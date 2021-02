Altenburger Museen stemmen sich gegen die Krise

Altenburg

Von himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt, von übervollen zu gespenstisch leeren Räumen – dieses Gefühlschaos haben im Vorjahr die Mitarbeiter des Altenburger Schlossmuseums erlebt. Als es nämlich Corona wegen von einem Tag auf den anderen am 14. März schließen musste und damit auch die vom Publikum förmlich überrannte Playmobil-Ausstellung. Doch die bis dahin generierten Eintrittsgelder und Verkaufserlöse waren hoch genug. „Sie haben uns vor dem wirtschaftlichen Kollaps bewahrt“, resümiert Thomas Knechtel, Werkleiter des Residenzschlosses, am Donnerstag auf einer Online-Pressekonferenz. Denn alles, was danach kam, musste sich den durch die Pandemie verordneten Einschränkungen beugen.

Nichtsdestotrotz traf das Museum im Sommer mit der ersten Personal-Ausstellung für Gerhard Vontra erneut den Nerv der Besucher, vor allem der Altenburger. Auch seien die Ferienangebote im Sommer und Herbst gut angenommen worden, fanden wenigstens vier der ursprünglich sieben geplanten Sommerorgelkonzerte statt. Doch die beiden Museumsnächte, die Thüringer Orgelakademie, sämtliche Weihnachtskonzerte und zwei große Ausstellungen fielen der Pandemie zum Opfer. In Summe wurden trotz alledem knapp 39 000 Besucher gezählt. Damit liegen die Zahlen – vor allem Playmobil und vieler Einzelbesucher im Sommer sei Dank – nur leicht unter dem Niveau von 2019 mit 41 600. Einen deutlichen Rückgang musste man allerdings bei Gruppen verbuchen. Hier kamen 2020 nur 790 Besucher gegenüber 5300 im Vorjahr.

Ausstellungen März bis 13. Juni: „Lorenzetti, Perugino, Botticelli“, Kunstsammlungen Chemnitz Voraussichtlich Frühjahr: „Manege frei!“, Museum Burg Posterstein 29. April bis 13. Juni: Lindenau-Förderpreis 2020, Prinzenpalais 24. April bis 4. Oktober: „Treu und Standhaft – der Herzoglich Sachsen-Ernestinische-Hausorden“, Schlossmuseum 21. Mai bis 3. Oktober: „Gärten vor der Linse“ und „Gartenlust und Parklandschaft“, Schlossmuseum 18. Juli bis 24. Oktober: „Carlfriedrich Claus und Gerhard Altenbourg im Dialog. Nähe und Distanz“, Kunstsammlungen Chemnitz 25. Juli bis 24. Oktober: „Altenbourg-Preis 2021 – Ruth Wolf-Rehfeldt“, Prinzenpalais Ab 28. November: Weihnachtsausstellung „Brettspielsammlung Cassan“, Schlossmuseum

Trotz weiterhin geschlossener Türen will sich das Team um Thomas Knechtel und Museumschef Uwe Strömsdörfer nicht entmutigen lassen und weist einen ziemlich prall gefüllten Kalender (siehe auch Info-Kästen) vor. Den Auftakt macht die Sonderausstellung „Treu und Standhaft – der Herzoglich Sachsen-Ernestinische Hausorden“, geplanter Start 24. April. Ein erneutes Schmeckerchen verspricht die Weihnachtsausstellung zu werden. Gezeigt werden Exponate aus der 30 000 Brettspiele umfassenden Sammlung Cassan, eine der weltgrößten. Ein umfangreiches Begleitprogramm zum gemeinsamen Spielen darf nicht fehlen. Und allen enttäuschten Fans historischen Spielzeugs verspricht Strömsdörfer, dass es 2022 noch einmal „Mit Speed durchs Kinderzimmer“ geht. Ebenso werde die Exposition zur Sepulkralkultur neu aufgelegt.

Das Lindenau-Museum geht fremd

Beim Altenburger Lindenau-Museum fällt die Bilanz für 2020 logischerweise bescheidener aus, denn es ist seit dem 1. Januar 2020 wegen Generalüberholung geschlossen. Nach einem komplizierten Umzug ins Altenburger City Center konnte dort im Juli das Interim mit einer kleinen Dauerausstellung und dem Studio Bildende Kunst eröffnet werden. „Doch ehe die Leute richtig mitbekamen, dass wir jetzt mitten in der Stadt präsent sind, mussten wir die Türen Corona wegen wieder schließen“, bedauert Direktor Roland Krischke. Auf 1000 Besucher sei man trotzdem gekommen. Besonders stolz ist man auf die zahlreichen Online-Angebote, die von „Rezepten gegen Langeweile“ über „Kunst für Stubenhocker“ bis zu einem Web-Museum reichen und sehr gut angenommen werden.

Ansonsten ging und geht das Lindenau-Museum der Schließung wegen sehr viel fremd. Mit 60 der berühmten italienischen Tafelbilder in Saarbrücken und nun hoffentlich bald auch in Chemnitz. Im Museum Burg Posterstein sollen Exponate der Grafischen Sammlung zum Thema Zirkus gezeigt werden. Ein Gemeinschaftsprojekt mit Posterstein und dem Mauritianum ist mit „Grünes im Quadrat“ überschrieben und widmet sich der Garten- und Parklandschaft Altenburgs. Höhepunkt im Spätsommer und Herbst werde, so Krischke, auf jeden Fall die Einzelausstellung der Altenbourg-Preisträgerin Ruth Wolf-Rehfeldt. Ausweichquartier, auch für viele weitere Projekte, soll das Prinzenpalais im Schloss werden.

Veranstaltungen 15. März: Tag der Druckkunst, Kunstgasse 21. bis 24. Mai: Thüringer Schlössertage 22. Mai: Liszt-Nacht, Kunstgasse 22. Mai, 5. Juni, 20. Juni, 17. Juli, 31. Juli und 9. Oktober: Sommerorgelkonzerte 2. Juli: Museumsnacht 12. August bis 24. August: Altenburger Musikfestival 29. August bis 4. September: 30. Thüringer Orgelakademie 12. September: Tag des offenen Denkmals 20. September: Thüringer Schlösserkindertag 25. September: 50 Jahre Studio Bildende Kunst, Kunstgasse

Und wie geht’s in der Gabelentzstraße weiter? Die Antwort auf diese Frage blieb auf der ersten gemeinsamen Jahrespressekonferenz der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Altenburger Museen (KAG), noch sehr vage. Die Planungen befinden sich in der Endphase, so Landrat Uwe Melzer (CDU), der zugleich Chef der KAG und Bauherr ist. Sie müssten beim Geldgeber, also Bund und Land, eingereicht und dort bestätigt werden. „Dann geht es in die Ausschreibungen.“ Konkrete Termine nannte er nicht.

Von Ellen Paul