktuelle Vertrag zum Jahresende ausläuft. Deswegen hatte der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung Mitte September einstimmig beschlossen, die Zusammenarbeit fortzusetzen, was nun umgesetzt wurde.

Das „Altenburger Modell“ ermöglicht es der Stadt mithilfe einer Förderrichtlinie auf begründeten Antrag Gelder an Kleingartenvereine auszuzahlen, die damit ihre Anliegen finanzieren können. Das Volumen der seit 2005 bewilligten Mittel für Investitionen summiert sich nach Verwaltungsangaben auf circa 525 000 Euro. Insgesamt flossen laut Preuß seither etwa 800 000 Euro von der Stadt an Mitglieder des Regionalverbands. Aus der Differenz wurden etwa Abrisse, aber auch die Verbandsgeschäftsstelle finanziert.

Schwerpunkte der Förderung: Abriss und Konzept

Das solle prinzipiell so bleiben, nur die Prioritäten verschieben sich, erklärte Neumann. Anstatt verstärkt Investitionen zu fördern, konzentriere man sich nun mehr auf Abrisse und die Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Isek) Kleingärten, das die Anlagen benennen soll, die bis 2030 voraussichtlich bleiben. Allein für Letzteres sind etwa 100 000 Euro der bis 2025 fließenden rund 340 000 Euro veranschlagt.

Das geschieht vor dem Hintergrund eines weiter hohen Leerstands in einigen Sparten. Dieser habe sich – auch durch Corona – etwas auf aktuell 6,8 Prozent verringert, erklärte Preuß, dessen Verband derzeit 65 Mitgliedsanlagen zählt. Aber damit liege man noch immer leicht über dem Thüringer Schnitt von 6,5 Prozent – und es gebe Anlagen mit über 50 Prozent Leerstand. Laut Richtlinie müssten Sparten, in denen über die Hälfte der Gärten leer stehen, abgerissen werden.

Altenburg bei Kleingärten über Bundesschnitt

Doch das will man mit Sinn und Verstand tun. „Es geht um Lage, Boden, Zukunftsfähigkeit“, nennt der OB einige Kriterien. Daneben sei ein Isek-Schwerpunkt die Bedeutung der Gärten fürs Klima in der Stadt. „Es geht nicht nur darum, wo ich ein Haus drauf bauen kann und es macht wenig Sinn, eine Anlagen zurückzubauen, die dafür sorgt, dass kühlere Luft in die Stadt kommt.“

Das sieht Preuß ähnlich. „Wir können die Zukunft im Kleingartenwesen nicht gestalten, ohne die Vergangenheit zu bewältigen“, sagte der Chef-Kleingärtner, der auch dem Landesverband der Gartenfreunde vorsteht, und illustrierte die Bedeutung mit einigen Zahlen. So stellen die Kleingärten hierzulande 15 der 20 Quadratmeter Grün pro Geschosswohnbaufläche. Während der Bundesschnitt bei 17 Quadratmeter Kleingartenfläche je Geschosswohnbaufläche liege, seien es in Altenburg derzeit 38 Quadratmeter. „ Altenburg ist immer noch eine der drei grünsten Städte Deutschlands.“

Von Thomas Haegeler